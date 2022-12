Steam : Découvrez votre rétrospective de l'année 2022

Découvrir sa rétrospective Steam 2022

Avec la fin de l'année qui est proche, il est venu le temps des bilans. Certains jeux proposent un petit récapitulatif, afin de mettre en avant certaines statistiques, plus ou moins originales. Mais d'autres plateformes proposent également une rétrospective, comme Spotify, Twitch et Steam. Dans le cas de cette dernière, vous allez pouvoir obtenir diverses statistiques concernant votre année, que ce soit les jeux les plus populaires, le nombre de jeux lancés, les heures passées dessus ou encore le nombre de succès débloqués.Avant toute chose, pour découvrir votre, deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous rendre sur le site officiel , et vous connecter. Vous tomberez tout de suite sur la page, vous permettant de découvrir de nombreuses statistiques. Sinon, vous pouvez vous rendre sur l'application Steam, aller dans « Magasin » puis dans l'onglet « Nouveautés et tendances » et enfin cliquez sur « Rétrospective Steam 2022 ».Vous allez pouvoir contempler toutes vos statistiques de l'année, comprenant vos trois meilleurs jeux en pourcentage de temps passé, mais aussi le nombre de jeux lancés et combien sont sortis cette année. Vous allez pouvoir comparer tout cela avec la communauté, notamment au niveau des succès débloqués. Si vous souhaitez pousser ces statistiques, plus bas, vous aurez un aperçu des genres que vous privilégiez, tout en ayant un graphique avec la répartition du temps de jeu tout au long de l'année. En bref, de quoi vous remémorer quelques souvenirs et, pourquoi pas, vous inciter à relancer un jeu ou en terminer un qui vous avez pu laisser de côté.