GTA 6 déploie déjà sa deuxième mise à jour prélancement

Rockstar Games prépare activement le lancement de Grand Theft Auto VI en déployant une deuxième mise à jour. Les joueurs ayant prétéléchargé le titre peuvent dès à présent installer ce correctif avant le grand lancement, dans trois jours.

Alors que les joueurs du monde entier comptent les jours avant de pouvoir enfin lancer le tant attendu Grand Theft Auto VI, Rockstar Games s'active en coulisses pour préparer ce moment historique. Le célèbre studio vient en effet de déployer une nouvelle mise à jour majeure pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series, alors même que le titre n'est pas encore officiellement disponible dans le commerce.

Un deuxième patch avant le lancement officiel

Depuis le 10 novembre dernier, les joueurs ayant précommandé le jeu ont la possibilité de prétélécharger les fichiers nécessaires sur leurs consoles afin d'être parfaitement prêts pour la sortie ce 19 novembre. Cependant, le processus de développement d'un jeu vidéo de cette envergure ne s'arrête jamais vraiment, même après le passage à l'étape de production finale. Après un premier correctif de plus de 2 Go la semaine dernière, une nouvelle mise à jour pointe déjà le bout de son nez pour les utilisateurs.

GTA 6 - Update 01.002.001 33% of Users : Now Available. 66% of Users : in 12h All Users : in 24h Update Size : 602 MB https://t.co/ZznlUAm8DP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 16, 2026

Sur les consoles de Microsoft, ce nouveau fichier pèse environ 1,59 Go, tandis que sur la machine de Sony, la mise à jour estampillée 01.002.001 nécessite très exactement 602 Mo d'espace libre. Notez que le déploiement de ce nouveau correctif se fait de manière totalement progressive. Il est donc tout à fait normal que certains utilisateurs ne voient pas encore le téléchargement se lancer automatiquement sur leur interface. L'ensemble des propriétaires du jeu devrait y avoir accès dans les prochaines heures sans la moindre difficulté.

















Le mystère autour du contenu de la mise à jour

Comme ce fut le cas la première fois, Rockstar n'a rien communiqué. Il est donc matériellement impossible de déterminer avec une grande précision les modifications apportées par ce deuxième correctif, mais nul doute qu'il s'agit de corrections de dernière minute, et d'ajustements techniques visant à stabiliser les performances globales ou d'optimisations diverses du moteur graphique.

Depuis quelques années, il est monnaie courante de voir les développeurs peaufiner leur œuvre juste avant la sortie, dans le but de garantir l'expérience la plus fluide et immersive possible dès les toutes premières secondes de jeu. Il faut d'ailleurs s'attendre à une mise à jour day one plus importante, tandis que d'autres correctifs devraient être implantés dans les jours qui suivent la sortie.

Quoi qu'il en soit, GTA 6 arrivera pour toutes et tous après dès années d'attente ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.