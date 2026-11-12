Cémantix 1716 : Indices et solution, quel est le mot du 12 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Fragment d'un puzzle primordial, je dérive imperceptiblement sur le manteau terrestre depuis l'aube des temps.
Indice 2Autrefois unique et réuni en un seul bloc, la force des profondeurs m'a divisé pour me disperser sur les flots.
Indice 3Porteur de civilisations entières, mon antique visage de pierre se fracture et s'éloigne au gré des ères géologiques.
Indice 4Les anciens explorateurs ont bravé les pires tempêtes pour réussir à cartographier mes rivages lointains.
Indice 5Le monde moderne s'accorde généralement à dire que nous sommes au nombre de cinq, six ou sept sur cette planète selon la façon de nous compter.
Indice 6Chacun des cinq anneaux entrelacés du célèbre drapeau olympique représente l'un des miens à travers le monde.
Indice 7L'Europe, l'Asie ou encore l'Amérique sont des exemples très célèbres de ce que je suis.
Indice 8Je suis une vaste étendue de terre émergée à la surface du globe qui est généralement entourée par un ou plusieurs océans.
Solution du 12 novembre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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