Monster Hunter Wilds disponible sur Nintendo Switch 2 juste à temps pour les fêtes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 septembre 2026 à 17h27
Le Nintendo Direct du 9 septembre 2026 a offert aux chasseurs la nouvelle qu'ils attendaient. Monster Hunter Wilds arrive bien sur Nintendo Switch 2 et sa date de sortie a été officialisée.
Monster Hunter Wilds disponible sur Nintendo Switch 2 juste à temps pour les fêtes

Cela faisait de longs mois que la rumeur circulait sans jamais avoir été confirmée par Capcom ou Nintendo. Mais comme un Nargacuga surgissant des buissons, Monster Hunter Wilds a surpris les spectateurs du Nintendo Direct du 9 septembre 2026. Première annonce de la présentation, le titre de Capcom a donc été officialisé avec une bonne nouvelle

Un Noël placé sous le signe de Monster Hunter Wilds pour la console de Nintendo

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Rappelons que pendant de nombreuses années, la licence Monster Hunter était une exclusivité des consoles Nintendo. Même si le passage sur PC et Xbox et le retour sur les consoles PlayStation a rendu la saga plus accessible, les titans de Capcom n'oublient pas leur partenaire de longue date. C'est donc sans grande surprise que Monster Hunter Wilds se prépare à rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2. 

D'ailleurs, celles et ceux qui souhaitent offrir ou demander la console au Père Noël pourront ajouter le titre à leur liste de souhaits. En effet, Monster Hunter Wilds sera disponible en version physique et dématérialisée sur la console de Nintendo à partir du 4 décembre 2026.

L'extension Ascendance arrivera également sur Nintendo Switch 2

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Le trailer d'annonce précise que les chasseurs pourront trouver des groupes en ligne pour réaliser les traques les plus difficiles, mais aussi créer des groupes en multijoueur local avec plusieurs autres joueurs à proximité. Si le jeu de base occupera les joueurs pendant les fêtes, il est précisé que l'extension Ascendance arrivera également sur Nintendo Switch 2. Toutefois, aucune date de sortie n'a été renseignée et il est difficile de savoir si elle sortira en même temps que les autres versions ou non. 

Dans tous les cas, les traqueurs de Rathalos, de Seregios et de Congalalas peuvent déjà noter le rendez-vous sur leur calendrier. La version Nintendo Switch 2 rejoindra ainsi les autres supports sur lesquels Monster Hunter Wilds est jouable, à savoir la PlayStation 5, les consoles Xbox Series et le PC.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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