Steam bannit les jeux adultes de l'accès anticipé, une décision qui divise



le 12 septembre 2025 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 12 septembre 2025 à 12h00

Valve a annoncé un changement majeur dans sa politique : les jeux contenant du contenu sexuellement explicite ne pourront plus être proposés en accès anticipé sur Steam.