Phil Spencer quitte Xbox et Microsoft, mais promet un avenir radieux

C'est un véritable séisme qui secoue l'industrie du jeu vidéo. Phil Spencer, figure emblématique de Xbox, annonce son départ à la retraite. Plus surprenant encore, sa dauphine désignée, Sarah Bond, quitte également le navire, laissant les rênes à une experte en intelligence artificielle arrivée très récemment chez Microsoft.

Une carrière exemplaire au service du jeu vidéo

Lorsque j'ai franchi les portes de Microsoft en tant que stagiaire en juin 1988, je n'aurais jamais pu imaginer les produits que j'aiderais à construire, les joueurs et les clients que nous servirions, ou les équipes extraordinaires que j'aurais la chance de rejoindre. Ce fut une épopée épique et véritablement le privilège d'une vie.

It's rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I've made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It's a milestone that's given me a chance to reflect on the incredible journey I've been… — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026

Le départ choc de Sarah Bond

L'IA au cœur de la stratégie, mais pas n'importe comment

Je veux revenir à l'esprit rebelle qui a construit Xbox en premier lieu. Cela nous demandera de tout remettre en question sans relâche, de revoir les processus, de protéger ce qui fonctionne et d'être assez courageux pour changer ce qui ne fonctionne pas.

C'est une annonce que personne n'avait vu venir, du moins pas de cette manière et certainement pas avec une telle rapidité. Microsoft Gaming s'apprête à vivre le plus grand bouleversement de son histoire récente.et qui a redressé la barre après l'ère difficile de la Xbox One,. Après près de 40 ans passés au sein de la firme de Redmond, c'est une figure paternelle de l'industrie qui s'efface.Le parcours de Phil Spencer force le respect. Entré comme stagiaire en 1988,. Dans un mémo envoyé aux employés, et dans un message partagé sur Twitter, il revient avec émotion sur ce parcours hors normes :, le PDG de Microsoft, dès l'automne dernier. L'objectif était de préparer une transition en douceur pour assurer la stabilité de la division. Il restera d'ailleurs dans un rôle de conseiller tout au long de l'été pour accompagner la nouvelle direction.Si la retraite de Spencer pouvait s'anticiper, la véritable surprise vient d'ailleurs. Sarah Bond, présidente de Xbox et perçue par l'ensemble de l'industrie comme l'héritière naturelle du trône, ne prendra pas la suite. Au contraire, elle a présenté sa démission et quitte l'entreprise. Un coup dur pour l'image de continuité que Microsoft tentait de projeter.. Son profil détonne dans le paysage vidéoludique traditionnel : arrivée chez Microsoft en 2024 seulement, elle dirigeait jusqu'alors la division CoreAI. Auparavant, elle a officié chez Instacart et Meta. Ce choix d'une cadre issue de la « tech pure » et de l'intelligence artificielle, plutôt qu'une vétérante du jeu vidéo, soulève inévitablement des questions sur la future stratégie de la marque.Consciente des craintes que son profil pourrait susciter auprès des joueurs,. Dans son message de prise de fonction, elle adopte un ton combatif et promet de ne pas dénaturer l'âme de la marque :Elle précise également, sans doute pour couper court aux critiques potentielles liées à son passif,. Matt Booty, quant à lui, voit ses responsabilités élargies en étant promu chef du contenu (Chief Content Officer), garantissant ainsi une expertise créative au sommet de l'organigramme.