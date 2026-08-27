Luca, vétérinaire draconique : Le tome 6, avec du changement, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 du manga Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Luca, vétérinaire draconique, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Luca, vétérinaire draconique, avis et découverte ».

Synopsis et avis du Tome 6

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Luca, vétérinaire draconique, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Après un cinquième volume avec beaucoup d'action et de rebondissements, le tome 6 du manga offre un petit temps de pause pour ses personnages et les lecteurs. À la suite de l'affaire du dragon fou, Luca reprend sa vie d'étudiante au sein de l'institut supérieur des sciences draconiques Kogniel. Et une nouvelle étape l'attend : le brevet national des vétérinaires draconiques, dont les résultats ne sont pas délivrés dans ce volume.

Après avoir passé les examens et obtenu quelques jours de vacances, Luca se prépare pour le Festival des Aurores Boréales, soit un événement célébré partout dans le royaume. Bien décidée à prouver que Frosti, le dragon qu'elle a soigné par le passé, est encore en forme, Luca s'inscrit pour une course de haute voltige, qui mettra très certainement ses compétences à l'épreuve. Le tome 7 nous en dira plus à ce sujet.

Si ce nouveau volume laisse entendre que les choses sont au beau fixe, rien n'est moins vrai en coulisses : l'affaire du dragon fou pourrait ne pas encore avoir trouvé son point final, tandis que le régime politique en place se voit chamboulé alors que l'institut dispose désormais d'un nouveau directeur non des plus commodes.

Avis

Le tome 6 adopte, dès les premières pages, un ton plus détendu, alors que toute l'enquête sur le dragon fou et sur la participation du père de Luca semble résolue. Or, Yuna Hirasawa, sous couvert de proposer un volume plus léger, distille ça et là de nouvelles intrigues, notamment avec les changements sur le plan politique et l'administration de l'institut Kogniel. Des éléments narratifs, judicieusement amenés, qui ne présagent rien de bon...

Ainsi, ce nouveau volume offre quelques rebondissements scénaristiques, tout en n'oubliant pas de faire redescendre la pression. Certains moments nous ont, toutefois, paru très rapides et auraient probablement mérité un peu plus d'approfondissement. Tout au long de ce tome, nous en apprenons davantage à propos de certains personnages et surtout sur les amies de Luca, qui gagnent ainsi en profondeur. L'ensemble des scènes s'enchaînant plutôt rapidement, le tome 6 nous laisse encore avec beaucoup de questions et suggère qu'une ère de changement se profile à l'horizon... Reste à savoir si cela sera positif pour notre héroïne.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement 6 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €. À ce jour, nous ne connaissons pas encore la date de parution du prochain volume.

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Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Luca, vétérinaire draconique, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres du premier tome, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.