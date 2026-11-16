Le très apprécié mode Baptême du feu débarque gratuitement dans Halo: Campaign Evolved

Près de cinq mois après sa sortie, Halo: Campaign Evolved s'apprête enfin à recevoir sa première mise à jour majeure. XBOX a effectivement annoncé l'arrivée gratuite du célèbre mode coopératif Baptême du feu, mais cette nouveauté suffira-t-elle à relancer l'intérêt autour d'un remake jugé décevant par beaucoup ?

Environ cinq mois après un lancement en demi-teinte et un silence radio quasi total depuis le mois d'août, XBOX vient enfin de donner des nouvelles de Halo: Campaign Evolved. Le remake de la campagne originelle va bénéficier d'une mise à jour gratuite intégrant le mode Baptême du feu. Une annonce qui suscite autant d'espoir que d'interrogations quant à la direction que prend la franchise sous l'égide de ses nouveaux responsables.

Le retour d'un classique de la coopération

Apparu pour la première fois dans Halo 3 ODST, le mode Baptême du feu, ou Firefight en version originale, est une expérience coopérative PvE. Le principe est simple mais redoutablement efficace étant donné que les joueurs doivent survivre le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis de plus en plus agressifs et nombreux. Ce mode de jeu est rapidement devenu un incontournable de la série, apparaissant dans presque tous les épisodes suivants, à l'exception notable de Halo 4 qui lui avait préféré les Spartan Ops.

Pour l'instant, XBOX s'est montré particulièrement avare en détails concernant cette intégration à Halo: Campaign Evolved, si ce n'est que son lancement se fera gratuitement cet hiver. L'entreprise a simplement promis sur son site que de plus amples informations seraient partagées lors du Halo Fest, un événement communautaire prévu pour le week-end du 12 décembre.

Un ajout tardif pour masquer un manque d'ambition

Si l'arrivée de nouvelles fonctionnalités est toujours une bonne nouvelle, cette annonce renforce le sentiment que XBOX navigue à vue avec sa franchise phare. Halo: Campaign Evolved a souvent été perçu comme un projet sans grande envergure de la part de Halo Studios. Le titre proposait une refonte visuelle certes réussie, mais amputée de son mode multijoueur qui avait fait les beaux jours de la version PC au début des années 2000, et affublée de trois niveaux inédits qui n'ont pas su convaincre la communauté.

L'annonce d'un mode Baptême du feu juste avant le Halo Fest donne l'impression d'une rustine posée à la hâte pour assurer le spectacle lors de l'événement, plutôt que le véritable point de départ d'une renaissance pour le remake.















Il est toutefois possible que cette mise à jour cache des enjeux plus vastes. Dans le cadre de la vaste restructuration opérée par XBOX, marquée par de nombreux licenciements et fermetures de studios, le contrôle de la licence Halo a été confié à Activision. L'intégration du mode Baptême du feu pourrait n'être que la première étape du plan d'Activision pour la franchise.

Plusieurs rumeurs suggèrent que XBOX souhaiterait transformer Halo en une expérience se rapprochant du modèle de Call of Duty. Une stratégie qui ferait sens d'un point de vue purement commercial pour l'éditeur, mais qui risque de se heurter à la nature même de ce qu'est Halo. Une première réponse sera donnée d'ici quelques semaines, à l'occasion du Halo Fest.