Nintendo Direct septembre 2026 : Résumé de toutes les annonces de l'événement

Nintendo a organisé un Nintendo Direct ce 9 septembre 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.

Ce mercredi 9 septembre 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch 2 à venir d'ici la fin de l'année, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 16h - heure française).

Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bandes-annonces ainsi qu'en dates de sortie. Découvrez ainsi, dans ce qui suit, toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026.

Résumé du Nintendo Direct du 9 septembre 2026

Le Nintendo Direct du 9 septembre 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder, voici un récapitulatif de ce nouvel événement de Nintendo :