Loftia : « Nous voulons que Loftia montre qu'un monde meilleur est possible lorsque les gens s'unissent » nous expliquent ses créateurs

En raison de ses mécaniques MMO et de sa proposition scénaristique, Loftia est un jeu porteur d'un message fort. Lors d'une interview exclusive, les créateurs du titre sont revenus sur le message véhiculé au sein de l'expérience.

Sur le jeu de simulation de vie cosy et MMO Loftia, les joueurs et les joueuses aident à construire un monde sain et durable, notamment en soutenant les Loftiens ou encore en participant à des projets communautaires. Derrière cette idée d'entraide et de monde meilleur, les développeurs ont voulu délivrer un message important.

Dans ce sens, et durant notre interview exclusive avec Qloud Games, Martina Qin et Michael Su nous ont parlé du message et des valeurs qu'ils désiraient transmettre à travers Loftia.

« Ce sont les efforts collectifs des gens qui peuvent vraiment faire la différence »

Au cours de leur aventure sur Loftia, les joueurs et les joueuses peuvent, effectivement, prendre part à des projets communautaires, aidant à bâtir un avenir durable pour le monde du jeu, tout en réalisant diverses quêtes. Par ailleurs, avec son aspect MMO, le titre invite à socialiser avec d'autres personnes, amis ou non. À ce sujet, Michael Su nous a parlé du message véhiculé à travers l'expérience communautaire de Loftia :

Au fond, nous voulons que Loftia montre qu'un monde meilleur est possible lorsque les gens s'unissent et œuvrent pour une cause qui les dépasse. Nous sommes des gens assez idéalistes, et nous avons toujours voulu créer un espace en ligne où les gens se traitent avec bienveillance, tissent des liens significatifs et travaillent ensemble, plutôt que de se faire concurrence pour être le plus fort ou devenir le héros qui sauve la situation. Nous sommes convaincus que ce sont les efforts collectifs des gens qui peuvent vraiment faire la différence, et c'est en grande partie ce que nous voulons que les joueurs vivent dans Loftia.

Martina Qin résume très bien l'idée derrière Loftia et a déclaré : « Avant tout, nous voulons que Loftia soit perçu comme un lieu chaleureux et accueillant où chacun peut se sentir chez soi, et où la bienveillance, la collaboration et l'esprit communautaire sont au cœur de tout ». Mais, ce n'est pas tout. Loftia, comme beaucoup d'autres jeux, invite la communauté à réfléchir à un point bien précis.

Loftia et son invitation à réfléchir sur le monde

L'une des thématiques centrales de Loftia est le développement durable, comme le précise Martina Qin. À travers ce sujet aussi pertinent qu'actuel, les développeurs espèrent bien que les joueurs porteront « un regard un peu différent sur leur relation avec le monde qui les entoure » :

Nous espérons également inciter les joueurs à porter un regard un peu différent sur leur relation avec le monde qui les entoure. Le développement durable est au cœur de Loftia, car il incarne un avenir où nous pouvons vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Nous souhaitons aborder ces thèmes de manière ludique et accessible à travers l'univers, les personnages et le gameplay. Qu'il s'agisse d'expérimenter l'agriculture durable, de découvrir de nouveaux matériaux ou simplement d'aider d'autres joueurs, nous espérons que les joueurs repartiront inspirés par l'idée que de petites actions, lorsqu'elles sont mises en œuvre collectivement, peuvent faire une réelle différence.

Bien loin de n'être qu'un simple jeu de simulation de vie avec des éléments dignes des MMO, Loftia possède des thématiques fortes, qui portent un message aux joueurs et qui véhiculent des valeurs importantes.

Pour conclure, remarquons que Loftia est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Mac, notamment via Steam et l'Epic Games Store. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du MMO solarpunk et simulation de vie de Qloud Games, vous pourrez retrouver toutes les informations clés sur loftia.gg.