Emmanuel Macron annonce que la France va lancer son propre festival international du jeu vidéo

Emmanuel Macron a surpris l'industrie en annonçant la création d'un Festival international du jeu vidéo en France. Si l'ambition de célébrer notre exception culturelle est louable, cette déclaration suscite des interrogations face aux crises actuelles des studios français et aux précédentes sorties polémiques du président sur les joueurs.

Le chef de l'État a profité du Sommet Lumière, organisé à Saint-Paul-de-Vence en compagnie du président sud-coréen Lee Jae-myung, pour faire une annonce inattendue. Emmanuel Macron souhaite mettre sur pied un Festival international du jeu vidéo, un événement d'envergure mondiale censé réunir les créateurs, les acteurs de l'industrie et les passionnés. L'objectif est de hisser le dixième art au même rang que le cinéma et l'intégrer pleinement à l'exception culturelle française.

Un projet ambitieux mais encore très mystérieux

Dans son discours, le président de la République a tenu à souligner l'importance du médium dans le paysage culturel contemporain. Il a rappelé que les succès des productions tricolores à travers le monde prouvent la vitalité et la créativité de ce secteur.

Je considère très profondément que le jeu vidéo fait partie de notre culture et doit faire partie, d'ailleurs, de l'exception culturelle française, comme nous avons su le faire pour le cinéma et toutes les créations. Alors nous créerons un Festival International du jeu vidéo pensé dès l'origine comme un grand rendez-vous mondial de la création, de l'innovation, des joueurs et de l'industrie.

Parce que les jeux vidéo font partie de notre culture, nous allons créer un festival international du jeu vidéo. pic.twitter.com/45g7UYfOzk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2026

Malgré ces belles paroles, l'Élysée n'a pour l'instant partagé aucun détail concret. Ni la date, ni le lieu, ni le format exact de ce festival n'ont été communiqués. Sera-t-il orienté vers le grand public, réservé aux professionnels, ou bien un mélange des deux ? La question se pose d'autant plus que la France possède déjà la Paris Games Week, un salon historique qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Le risque de créer un doublon inutile est donc bien réel, surtout si l'événement peine à trouver sa propre identité face aux géants internationaux.

Des annonces financières qui oublient les studios

En marge de cette annonce, la France et la Corée du Sud ont officialisé le Partenariat Lumière. Ce fonds, doté d'un milliard d'euros sur cinq ans, vise à soutenir les secteurs de l'image et à renforcer la souveraineté culturelle. Toutefois, aucune ligne budgétaire spécifique n'a été allouée à l'industrie vidéoludique.

Cette absence de soutien financier direct fait grincer des dents au sein d'un secteur actuellement en pleine crise. Les professionnels espéraient des mesures concrètes pour aider les studios français en difficulté. Les récentes restructurations chez des acteurs majeurs, comme Dontnod ou au sein des studios partenaires de Nacon, témoignent d'une crise profonde que de simples festivités ne sauraient résoudre. Il devient urgent d'apporter des solutions pérennes pour sauvegarder les emplois et les talents locaux, dont beaucoup finissent par partir à l'étranger.

Une manœuvre politique pointée du doigt

Il est difficile de ne pas voir dans cette initiative une forme d'opportunisme politique. L'industrie n'a pas oublié les récentes déclarations du président, qui avait pointé du doigt l'impact des jeux vidéo lors des émeutes urbaines, s'attirant les foudres de la communauté. Il n'a cependant jamais manqué une occasion de saluer les succès français de ces dernières années.

À lire également Clair Obscur: Expedition 33 salué par Emmanuel Macron après les Game Awards

Tenter de séduire les joueurs aujourd'hui, alors que l'actualité culturelle sera bientôt dominée par la sortie de GTA 6, qui risque évidemment de faire parler, ressemble à une stratégie de communication bien rodée. Reste à savoir si ce futur rassemblement saura dépasser le stade de la promesse pour véritablement soutenir la création française.