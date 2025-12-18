Steam : La rétrospective 2025 est là, découvrez vos statistiques de cette année



le 18 décembre 2025 à 15h30 Publié par Corentin Rimbert le 18 décembre 2025 à 15h30

Comme pour de nombreux autres services et même certains jeux, il est possible d'obtenir diverses statistiques quant à son année 2025 sur Steam, afin de savoir quels ont été vos jeux favoris et vos meilleures performances.