Nintendo n'a pas prévu d'abandonner les jeux en physique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2026 à 16h15
Contrairement à PlayStation, Nintendo ne compte pas laisser le format physique à l'abandon.
Nintendo n'a pas prévu d'abandonner les jeux en physique

Annoncée il y a de cela plusieurs semaines maintenant, la décision de Sony de mettre fin à la production de jeux PlayStation en physique à compter de 2028 fait encore couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, de nombreux joueurs se demandent si Nintendo et XBOX vont suivre cet exemple. Il y a très peu de temps, Nintendo s'est exprimé à ce sujet et a confirmé n'avoir aucune intention d'abandonner les jeux en physique.

Nintendo ne prévoit pas d'abandonner le physique

nintendo-switch-2-console

C'est lors d'un échange avec le YouTuber Coelho no Japao que Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo en Amérique latine, a dit quelques mots concernant les jeux en physique et les plans de la firme à ce sujet. Ainsi, Bill van Zyll a annoncé une excellente nouvelle aux joueurs et aux joueuses : Nintendo n'a pas prévu d'abandonner les jeux en physique.

Historiquement, nous avons toujours été très agnostiques, n'est-ce pas ? Nous nous basons sur les préférences des consommateurs et en tenons très fortement compte. 

Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le support physique. Nous savons à quel point les fans les apprécient également, c'est pourquoi notre position a toujours été de rester neutre.

Miniature vidéo

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Nintendo n'entend pas laisser de côté les jeux en physique. Une position qui est diamétralement opposée à celle de Sony. Dans tous les cas, cette annonce devrait ravir les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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Reste à savoir si Nintendo changera d'avis à l'avenir, notamment dans plusieurs années.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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