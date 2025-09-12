Steam bannit les jeux adultes de l'accès anticipé, une décision qui divise

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 12 septembre 2025 à 12h00
Valve a annoncé un changement majeur dans sa politique : les jeux contenant du contenu sexuellement explicite ne pourront plus être proposés en accès anticipé sur Steam.
Steam bannit les jeux adultes de l'accès anticipé, une décision qui divise

Une règle appliquée sans annonce préalable

Cette décision, qui s'inscrit dans un contexte de pressions accrues des sociétés de paiement comme Stripe, PayPal, Visa ou encore Mastercard, bouleverse la distribution des titres pour adultes et suscite une vague de protestations chez les développeurs concernés. Les studios tentant de publier leur jeu en accès anticipé ont reçu un message explicite de Valve :
Votre application a échoué à notre examen car nous ne pouvons pas prendre en charge le modèle d'accès anticipé pour un jeu aux thématiques matures.
Aucune explication détaillée n'a été fournie, mais la décision semble découler de la crainte des processeurs de paiement de voir apparaître de nouveaux contenus jugés trop sensibles au fur et à mesure du développement. L'affaire a éclaté lorsque plusieurs créateurs ont partagé publiquement les messages reçus de Steam.

Parmi eux, Dammitbird, développeur du jeu adulte Heavy Hearts, explique que son projet, pourtant prêt à environ 70 %, s'est vu refuser l'accès anticipé :
Du jour au lendemain et sans annonce officielle de politique, les règles ont changé et je ne peux plus rejoindre l'accès anticipé de Steam.

Des canaux de distribution de plus en plus restreints

Ce blocage s'ajoute à une série de mesures prises récemment contre les jeux à contenu adulte. Itch.io a été contraint de déréférencer de nombreux titres sous pression des mêmes entreprises de paiement, même si les pages restent accessibles via des liens directs.

itchiobanned
Dammitbird confirme que son jeu reste jouable via une démo gratuite, mais que la perte de visibilité impacte fortement ses revenus : itch.io représentait environ 50 % de ses ventes, nécessaires pour rémunérer artistes et partenaires.

Les alternatives comme Patreon ou Subscribestar permettent encore de maintenir certains projets, mais elles restent fragiles, les risques de bannissement demeurant élevés. D'autres plateformes, telles que Gumroad, ont déjà interdit ce type de contenu, accentuant l'étau autour des créateurs.

Une contestation grandissante

Face à ces restrictions, développeurs, journalistes et associations professionnelles multiplient les protestations. Des pétitions circulent, notamment en Allemagne, et des campagnes de pression ciblant directement les services clients des sociétés de paiement se multiplient. Les critiques dénoncent l'influence d'organismes militants anti-pornographie et alertent sur la menace que ces pratiques font peser sur la diversité créative de l'industrie.

Si Steam reste l'une des vitrines les plus puissantes pour les développeurs indépendants, ce durcissement marque un tournant. Les studios spécialisés dans les jeux adultes devront désormais trouver de nouvelles voies pour atteindre leur public, dans un marché où les options se réduisent à vue d'œil.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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