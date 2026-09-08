Une offre moins chère proposée à certains utilisateurs du Xbox Game Pass

Depuis quelques jours, des internautes évoquent des tarifs avantageux pour toute personne souscrivant un abonnement d'un an au Xbox Game Pass Ultimate. Il ne s'agit pas d'une arnaque, mais il y a un petit souci.

Connaissez-vous le principe de la tarification dynamique ? Il s'agit d'un système de prix qui varie en temps réel en fonction de la demande des consommateurs ou de certains événements. Il est déjà utilisé par la SNCF pour des voyages à certaines dates très demandées ou dans le secteur de l'hôtellerie. Mais elle était encore très rare dans le monde du jeu vidéo.

Par le passé, Sony avait testé ce système pour ajuster les prix de certains jeux de son catalogue. Mais depuis quelques jours, des utilisateurs de Reddit partagent des captures d'écran de tarifs ajustés sur les abonnements au Xbox Game Pass.

Une baisse de prix importante pour l'abonnement à la version Ultimate du Game Pass

Le premier à avoir reporté ce nouveau système tarifaire est l'utilisateur synthlov3r. Il a mis en ligne sur Reddit une capture d'écran d'une offre qu'il a reçue pour souscrire à un forfait annuel de la version Ultimate du pass. En temps normal, ce dernier est proposé à 22,99 dollars par mois. Cependant, l'image en question promet un versement mensuel de 16,09 dollars par mois pendant un an.

Si l'offre est intéressante, il est précisé qu'elle n'est valable que pendant un an. Passé ce délai, la formule retrouvera une tarification normale. Mais le détail le plus intéressant est que l'utilisateur n'a pas fait de démarche particulière et n'a exploité aucune erreur de prix. Mais il explique résilier son abonnement au Xbox Game Pass à la fin de chaque mois.

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Proposer un tarif plus avantageux à ce type de profil pourrait être un coup marketing de la part d'Xbox. Ainsi, la firme pousserait les joueurs occasionnels ou qui résilient souvent à rester sur le service avec un tarif plus avantageux.

Un prix plus bas proposé uniquement dans certaines régions du monde

Toutefois, ne vous attendez forcément pas à voir ce tarif être proposé sur votre console. Certains internautes expliquent qu'il s'agit là d'un simple test mené par Xbox dans certaines régions. D'ailleurs, elle ne serait pas toujours gagnante pour les joueurs, notamment en prenant en compte le taux de conversion d'autres pays.

Malgré tout, il faut maintenant attendre les retours des utilisateurs et le bilan d'Xbox pour savoir si la tarification dynamique va se généraliser ou rester expérimentale.