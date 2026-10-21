Project Helix : Une première fourchette de prix fuite et elle va vous faire grincer des dents

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2026 à 12h11
Project Helix, la prochaine console développée par Xbox, ne devrait pas arriver avant de très longs mois. Mais son prix fait déjà parler de lui. Si vous la voulez, nous vous conseillons d'économiser dès maintenant !
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Project Helix : Une première fourchette de prix fuite et elle va vous faire grincer des dents

Officialisée au printemps 2026, Project Helix est la prochaine console Xbox qui arrivera sur le marché. Si elle n'a pas encore de nom définitif, elle a fait l'objet de plusieurs rumeurs depuis son annonce. Certaines d'entre elles évoquent notamment la présence ou non d'un lecteur de disques alors que son éternel rival a déjà annoncé son intention de passer au 100% dématérialisé. 

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Mais à l'heure où les composants de mémoire et de stockage coûtent de plus en plus cher, une question revient régulièrement dans les conversations : combien coûtera cette nouvelle console ? Une récente rumeur donne une petite idée de son prix de lancement ainsi que de sa date de sortie. S'il est vrai, il pourra bien être un vrai frein pour de nombreux joueurs

Project Helix proposé à 1800 dollars à son lancement ? 

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La rumeur en question a été partagée par MP1st le 20 octobre 2026 et provient du média Fortune. Elle suggère que Project Helix serait la console la plus chère jamais commercialisée au regard des prévisions faites par Xbox à l'heure actuelle. En interne, il se murmure que la console pourrait être vendue entre 1200 et 1800 dollars à son lancement

Bien entendu, cette fourchette de prix est à prendre avec de grandes pincettes. Il ne s'agit que d'une rumeur et les prix peuvent varier en fonction de l'évolution du prix des composants. La fourchette peut également prendre en compte plusieurs modèles incluant des capacités de stockage différentes, une possible version dématérialisée et une version physique comme ce fut le cas avec les consoles Xbox Series X et S...

Mais le prix pourrait baisser si Xbox décide de prendre à sa charge une partie des coûts de production. Cela pourrait soulager le portefeuille des joueurs, même si plusieurs consoles ont déjà été victimes de hausses de prix importantes.

Une arrivée prévue pour Noël… mais pas celui de 2027

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Si le prix est déjà un sérieux sujet de conversation, la possible date de sortie de la console va aussi provoquer de vives réactions chez les joueurs. Toujours d'après la même rumeur, Project Helix pourrait arriver dans les rayons pour Noël 2028. Il faudrait donc patienter encore 2 ans avant de découvrir la nouvelle machine de salon de la firme. Cela coïncide toutefois avec l'annonce de l'envoi des kits de développement courant 2027.

Mais Xbox envisagerait de sortir une nouvelle console portable pour la période des fêtes 2027-2028. L'attente risque donc d'être longue pour les joueurs intéressés. Mais il faut désormais guetter des annonces officielles pour en apprendre plus sur ce mystérieux projet.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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