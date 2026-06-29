PlayStation annonce une très mauvaise nouvelle pour les cinéphiles

Si vous aimez regarder des films et des séries sur votre PlayStation 5, profitez de la bibliothèque tant que cela est encore possible. La firme vient d'annoncer que de nombreux films vont disparaitre, sans possibilité de remboursement.

Sur les plateformes PlayStation, les joueurs peuvent acheter des jeux, des DLC mais également d'autres contenus numériques. Au-delà des avatars, des abonnements au PS Plus et autres extras, un partenariat avec StudioCanal permet aux amateurs de salles obscures d'acheter des films et des séries. Ainsi, ils peuvent en profiter directement depuis leur console préférée.

Cependant, ce partenariat de longue date serait en passe d'être rediscuté ou stoppé. Mais il signifie également que les consommateurs vont faire face à une très mauvaise surprise. C'est en tout cas ce que révèle le site d'assistance de PlayStation.

Plus de 500 films et séries supprimés du catalogue PlayStation

À partir du 1er septembre 2026, ce sont 550 films et séries qui seront retirés du catalogue disponible sur PS4 et sur PS5. Vous pouvez consulter la liste des contenus concernés en cliquant sur ce lien, mais notons qu'il inclut des noms comme American Gods, Baron Noir, les films de la saga Bridget Jones, La Cité de la peur, la saga Evil Dead, Hot Fuzz, Le Bureau des Légendes, Sharnado ou encore la série Platane.

L'arrêt du partenariat entre StudioCanal et PlayStation ne représente toutefois qu'une petite partie des soucis rencontrés par le groupe de Vincent Bolloré. À la même date, les magasins physiques Canal+ fermeront également leurs portes.

Malgré cette triste nouvelle, un détail provoque la colère des utilisateurs : les contenus en question seront supprimés de votre bibliothèque et vous ne pourrez plus les regarder sur console.

Aucune possibilité de remboursement, ce qui relance le débat de la possession du contenu dématérialisé

Un tel scénario n'est pas sans rappeler le cas The Crew, lui aussi supprimé des bibliothèques par Ubisoft même si les joueurs avaient acheté le titre. Dans le cas du partenariat avec StudioCanal, les utilisateurs ont acheté la possibilité de regarder le film sur les consoles de Sony. Mais en soi, les produits numériques obtenus de cette manière ne leur appartiennent pas.

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De plus, il est impossible de demander un remboursement pour les achats de films et de séries effectués de cette manière. Si vous faites partie des utilisateurs concernés, nous ne pouvons que vous conseiller de profiter du contenu de votre bibliothèque avant qu'il ne disparaisse à la rentrée.