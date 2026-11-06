GTA 6 : Le patron de Take-Two et Rockstar justifie les reports

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 14h39
À quelques jours de la sortie très attendue de GTA 6, le PDG de Take-Two revient sur les reports du jeu. Strauss Zelnick justifie ces décisions difficiles par une volonté de frôler la perfection, évitant ainsi un naufrage technique.
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GTA 6 : Le patron de Take-Two et Rockstar justifie les reports

À l'approche du lancement de Grand Theft Auto VI, la pression monte pour Rockstar Games et sa maison mère, Take-Two Interactive. Le très attendu monde ouvert a subi plusieurs reports, suscitant parfois la frustration d'une communauté impatiente, puisque nous aurions normalement dû le découvrir fin 2025. Strauss Zelnick, le directeur général de l'éditeur, s'est récemment confié au Wall Street Journal sur les coulisses de ces choix stratégiques complexes. Pour lui, repousser un projet d'une telle envergure n'est jamais une partie de plaisir, mais reste une nécessité absolue pour garantir une expérience optimale aux joueurs.

Le refus de sacrifier la qualité sur l'autel du calendrier

Strauss Zelnick admet volontiers que l'annonce d'un report interne provoque rarement l'enthousiasme. Il souligne cependant que la vision de l'entreprise repose sur un pilier fondamental, à savoir offrir le meilleur divertissement au monde. Atteindre ce sommet exige parfois des sacrifices financiers importants et des choix impopulaires.

Si votre mission est de créer le meilleur divertissement sur terre, et qu'une partie de votre stratégie consiste à être le plus créatif, vous devez parfois prendre ces décisions coûteuses et dérangeantes au service de cet objectif.

Le dirigeant explique que le respect strict d'un calendrier de sortie ne doit jamais primer sur l'état réel du produit. Une philosophie qui semble évidente sur le papier, mais qui se heurte souvent à la réalité économique de l'industrie vidéoludique. Strauss Zelnick note avec regret que de nombreuses sociétés affichent de grandes ambitions culturelles, pour finalement céder à la panique lorsque la date fatidique approche.

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Un tacle à peine masqué à la concurrence

Sans nommer directement ses rivaux, le patron de Take-Two a tenu à rappeler les conséquences d'un lancement précipité. Il a évoqué un titre majeur de ces dernières années qui a dû être retiré des boutiques après sa sortie en raison de ses innombrables dysfonctionnements.

Je ne vais jeter aucun concurrent sous le bus, mais si vous connaissez un peu l'industrie du jeu vidéo de ces dernières années, il y a eu une sortie très médiatisée qui est tombée dans cette catégorie. Ils ont expédié le jeu et ont dû le retirer après la sortie.

Cette déclaration fait inévitablement écho à deux fiascos récents. Certains pensent au naufrage retentissant de Concord, qui a englouti des centaines de millions de dollars avant d'être débranché en très peu de temps, faute de joueurs. D'autres y voient une référence limpide à Cyberpunk 2077, dont la sortie avait été chaotique en 2020, avant que les développeurs ne redressent la barre à coup de dizaines de mises à jour.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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