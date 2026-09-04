Razer Clio X : ce drôle de coussin pourrait bien remplacer votre casque

Un an après la sortie du Clio premier du nom, qui équipe encore notre siège au quotidien, Razer dévoile une étonnante évolution avec le Clio X. Cette nouvelle version cherche davantage à se faire oublier en mêlant le confort d'un véritable coussin à une expérience audio pensée pour l'immersion.

Et si le prochain accessoire audio à prendre place sur un fauteuil gaming n'était finalement pas un casque ? Avec le Clio X, Razer reprend le concept de son étonnant coussin équipé de haut-parleurs pour lui apporter une nouvelle approche. Plus compact, plus discret et surtout moins cher que son prédécesseur, il conserve l'idée d'un son directement diffusé derrière la tête, sans avoir à porter quoi que ce soit sur les oreilles.

Du son directement derrière la tête

Le fonctionnement du Razer Clio X reste assez simple. Le coussin embarque deux haut-parleurs large bande de 38 mm, accompagnés de deux radiateurs passifs de 55 mm, directement intégrés dans sa structure. Leur orientation vers les oreilles permet de rapprocher les sources sonores de l'utilisateur, avec une approche en champ proche qui rappelle évidemment l'expérience d'un casque, sans enfermer les oreilles.

Le tout profite du THX Spatial Audio, avec différents modes permettant d'élargir la scène sonore. Le Clio X peut ainsi être utilisé pour jouer, regarder un film ou simplement écouter de la musique, avec la possibilité d'adapter le rendu selon le contenu. Trois préréglages sont proposés pour le jeu, les films et la musique, tandis que l'égaliseur reste personnalisable dans Razer Synapse.

L'intérêt du concept apparaît surtout lorsqu'il est utilisé comme une alternative au casque. Le son se positionne alors comme une bulle personnelle, qui reste proche de soi sans pour autant envahir l'espace des personnes qui nous entourent, le tout sans la pression exercée sur les oreilles lors des longues sessions. C'est précisément ce qui rendait déjà le premier Clio intéressant au quotidien.

Un coussin qui peut aussi compléter une installation audio

Le Clio X ne se limite toutefois pas à remplacer une paire d'enceintes ou un casque. Razer permet également de l'utiliser comme enceinte arrière sans fil grâce à son mode Surround. Il peut alors être associé à une barre de son ou à une installation 2.0 ou 2.1 afin d'ajouter une source sonore directement derrière l'utilisateur.

Une utilisation qui permet de tirer davantage parti du positionnement du coussin. Plutôt que de chercher à produire toute la scène sonore à lui seul, le Clio X peut ainsi compléter une installation existante en prenant en charge les sons arrière. Une possibilité déjà proposée avec le premier Clio, mais qui reste l'une des particularités les plus intéressantes du concept.

Une conception pensée pour rester sur le fauteuil

Razer semble également avoir voulu rendre le Clio X plus facile à intégrer au quotidien. Le coussin repose sur une mousse moelleuse et profilée, tandis qu'une sangle réglable de 30 à 65 cm permet de l'installer sur la plupart des fauteuils gaming à dossier haut, mais aussi sur de nombreuses chaises de bureau ergonomiques.

Le choix de l'alimentation évolue en revanche par rapport au premier modèle. Le Clio X ne possède pas de batterie interne et fonctionne avec une source USB-C compatible PD 2.0. Razer recommande notamment une batterie externe de 10 000 mAh, qui peut être rangée directement dans la poche située à l'arrière du coussin. Le câble USB-C intégré peut ainsi rester dissimulé et éviter de courir jusqu'au bureau.

Avec une batterie compatible, Razer annonce jusqu'à 40 heures d'autonomie. Un chiffre qui dépendra évidemment de la capacité de la batterie utilisée, puisque celle-ci n'est pas fournie avec le Clio X. La connexion audio passe quant à elle par le Razer HyperSpeed Wireless en 2,4 GHz afin de limiter la latence et de conserver une installation sans fil.







Le Clio X change surtout de positionnement

Cette nouvelle version ne cherche donc pas à révolutionner le concept du Clio. Elle le rend surtout plus accessible et plus facile à intégrer dans une installation existante. Le premier modèle avait déjà montré qu'un coussin équipé de haut-parleurs pouvait trouver sa place sur un fauteuil sans rester au simple stade du gadget. Le Clio X reprend cette formule en réduisant notamment son tarif et en misant davantage sur un usage quotidien.

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« Le premier Razer Clio est toujours installé sur notre siège plus d'un an après son test, et il continue d'être utilisé régulièrement. Son confort et son rendu sonore en font un accessoire qui a finalement trouvé sa place au quotidien. Le Clio X reprend donc un concept qui fonctionne déjà, avec une formule plus compacte et surtout plus accessible. »

Le Razer Clio X est proposé à 109,99 euros, soit près de deux fois moins que le premier Clio lors de son lancement. Une différence de prix qui pourrait justement permettre à ce drôle de coussin de sortir du simple statut d'accessoire curieux pour trouver sa place dans davantage d'installations.