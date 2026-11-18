Nous vous expliquons comment voter pour les Game Awards 2026, avant le lancement de la cérémonie, en vous précisant la marche à suivre.

Maintenant que la liste complète des nommés pour l'édition 2026 de la célèbre cérémonie des Game Awards est connue, les joueurs et les joueuses peuvent voter pour le jeu de leur choix, selon les différentes catégories proposées. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, sachez que nous vous précisons comment voter pour l'événement Game Awards 2026, afin que vous puissiez participer.

Comment voter pour les Game Awards 2026 ?

Comme chaque année, la communauté peut voter pour ses jeux favoris dans les différentes catégories disponibles pour les Game Awards. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de montrer leur soutien pour tel ou tel titre, tout en espérant que celui-ci va remporter un prix. Mais, sans plus tarder, voici comment voter pour les Game Awards 2026 :

Rendez-vous sur le site officiel des Game Awards

Connectez-vous à votre compte Vous pouvez utiliser votre compte Google, Twitter/X et Facebook

Une fois connecté, cliquez sur « Catégories » dans la barre en haut de l'écran

Sélectionnez la catégorie de votre choix

Votez pour l'un des jeux nommés

Comme vous pourrez le constater, 30 catégories sont proposées pour les Game Awards 2026. Celles-ci mettent en valeur différents genres (RPG, action-aventure, multijoueur, et bien d'autres), mais aussi des distinctions plus spécifiques (meilleure performance, meilleure adaptation, meilleure musique, etc.). Dans tous les cas, vous savez à présent comment voter pour les Game Awards 2026.

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de l'événement, il a été précisé ceci : « vos votes ne sont pas verrouillés avant le 9 décembre. Vous pouvez revenir en arrière et mettre à jour/modifier vos votes enregistrés à tout moment entre maintenant et cette date ».

You can start your #TheGameAwards ballot today, but remember: Your votes don't lock until December 9. You can go back and update/change your saved votes at any time between now and then. — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Quelle est la date de la cérémonie des Game Awards 2026 ?

Pour rappel, la cérémonie des Game Awards 2026 aura lieu dans la nuit du 11 décembre 2026, aux alentours de 1h30 du matin, en France. En plus des différentes annonces et World Premieres, cet événement révélera donc les grands gagnants, et ce, pour chaque catégorie, dont la fameuse distinction « Game of the Year ». Rendez-vous en décembre pour les connaître et avoir les dernières actualités sur les jeux à venir.