Phil Spencer quitte Xbox et Microsoft, mais promet un avenir radieux

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.
Lorsque j'ai franchi les portes de Microsoft en tant que stagiaire en juin 1988, je n'aurais jamais pu imaginer les produits que j'aiderais à construire, les joueurs et les clients que nous servirions, ou les équipes extraordinaires que j'aurais la chance de rejoindre. Ce fut une épopée épique et véritablement le privilège d'une vie.Phil Spencer explique avoir discuté de ce départ avec Satya Nadella, le PDG de Microsoft, dès l'automne dernier. L'objectif était de préparer une transition en douceur pour assurer la stabilité de la division. Il restera d'ailleurs dans un rôle de conseiller tout au long de l'été pour accompagner la nouvelle direction.
It's rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I've made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It's a milestone that's given me a chance to reflect on the incredible journey I've been…— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
Je veux revenir à l'esprit rebelle qui a construit Xbox en premier lieu. Cela nous demandera de tout remettre en question sans relâche, de revoir les processus, de protéger ce qui fonctionne et d'être assez courageux pour changer ce qui ne fonctionne pas.Elle précise également, sans doute pour couper court aux critiques potentielles liées à son passif, que Xbox ne cherchera pas « l'efficacité à court terme » ni n'inondera l'écosystème de contenu généré par une IA sans âme. Matt Booty, quant à lui, voit ses responsabilités élargies en étant promu chef du contenu (Chief Content Officer), garantissant ainsi une expertise créative au sommet de l'organigramme.
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