Steam : Nouveau record pour une nouvelle année

Steam est, sans aucun doute, la plateforme de référence pour les jeux vidéo sur PC, bien que depuis quelques années, Epic Games tente de s'incorporer dans le milieu, avec une certaine réussite, notamment grâce aux jeux gratuits chaque semaine , qui permettent à de nombreux utilisateurs de découvrir l'Epic Games Store.À la fin de l'année, la barre des 30 millions d'utilisateurs avait été franchie , record battu en ce début d'année 2023,, qui risque d'être amélioré ces prochaines semaines. Mais un autre record, plus significatif celui-là, a également été battu dernièrement, avec le nombre de personnes en jeu. Jamais la barre des 10 millions n'avait été dépassée, jusqu'à il y a peu selon les informations de SteamDB Comme nous pouvons le voir sur le graphique, depuis 2020, Steam ne cesse d'accueillir de nouvelles personnes, et cela ne risque pas de se calmer compte tenu des prochaines sorties, dont deux des jeux les plus attendus : Hogwarts Legacy et The Day Before . Ces deux productions pourraient permettre d'améliorer encore un peu plus ces records, s'ils ne sont pas battus d'ici là, alors que Steam soufflera sa vingtième bougie en septembre. Enfin, si vous ne l'avez pas encore découverte, sachez que votre rétrospective Steam est disponible