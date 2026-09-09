Surprise, Meccha Chameleon débarque dès maintenant sur Switch 2

Le phénomène multijoueur qui a conquis Steam s'invite par surprise sur la dernière console de Nintendo. Annoncé lors du Nintendo Direct du 9 septembre, Meccha Chameleon sera disponible dès aujourd'hui sur Switch 2, apportant ses mécaniques de cache-cache uniques et son mode souris inédit aux joueurs de salon.

C'est la surprise que personne n'attendait lors du Nintendo Direct de ce 9 septembre. Le jeu indépendant qui a bouleversé le paysage vidéoludique sur PC cet été fait enfin le grand saut vers les consoles. Meccha Chameleon sera effectivement disponible sur Switch 2 dans les heures qui viennent. Une arrivée fracassante pour ce jeu qui a su fédérer une communauté gigantesque en un temps record.

Un succès fulgurant qui s'exporte sur console

Dès son lancement sur Steam, Meccha Chameleon a rencontré un succès monumental. Les chiffres donnent le vertige avec plus de dix millions de copies écoulées lors de son premier mois d'exploitation, pour atteindre le cap impressionnant des vingt millions de ventes le mois dernier. À son apogée, le titre a même rassemblé plus de 340 000 joueurs simultanés, prouvant l'efficacité redoutable de son concept.











Le principe est aussi simple qu'addictif. Les parties, pouvant accueillir de deux à dix participants, divisent les joueurs en deux camps. D'un côté, les joueurs qui se cachent doivent utiliser un système de peinture ingénieux pour se fondre littéralement dans le décor, à la manière d'un caméléon. De l'autre, les chercheurs doivent faire preuve d'un sens aigu de l'observation pour repérer la moindre anomalie visuelle et éliminer leurs cibles à l'aide d'un fusil à pompe. Cette recette a fait mouche, au point d'être largement imitée par des créations non officielles sur Roblox ou Fortnite.

Des fonctionnalités pensées pour la Switch 2

Pour cette première incursion sur le marché des consoles, les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié. Selon les informations partagées sur le serveur Discord officiel du jeu dans la foulée de cette annonce, cette version Switch 2 proposera le cross-play avec la version PC. Les joueurs console pourront donc affronter la vaste communauté Steam dès le premier jour.

Plus intéressant encore, cette mouture tire parti des spécificités matérielles de la nouvelle machine de Nintendo. Le jeu exploitera le mode souris des nouveaux Joy-Con, une fonctionnalité qui s'annonce indispensable pour un titre initialement pensé pour le combo clavier et souris, notamment pour la précision du camouflage.

Quid des autres plateformes ?

Si les possesseurs de la console de Nintendo peuvent se réjouir de cette sortie surprise, le mystère reste entier concernant les autres supports. Aucune information n'a été communiquée quant à une éventuelle arrivée de Meccha Chameleon sur PlayStation 5 ou Xbox Series. Les joueurs sur ces plateformes devront donc s'armer de patience avant de pouvoir, eux aussi, peindre leur personnage pour tromper la vigilance de leurs amis lors de soirées qui s'annoncent déjà mémorables. Même si un portage ne fait quasiment plus aucun doute.

Meccha Chameleon est donc disponible sur Steam et Nintendo Switch 2.