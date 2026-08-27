Galaxy S26 FE : Samsung mise sur la photo et l'IA pour son nouveau smartphone

Samsung vient de dévoiler le Galaxy S26 FE, nouveau membre de la famille Galaxy S26. Il mise notamment sur la photo, les fonctions Galaxy AI et One UI 9, tout en conservant une fiche technique pensée pour un usage quotidien.

Samsung vient de dévoiler le Galaxy S26 FE, nouveau membre de la famille Galaxy S26. En bref, le smartphone mise notamment sur la photo et l'intelligence artificielle avec plusieurs fonctions issues des modèles plus haut de gamme, tout en conservant une fiche technique pensée pour un usage quotidien.

Il s'agit également du premier smartphone de la série Galaxy S26 à fonctionner sous One UI 9, la surcouche logicielle de Samsung basée sur Android. Cette nouvelle version apporte notamment plusieurs évolutions liées à Galaxy AI et à la personnalisation des informations affichées sur le téléphone.

Le Galaxy S26 FE mise sur la photo et l'IA

Le Galaxy S26 FE embarque trois capteurs photo à l'arrière. La configuration repose sur un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. À l'avant, un capteur de 12 MP est dédié aux selfies et aux appels vidéo.

Samsung met notamment en avant le Recadrage dynamique, qui permet de suivre automatiquement une personne sélectionnée afin de la maintenir au centre de la vidéo. Le smartphone profite également de la fonction Nightography, conçue pour améliorer les prises de vue en basse lumière.

La vidéo bénéficie aussi du mode Super stabilité avec maintien de l'horizon. L'intelligence artificielle intervient par ailleurs dans la retouche avec l'Assistant Photo, qui permet notamment de modifier une image à l'aide de commandes vocales. De son côté, Gemini Omni peut être utilisé pour créer ou retoucher des vidéos à partir des contenus présents dans la Galerie.





One UI 9 renforce les fonctions Galaxy AI

Avec la nouvelle interface One UI 9, Samsung fait évoluer plusieurs fonctions liées à Galaxy AI. Now Brief rassemble notamment différentes informations contextuelles, comme la météo ou certaines recommandations, et permet désormais de créer certaines cartes à l'aide d'une commande vocale.

Now Nudge peut de son côté fonctionner avec certaines applications tierces afin d'afficher des notifications contextuelles au cours de la journée. Enfin, Entourer pour Chercher avec Google permet désormais d'identifier plusieurs éléments présents dans une même image.

Un écran 120 Hz et une batterie de 4900 mAh

Le Galaxy S26 FE dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Samsung annonce également une luminosité maximale de 1900 nits, tandis que cette fréquence de rafraîchissement doit notamment assurer une navigation plus fluide et convenir au streaming comme au jeu vidéo.

Côté batterie, cette dernière affiche une capacité de 4900 mAh et profite d'une recharge rapide de 45 W. Samsung annonce jusqu'à 69 % de batterie récupérée en 30 minutes avec cette technologie. Le Galaxy S26 FE prend également en charge la recharge sans fil 15 W.

La longévité logicielle constitue également l'un des arguments du smartphone. Samsung promet sept générations de mises à jour du système d'exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité. Le Smart Switch de nouvelle génération doit par ailleurs simplifier le transfert des données depuis un ancien appareil Android ou iOS.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S26 FE sera disponible à partir du 4 septembre en France, avec un prix de départ fixé à 799 euros pour 128 Go. La version 256 Go, quant à elle, sera proposée à 899 euros. Samsung accompagne par ailleurs le lancement de six mois d'accès à Google AI Pro, avec notamment 5 To de stockage dans le cloud. Le Galaxy S26 FE sera proposé en Bleu, Graphite et Vert d'eau.

Enfin, une version Entreprise sera également proposée en 128 et 256 Go, avec des services supplémentaires destinés aux professionnels.