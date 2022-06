ROG Strix GeForce RTX 3080 : Comment choisir sa carte graphique ?

Différencier concepteur et assembleur

Identifier ses composants

Alimentation : Selon le constructeur et la CGU choisis, il sera nécessaire d'avoir entre une et trois connectiques PCIe qui demanderont entre six et huit pins. Toutes les alimentations ne sont pas en mesure d'offrir ces connectiques. Pour plus d'informations sur le choix de votre alimentation, nous vous conseillons de lire notre article sur comment choisir son alimentation.

Boîter : Il existe trois types de tours capables d'intégrer votre configuration. Elles sont facilement identifiables par leur nom : Mini Tour, Moyen Tour et Grand Tour. En règle générale, l'encombrement et la place disponible des boîtiers sont écrits dans les caractéristiques de ce dernier. Pour notre application, nous utilisons le ASUS ROG Strix Helios RGB Boîtier PC gaming ATX/EATX. Cernant ces dernières désignations, si vous désirez comprendre plus facilement les tailles intérieures de boîtiers et leurs compatibilités avec les cartes mères, nous vous invitons à lire notre article « comment choisir sa carte mère ? »

Processeur : Un peu plus technique, il faut s'assurer de la compatibilité bilatérale des deux composants. Il existe un terme permettant de savoir si votre CPU ou GPU n'est pas assez puissant pour l'autre. Il s'agit de CPU/GPU Limited. Nous n'entrerons pas dans les détails au cœur de cet article puisqu'il existe déjà de nombreux sites proposant de calculer pour vous la compatibilité des deux composants. Ainsi avec un processeur ou une carte graphique dernier cri, n'est pas forcément la solution à vos problèmes d'utilisation en jeu. Ce point est d'autant plus important lorsque vous souhaitez réaliser une évolution de votre configuration. Retrouvez plus d'informations concernant le choix de votre CPU dans notre article sur comment choisir son processeur ?

Les écrans et leurs connectiques : On l'oublie très souvent, néanmoins, tous les écrans ne sont pas équipés des mêmes connectiques. Il est possible de trouver du VGA, HMDI ou même du Display port depuis peu. Chaque carte graphique dispose d'une certaine capacité et type de sorties pour ces derniers. Les plus récentes tendent tout de même à proposer plus de Displayport que d'HDMI.

Comprendre les caractéristiques

Processeur graphique

Bus Standard

Mémoire vive

La quantité : elle peut varier entre 1 à 32 Go. Pour le moment, les plus fréquentes, surtout sur les GPU RTX 30, se situent entre 8 et 12 Go. Elle permet de gérer les textures, mettre en avant les effets de lissage ou l'antialiasing et, finalement, prendre en charge plusieurs écrans. La quantité influe donc sur la qualité du rendu visuel ainsi que la charge acceptable.

elle peut varier entre 1 à 32 Go. Pour le moment, les plus fréquentes, surtout sur les GPU RTX 30, se situent entre 8 et 12 Go. Elle permet de gérer les textures, mettre en avant les effets de lissage ou l'antialiasing et, finalement, prendre en charge plusieurs écrans. La quantité influe donc sur la qualité du rendu visuel ainsi que la charge acceptable. Le type : caractéristique plus difficile à expliquer puisqu'il s'agit de différencier les architectures et les mémoires. Pour simplifier, nous rappelons que la GDDR6 est actuellement le type le plus courant du marché.

caractéristique plus difficile à expliquer puisqu'il s'agit de différencier les architectures et les mémoires. Pour simplifier, nous rappelons que la GDDR6 est actuellement le type le plus courant du marché. La fréquence : elle revient dans de nombreux produits et reste toujours l'élément clef. Si nous parlions plus haut de l'importance de la quantité de mémoire, elle est régie par la fréquence. En effet, plus elle est élevée, plus l'échange de données avec le GPU est rapide. Ainsi, tout en restant raisonnables, nous conseillons de privilégier la vitesse à la quantité.

Présentation ROG Strix GeForce RTX 3080

Processeur graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 Bus Standard : PCI Express 4.0

PCI Express 4.0 OpenGL : OpenGL 4.6

OpenGL 4.6 Mémoire vidéo : 10 Go GDDR6X

10 Go GDDR6X Fréquence du GPU : OC Mode - 1935 MHz (Boost Clock) Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1905 MHz, GPU Base Clock : 1440 MHz

Cœurs CUDA : 8704

8704 Fréquence de la mémoire : 19 Go/s

19 Go/s Interface mémoire : 320-bit

320-bit Résolution : Digital Max Resolution 7680 x 4320

Digital Max Resolution 7680 x 4320 Interface : Oui x 2 (HDMI 2.1) Oui x 3 (DisplayPort 1.4a) Oui (HDCP 2.3)

Écrans supportés : 4 maximum

4 maximum Compatibilité NVlink / Crossfire : Non

Non Accessoires : 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG ruler 1 x Collection card 1 x Speedsetup manual

Logiciels : ASUS GPU Tweak II & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver.

ASUS GPU Tweak II & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver. Dimensions : 31.85 x 14.01 x 5.78 cm

31.85 x 14.01 x 5.78 cm Alimentation recommandée : 850W

850W Connecteurs d´alimentation : 3 x 8-pin

3 x 8-pin Slot : 2,9 Slot

Les prix du moment

Dans le cadre de l'opérationque nous avons réalisée avec, il était question de monter une configuration complète et identifiable/achetable directement depuis leur site. Plus d'information dans notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022 Il est intéressant de mettre en avant ce point clef qui sera en mesure de perturber de nombreux acheteurs lors des premières recherches. En effet, s'il existe seulement deux concepteurs que sont, les constructeurs et assembleurs s'en donnent à cœur joie pour proposer une carte graphique qui leur correspond.C'est également l'aspect qui fluctue le prix des cartes graphiques. Bien que leurs caractéristiques soient sensiblement identiques, pour des produits de même référence, certaines disposent d'un meilleur refroidissement tandis que d'autres acceptent plus facilement l'overclocking, pour ne donner que ces exemples. Ces dernières sont appelées « modèles customs » tandis que celles natives aux concepteurs NVIDIA et AMD sont respectivement dénommées « Founder Edition » et « Frontier Edition ».Dans cet article, nous reviendrons seulement sur les cartes graphiques NVIDIA et en particulier laqui fait partie de notre configuration suite à l'article « Bien monter son PC Gamer en 2022 ».





Comme pour de nombreuses configurations, c'est la globalité qui régit le choix du composant. En effet, acheter une carte graphique trop ou pas assez puissante aura un impact significatif sur la stabilité et l'efficacité de votre ordinateur. Il est également bon de rappeler que, pour de la bureautique simple, les processeurs du moment disposent, pour la plupart, d'un chipset graphique dédié qui est largement suffisant. La carte graphique, comme matériel dédié, est destinée à celles et ceux qui souhaitent jouer, profiter d'un meilleur rendu 3D ou de la VR. Enfin, selon la carte graphique (GPU) choisie, la taille de votre tour sera plus ou moins importante.Comme dit en début d'article, ici nous prenons en compte la puce graphique d'un concepteur tel que NVIDIA ou AMD. Cette dernière est définie par une fréquence de fonctionnement ainsi qu'une finesse de gravure. Sans s'attarder sur cela, revenons sur la fréquence. Exprimée en MHz ou GHz, elle détermine la vitesse des calculs réalisés par la carte graphique. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas porter l'ensemble de votre jugement à cette caractéristique qui, à elle seule, ne suffit pas à départager deux GPU. Pour cela, nous vous invitons à profiter de l'ensemble des sites proposant des benchmarks spécialisés.Il s'agit simplement de la connectique qui sera demandée à votre carte mère pour pouvoir utiliser le GPU en question.Nous entrons dans le vif du sujet avec la caractéristique qui sera en mesure de grandement influencer votre choix. Avant tout, il faut savoir qu'elle est l'ensemble de trois composantes que sont :Dans le cadre de l'opération ASUS PCDIY notre configuration était équipée d'un. Comme nous le disions en préambule,est un assembleur, qui profite d'un processeur graphique NVIDIA sur lequel il vient ajouter sa touche personnelle. Sur l'ensemble des produits ROG, c'est la ventilation qui est mise à l'honneur. Profitez ainsi de trois ventilateurs performants, pour un refroidissement optimal, et ce, quelle que soit l'application. On note tout de même que ce procédé demande une alimentation à trois broches, ce qui n'est pas à la portée de toutes les alimentations du marché. Le constructeur préconise, au minimum, une 850W. Il est possible de suivre les températures GPU/CPU directement depuisFinalement, retrouvez l'ensemble des cartes graphiques proposées par la marque, directement depuis le site du constructeur. Notons que ce dernier met en avant deux gammes différentes que sont les Strix et les Matrix.La situation actuelle n'est pas propice à l'acquisition d'une carte graphique. Sans compter les pénuries de matériaux, les scalpers et la spéculation ainsi que l'absence de stock pour les consoles de nouvelle génération, les prix explosent drastiquement. Là où les RTX 3070 et 3080 étaient respectivement annoncées, sous leur format Founder Edition, à 519 et 719 €, il faudra tabler entre 1500 et 2000 €. Pour pallier ce type de problème, de nombreux constructeurs proposent des solutions annexes en alliant une configuration complète comme la RTX 3070 Ti Builders Bundle de chez CORSAIR à 1199 €. Bien sûr, cela n'aide pas à obtenir un GPU au prix initialement fixé, mais donne la possibilité à quelques acheteurs de profiter d'une configuration à jour et capable d'accueillir les nouveaux jeux du marché.Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vous aiguiller pour un prix GPU standard tant le marché est fluctuant et les stocks bancals. Nous notons également la volonté des concepteurs de proposer des produits d'appoints, tels que la RTX 3060, qui devait permettre aux joueurs avec des configurations vieillissantes de profiter de la technologie RTX. Toutefois, même ici, avec un prix d'appel de 272 €, la carte graphique ne se vend pas en dessous des 650 €. Le site NVIDIA lui-même vend sa carte graphique FE à 480 € et est actuellement en rupture de stock. La meilleure solution reste donc d'attendre des ensembles montés par les constructeurs ou simplement de suivre avec assiduité les restockages aux prix adaptés à vos besoins.