Steam passe la barre des 30 millions d'utilisateurs simultanés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques années,, notamment à cause des différents confinements, qui ont eu pour conséquence de voir une partie de la population se tourner vers les jeux vidéo, solo ou multijoueur, à l'image d'un Among Us qui a cartonné plus ou moins à cette période.Et comme nous l'avons vu ces derniers mois, et malgré la concurrence d'Epic Games, qui tente de s'offrir des exclusivités temporaires pour rattraper son retard,. Ce 23 octobre, la plateforme a ainsi vu la barre des 30 millions de personnes connectées être franchie,, et 30 032 005, selon Steam DB. Ces chiffres sont dus à la progression naturelle de Steam, mais aussi des nombreuses sorties vidéoludiques, ces dernières semaines, permettant à de nombreuses personnes de revenir, ou se lancer pour la première fois sur la plateforme.Par exemple, ces derniers jours, FIFA 23 , Gotham Knights ou le passage en free-to-play des Sims 4 ont, sans aucun doute, permis à Steam de voir sa base de joueurs augmenter. Et avec l'arrivée prochaine de Call of Duty: Modern Warfare 2 , et d'autres productions d'ampleur, il n'est pas impossible que ce record soit battu d'ici à la fin de l'année.Pour mesurer la croissance de Steam, sachez qu'il a fallu. En décembre 2020, Steam flirtait avec les 25 millions, et a donc gagné cinq millions d'utilisateurs en moins de deux ans, démontrant qu'elle était bien la place du jeu vidéo sur PC.