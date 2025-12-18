Steam : La rétrospective 2025 est là, découvrez vos statistiques de cette année

Comme pour de nombreux autres services et même certains jeux, il est possible d'obtenir diverses statistiques quant à son année 2025 sur Steam, afin de savoir quels ont été vos jeux favoris et vos meilleures performances.
Avec la fin de l'année qui approche, il est venu le temps des bilans, comme vous en avez maintenant l'habitude. Certains jeux proposent un petit récapitulatif, afin de mettre en avant certaines statistiques, plus ou moins originales. Mais d'autres plateformes proposent également une rétrospective, comme Spotify, Twitch et Steam, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cas de la plateforme de Valve, vous allez pouvoir obtenir diverses statistiques concernant votre année 2025 en chiffres
, que ce soit les jeux les auxquels vous avez le plus joués, le nombre de jeux lancés, les heures passées dessus ou encore le nombre de succès débloqués.
Comment découvrir sa rétrospective Steam 2025
Avant toute chose, pour découvrir votre rétrospective Steam 2025
, deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous rendre sur le site officiel
, et vous connecter. Vous tomberez tout de suite sur la page, vous permettant de découvrir de nombreuses statistiques. Avec la deuxième, il vous suffit de vous rendre sur l'application Steam, aller dans « Magasin » puis dans l'onglet « À la Une » et enfin cliquez sur « Rétrospective Steam 2025 » qui est normalement mis en avant.
Les chiffres de la rétrospective Steam 2025
Vous allez pouvoir contempler toutes vos statistiques de l'année écoulée, comprenant notamment le nombre de jeux auxquels vous avez joué, des chiffres sur vos trois jeux de prédilection (les trois auxquels vous avez le plus joué en 2025), mais aussi des statistiques sur chaque mois (quels jeux et combien de temps), et ainsi de suite, jusqu'au nombre de succès débloqués.
Si vous souhaitez pousser ces statistiques, plus bas, vous aurez un aperçu des genres que vous privilégiez, tout en ayant un graphique avec la répartition du temps de jeu tout au long de l'année, et aussi un petit aperçu de votre année sur le Steam Deck, si vous avez la console portable de Valve. En bref, de quoi vous remémorer quelques souvenirs et, pourquoi pas, vous inciter à relancer un jeu ou en terminer un qui vous avez pu laisser de côté en cette année 2025, qui aura été riche en sorties.
Il est aussi possible de revoir sa rétrospective des années précédentes pour comparer certaines données, ce qui est toujours amusant, ou de consulter celles de vos amis sur Steam. N'hésitez pas à nous dire quel est votre top 5 des jeux, ou votre série de jeu d'affilée la plus longue en commentaires.
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