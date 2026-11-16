Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de l'extension The Keepsake Sea en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que ce mois de novembre 2026 marque l'arrivée d'une toute nouvelle extension, soit The Keepsake Sea, sur Disney Dreamlight Valley. Ce contenu additionnel, qui doit débarquer le 18 novembre, est très attendu par la communauté. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure et souhaitent être au rendez-vous dès son lancement.

Dès lors, nous vous indiquons l'heure de sortie, en France, de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie en France de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley

Bien que Gameloft n'ait pas communiqué l'horaire de lancement de la nouvelle extension de Disney Dreamlight Valley, il est possible de l'estimer grâce à différentes données. En effet, selon l'historique des précédents patchs déployés sur ledit jeu de simulation et des DLC déjà sortis, l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley devrait se rendre disponible aux alentours de 15h (heure française), le 18 novembre 2026. Soulignons, toutefois, que cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment en ce qui concerne les versions Switch, Switch 2 et Game Pass.

Si le studio de développement Gameloft partage des informations officielles à ce sujet d'ici là, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, si besoin, cet article à jour.

Résumé des nouveautés disponibles dans l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley

L'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley est plutôt riche en contenu. D'ailleurs, si vous vous interrogez à ce sujet, voici un aperçu des éléments inclus dans The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley :

Trois nouveaux biomes (Shipwreck Shores, Cand Cove, Kingdom of Oublié).

Cinq nouveaux personnages (Capitaine Crochet, Jack Sparrow, Milo Thatch, Wendy et Mégara).

Un nouveau compagnon (Dory).

Possibilité de se transformer en sirène, avec nouvelles options de personnalisation.

Une toute nouvelle histoire à découvrir.

Un bateau pirate personnalisable et enchanté pour naviguer dans la Mer des Souvenirs.

Rendez-vous donc le 18 novembre 2026 pour plonger dans l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le titre de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, PC ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Mac.