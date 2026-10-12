Contrairement à PlayStation, Nintendo ne compte pas laisser le format physique à l'abandon.

Annoncée il y a de cela plusieurs semaines maintenant, la décision de Sony de mettre fin à la production de jeux PlayStation en physique à compter de 2028 fait encore couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, de nombreux joueurs se demandent si Nintendo et XBOX vont suivre cet exemple. Il y a très peu de temps, Nintendo s'est exprimé à ce sujet et a confirmé n'avoir aucune intention d'abandonner les jeux en physique.

Nintendo ne prévoit pas d'abandonner le physique

C'est lors d'un échange avec le YouTuber Coelho no Japao que Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo en Amérique latine, a dit quelques mots concernant les jeux en physique et les plans de la firme à ce sujet. Ainsi, Bill van Zyll a annoncé une excellente nouvelle aux joueurs et aux joueuses : Nintendo n'a pas prévu d'abandonner les jeux en physique.

Historiquement, nous avons toujours été très agnostiques, n'est-ce pas ? Nous nous basons sur les préférences des consommateurs et en tenons très fortement compte. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le support physique. Nous savons à quel point les fans les apprécient également, c'est pourquoi notre position a toujours été de rester neutre.

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Nintendo n'entend pas laisser de côté les jeux en physique. Une position qui est diamétralement opposée à celle de Sony. Dans tous les cas, cette annonce devrait ravir les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Reste à savoir si Nintendo changera d'avis à l'avenir, notamment dans plusieurs années.