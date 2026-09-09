Nintendo Direct septembre 2026 : Résumé de toutes les annonces de l'événement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2026 à 16h08
Nintendo a organisé un Nintendo Direct ce 9 septembre 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.
Nintendo Direct septembre 2026 : Résumé de toutes les annonces de l'événement

Ce mercredi 9 septembre 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch 2 à venir d'ici la fin de l'année, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 16h - heure française).

Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bandes-annonces ainsi qu'en dates de sortie. Découvrez ainsi, dans ce qui suit, toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026.

Résumé du Nintendo Direct du 9 septembre 2026

Le Nintendo Direct du 9 septembre 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder, voici un récapitulatif de ce nouvel événement de Nintendo :

  • Monster Hunter Wilds confirme sa sortie sur Nintendo Switch 2. Rendez-vous le 4 décembre. Le DLC Ascendance sortira également sur Switch 2 en 2027.
  • Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion annonce une sortie sur Switch 2 aujourd'hui.
  • Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau Definitive Edition sortira le 25 février 2027 sur Switch 2.
  • Meccha Cameleon, le plus gros succès indépendant de l'année, sort sur Switch 2 ce 9 septembre.
  • Star Fox accueillera une mise à jour gratuite le 30 septembre.
  • Pokemon Pokopia lancera son 2eme DLC du passe d'extension (éléments cosmétiques et plus de Pokémon) à la fin de l'année 2026.
  • Kingdom Come Deliverance 2 sortira dans sa Royal Edition en 2027, sur Switch 2.
  • Nous ne l'attendions plus, mais Professeur Layton and the New World of Steam arrivera le 10 décembre.
  • Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain confirme son développement.
  • Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition annoncé pour le 12 novembre.
  • Onyx: The Dark Grip, jeu d'horreur développé par Bloober Team, débarquera en 2027 sur Switch 2.
  • Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition arrive le 3 décembre, avec du contenu inédit.
  • Stage Fright sortira sur Switch 1 et 2 en 2027.
  • Disney Dreamlight Valley en profite pour en dire plus sur sa prochaine extension, The Keepsake Sea. Sortie en novembre.
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arrive enfin sur Switch 2 le 18 septembre.
  • De nouveaux Amiibo pour Kirby Air Riders seront commercialisés le 12 novembre.
  • Cairn sera disponible sur Switch 2 début 2027. Une démo arrive aujourd'hui.
  • Resident Evil 2 Remake arrive avec ses DLC, tout comme Resident Evil 3 et Resident Evil 4 arrivent sur Switch 2 en version numérique dès le mois d'octobre. Les versions physiques sont annoncées pour 2027.
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira lui aussi le 12 février sur Switch 2.
  • Nintendo Switch Sports Resort lancera sa version Switch 2 le 22 octobre.
  • Metroid Ravenous annoncé pour le 28 janvier. Il s'agit d'un épisode en 2D.
  • Nouvelle mise à jour pour Mario Kart World, ajoutant notamment de nouveaux circuits issus de Super Mario Kart. 
  • Mega Man: Dual Overdrive arrivera sur les deux Switch au printemps 2027, avec deux Amiibo.
  • Eternal Anima sortira le 4 mars sur Switch 2.
  • Daganronpa 2x2 débarque le 14 janvier 2027 sur Switch et Switch 2.
  • Fatal Fury: City of the Wolves sera disponible sur Switch 2 le 22 octobre 2026 (une version physique arrivera plus tard).
  • Metal Slug Ultimate Collection s'annonce pour 2027 sur Switch et Switch.
  • Yu-Gi-Oh Tag Force GX sortira le 16 février sur les deux consoles.
  • Far Cry 3 et ses DLC arriveront au printemps 2027.
  • The Crew Motorfest arrivera lui aussi sur Switch 2, le 8 octobre.
  • Hela sortira le 1er décembre sur Switch 2.
  • Stelar Blade annonce son portage pour le 5 novembre.
  • It Takes Two lancera à son tour son édition Switch 2, rendez-vous le 15 octobre.
  • Palia Nintendo Switch 2 Edition sortira en décembre 2026.
  • Hell is Us débarquera le 8 octobre 2026.
  • 007 First Light rappel qu'il doit arriver en 2026, mais n'a toujours pas dévoilé de date.
  • Persona 4 Revival arrivera le 20 mai 2027.
  • Kirby and the World Beyond clôture ce Nintendo Direct, et arrivera au printemps 2027. Il s'agit d'une aventure en 3D.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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