Nintendo Direct septembre 2026 : Résumé de toutes les annonces de l'événement
Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2026 à 16h08
le 09 septembre 2026 à 16h08
Nintendo a organisé un Nintendo Direct ce 9 septembre 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.
Ce mercredi 9 septembre 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch 2 à venir d'ici la fin de l'année, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 16h - heure française).
Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bandes-annonces ainsi qu'en dates de sortie. Découvrez ainsi, dans ce qui suit, toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026.
Résumé du Nintendo Direct du 9 septembre 2026
Le Nintendo Direct du 9 septembre 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder, voici un récapitulatif de ce nouvel événement de Nintendo :
- Monster Hunter Wilds confirme sa sortie sur Nintendo Switch 2. Rendez-vous le 4 décembre. Le DLC Ascendance sortira également sur Switch 2 en 2027.
- Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion annonce une sortie sur Switch 2 aujourd'hui.
- Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau Definitive Edition sortira le 25 février 2027 sur Switch 2.
- Meccha Cameleon, le plus gros succès indépendant de l'année, sort sur Switch 2 ce 9 septembre.
- Star Fox accueillera une mise à jour gratuite le 30 septembre.
- Pokemon Pokopia lancera son 2eme DLC du passe d'extension (éléments cosmétiques et plus de Pokémon) à la fin de l'année 2026.
- Kingdom Come Deliverance 2 sortira dans sa Royal Edition en 2027, sur Switch 2.
- Nous ne l'attendions plus, mais Professeur Layton and the New World of Steam arrivera le 10 décembre.
- Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain confirme son développement.
- Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition annoncé pour le 12 novembre.
- Onyx: The Dark Grip, jeu d'horreur développé par Bloober Team, débarquera en 2027 sur Switch 2.
- Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition arrive le 3 décembre, avec du contenu inédit.
- Stage Fright sortira sur Switch 1 et 2 en 2027.
- Disney Dreamlight Valley en profite pour en dire plus sur sa prochaine extension, The Keepsake Sea. Sortie en novembre.
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arrive enfin sur Switch 2 le 18 septembre.
- De nouveaux Amiibo pour Kirby Air Riders seront commercialisés le 12 novembre.
- Cairn sera disponible sur Switch 2 début 2027. Une démo arrive aujourd'hui.
- Resident Evil 2 Remake arrive avec ses DLC, tout comme Resident Evil 3 et Resident Evil 4 arrivent sur Switch 2 en version numérique dès le mois d'octobre. Les versions physiques sont annoncées pour 2027.
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira lui aussi le 12 février sur Switch 2.
- Nintendo Switch Sports Resort lancera sa version Switch 2 le 22 octobre.
- Metroid Ravenous annoncé pour le 28 janvier. Il s'agit d'un épisode en 2D.
- Nouvelle mise à jour pour Mario Kart World, ajoutant notamment de nouveaux circuits issus de Super Mario Kart.
- Mega Man: Dual Overdrive arrivera sur les deux Switch au printemps 2027, avec deux Amiibo.
- Eternal Anima sortira le 4 mars sur Switch 2.
- Daganronpa 2x2 débarque le 14 janvier 2027 sur Switch et Switch 2.
- Fatal Fury: City of the Wolves sera disponible sur Switch 2 le 22 octobre 2026 (une version physique arrivera plus tard).
- Metal Slug Ultimate Collection s'annonce pour 2027 sur Switch et Switch.
- Yu-Gi-Oh Tag Force GX sortira le 16 février sur les deux consoles.
- Far Cry 3 et ses DLC arriveront au printemps 2027.
- The Crew Motorfest arrivera lui aussi sur Switch 2, le 8 octobre.
- Hela sortira le 1er décembre sur Switch 2.
- Stelar Blade annonce son portage pour le 5 novembre.
- It Takes Two lancera à son tour son édition Switch 2, rendez-vous le 15 octobre.
- Palia Nintendo Switch 2 Edition sortira en décembre 2026.
- Hell is Us débarquera le 8 octobre 2026.
- 007 First Light rappel qu'il doit arriver en 2026, mais n'a toujours pas dévoilé de date.
- Persona 4 Revival arrivera le 20 mai 2027.
- Kirby and the World Beyond clôture ce Nintendo Direct, et arrivera au printemps 2027. Il s'agit d'une aventure en 3D.
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