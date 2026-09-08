XBOX : Ubisoft et Square Enix rejettent le nouveau programme de conversion des jeux physiques

Alors que Microsoft teste une fonctionnalité permettant de convertir ses jeux physiques en versions numériques sur XBOX, Ubisoft et Square Enix refusent d'y participer. Cette décision inattendue relance le débat houleux sur l'avenir du format physique et sème le doute chez les joueurs.

Le débat houleux entre les adeptes du format physique et les partisans du marché dématérialisé prend une toute nouvelle tournure sur les consoles de Microsoft. Alors que le constructeur américain tente de concilier ces deux mondes avec une fonctionnalité inédite, les joueurs se heurtent déjà à la résistance farouche de certains des plus grands éditeurs de l'industrie vidéoludique.

Une initiative de Microsoft pour sauver le format physique

Face à une industrie du jeu vidéo qui se tourne de plus en plus vers le tout dématérialisé, Microsoft a récemment pris une direction bien différente de ses concurrents directs. Alors que Sony va purement et simplement abandonner l'utilisation des disques pour les jeux PlayStation dès le début de l'année 2028, la firme de Redmond a pris les devants en lançant le programme de conversion des disques vers le format numérique. Cette fonctionnalité particulièrement innovante permet aux utilisateurs de profiter de tous les avantages de l'écosystème en ligne de la XBOX, tout en conservant les bénéfices liés à la possession d'un disque physique.

Ce programme ambitieux a été déployé auprès des membres XBOX Insiders le 31 août dernier. L'objectif de Microsoft est extrêmement clair, proposer un déploiement complet dans un avenir proche pour satisfaire les joueurs viscéralement attachés à leurs boîtes de jeu. Cependant, les tout premiers retours de cette phase de test grandeur nature révèlent que l'adoption de cette technologie par les éditeurs tiers est encore très loin d'être unanime.

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Ubisoft et Square Enix bloquent la conversion

Les joueurs participant activement au programme de test ont rapidement remarqué l'absence très remarquée de certains acteurs majeurs du secteur. Sur les différents réseaux sociaux, de nombreux témoignages documentent le refus d'Ubisoft de s'intégrer à cette nouvelle fonctionnalité. Lorsqu'un joueur insère un disque d'un titre de l'éditeur français dans sa Xbox Series, un message d'erreur apparaît inévitablement à l'écran (via Insider Gaming).

Licence numérique indisponible. Ce jeu ne participe pas à l'octroi de licences numériques.

Il semblerait que Square Enix ait pris une décision identique concernant son propre catalogue. Les utilisateurs rapportent en effet l'apparition de la même fenêtre contextuelle lorsqu'ils tentent d'accéder au programme avec l'un des jeux du géant japonais. De plus, des bruits de couloir laissent entendre que d'autres développeurs de grand renom pourraient également choisir de se retirer purement et simplement de cette initiative.

Un manque de clarté préjudiciable pour les consommateurs

Pour l'heure, ni la direction d'Ubisoft ni celle de Square Enix n'ont souhaité commenter officiellement l'absence de prise en charge de cette fonctionnalité sur les consoles XBOX. Étant donné que Microsoft prévoit d'ajouter beaucoup plus de titres compatibles à l'avenir, il est tout à fait possible que la situation évolue positivement et que la porte ne soit pas définitivement fermée pour ces éditeurs, le temps que ces derniers s'adaptent à cette fonctionnalité.

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Néanmoins, cette situation soulève d'importantes discussions concernant les limites actuelles du programme proposé par Microsoft. Le manque de clarté risque fortement de pénaliser les acheteurs, particulièrement s'il devient impossible de savoir précisément quels jeux sont pris en charge et lesquels ne le sont pas au moment précis du passage en caisse.

La longue bataille entre le format physique et le format numérique semble donc très loin d'être terminée, laissant la communauté des joueurs dans une période de transition particulièrement incertaine et confuse.