Intel Core i9-12900K : Comment choisir son processeur ?

Comprendre son processeur

Il s'agit de la gamme de processeurs répartie entre i3/i5/i7 et i9 pour Intel. 12 : C'est la génération du processeur. Généralement, plus nous montons en génération, plus les évolutions techniques sont notables.

C'est la puissance du processeur. K : Le suffixe de fin permet d'obtenir des informations concernant les caractéristiques du processeur. Ici, le i9-12900K est overclockable.

Quelle gamme choisir ?

milieu de gamme et l'une des plus populaires. Elles permettent de réaliser un maximum d'objectifs. Que ce soit pour jouer, travailler, utiliser du multimédia, les processeurs i5 savent encaisser un grand nombre d'informations i7 : haut de gamme, on commence à se spécialiser. L'intérêt ici est de pouvoi r intégrer du montage vidéo, du streaming ou des applications demandant un ensemble conséquent de calculs simultanés (il en va de même pour les jeux tels que Civilization VI, pour ne citer que lui).

Quelle génération choisir ?

Processeur de bureau Intel Core i7 de 9e génération : Jusqu'à 4,90 GHz de fréquence maximale 8/8 cœurs/threads Cache de 12 Mo

Processeur Intel Core i7 de 10e génération pour PC de bureau : Fréquence maximale de jusqu'à 5,10 GHz 8/16 cœurs/threads Cache de 16 Mo

Processeur Intel Core i7 de 11e génération pour PC de bureau : Fréquence maximale de jusqu'à 4,90 GHz 8/16 cœurs/threads Cache de 16 Mo

Processeur Intel Core i7 de 12e génération pour PC de bureau : Jusqu'à 5,00 GHz de fréquence maximale 12/20 cœurs/threads Cache de 25 Mo



Signification des suffixes

si vous êtes adeptes d'ordinateurs portables, cette lettre ne peut que vous parler. En effet, il s'agit de processeurs, plus ou moins puissants, mobiles pour PC portables. K : pour celles et ceux qui souhaitent réaliser de l'overclocking(OC), ces processeurs le permettent. L'OC vous permet d'atteindre des performances de CPU au-delà des spécifications initiales.

processeur qui ne dispose pas de graphiques intégrés. Impossible de brancher un écran dessus et devra toujours aller de pair avec une carte graphique distincte. G : Il désigne un CPU avec des graphiques intégrés supplémentaires.

Comprendre les caractéristiques

Pour cela, prenons un garage automobile comme exemple. Avec quatre cœurs il peut réparer quatre voitures en même temps. Threads : Les Threads sont les mécanos. Dans le but de gagner plus d'argent, alors que vous ne pouvez pas faire venir plus de 4 voitures, vous pouvez augmenter le nombre de mécaniciens qui travaillent dessus pour améliorer la vitesse d'exécution. 4 cœurs pour 4 Threads signifie que vous disposez d'un mécanicien par voiture. Ils sont généralement par paire. Ainsi, il est possible d'avoir 4/8 ou 4/16. Notons que lorsque le nombre de Threads dépasse la quantité de cœur, on appelle cela l'Hyper-Threading.

évalue la rapidité à laquelle les tâches seront effectuées par le processeur. Plus la fréquence est élevée, plus ce dernier est performant. Turbo Boost : il permet d'améliorer la vitesse de traitement pour les travaux lourd. Ainsi, les tâches faciles sont exécutées en fréquences initiales, tandis que les plus importantes avec une cadence plus élevée.

Présentation Intel Core i9-12900K

Nombre de cœurs : 16

16 Nombre de threads : 24

24 Fréquence Turbo maxi : 5.20 GHz

5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency : 5.10 GHz

5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency : 3.90 GHz

3.90 GHz Performance-core Base Frequency : 3.20 GHz

3.20 GHz Efficient-core Base Frequency : 2.40 GHz

2.40 GHz Cache : 30 MB Intel Smart Cache

30 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache : 14 MB

14 MB Puissance initiale du processeur : 125 W

125 W Puissance maximale : 241 W

Pour l'occasion, nous avons eu le processeur Intel Core i9-12900K. Le premier point important à aborder est la compréhension des chiffres de votre processeur. Pour l'occasion, nous ne prendrons en exemple que la série Intel. Voici comment lire le i9-12900K :

Il est primordial de rappeler que le choix de la gamme doit se faire selon votre application. En effet, si, par défaut, les processeurs sont classés tels que i3 > i5 > i7 > i9, le choix n'est pas aussi simple. Le prix de chaque gamme peut drastiquement augmenter allant du simple au triple. Avec l'évolution de numérique ainsi que de la consommation utilisateur, les cœurs deviennent bien plus importants que la fréquence.

Voici un exemple, donné par Intel, permettant de comprendre plus facilement les évolutions dues aux générations.

Comme vous pouvez le constater, certaines générations possèdent des caractéristiques moins élevées que les précédents. Toutefois, passer à une génération supérieure permet également de profiter de nouvelles technologies et compatibilités.

Il permet d'identifier les avancées techniques du processeur, mais également le type de système auquel il peut être relié.

Comme dit plus haut, la gamme de processeurs ne justifie pas à elle seule votre utilisation. Pour simplifier, il est possible d'utiliser des processeurs i3 parfois plus performants qu'un i5 selon l'application.

Pour la réalisation de notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022. Nous avons eu l'occasion de monter le processeur dont voici les caractéristiques.

Pour savoir si ce processeur est compatible avec votre carte-mère ou simplement en choisir une adaptée, nous vous invitons à lire notre article : Comment choisir sa carte-mère ?