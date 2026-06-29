Le prix très élevé des composants de la PS6 révélé et il inquiète les joueurs

La hausse constante du prix des composants impacterait la production de la PlayStation 6. Un insider révèle le coût de production de la console, suggérant que les joueurs pourraient payer le prix fort à son arrivée sur le marché.

Ce n'est plus un secret : la pénurie mondiale de composants est en train d'impacter l'industrie vidéoludique. Tous les acteurs du secteur ont annoncé des hausses de prix de leurs consoles, qu'elles soient déjà en vigueur ou actives d'ici quelques semaines. Mais en plus des consoles déjà sur le marché, cette crise bouleverse le développement des machines de demain.

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Sony envisagerait déjà de reporter le lancement de la PlayStation 6, même si celle-ci n'a toujours pas été officialisée. Néanmoins, un détail confirme qu'elle occupe actuellement les équipes de la firme. L'insider Kepler_K2, connu pour avoir divulgué avec exactitude des spécifications techniques sur les consoles, aurait découvert le coût actuel de fabrication de la PS6.

960 dollars de composants dans la PlayStation 6

Kepler_K2 annonce dans une publication sur ResetEra que depuis son dernier post en mars 2026, le coût des composants nécessaires à la production de la PlayStation 6 aurait augmenté de 200 dollars. Au printemps, l'insider indiquait qu'une console coutait environ 760 dollars à produire. Mais à cause de la pénurie, ce coût sera désormais d'environ 960 dollars. Si ce chiffre est vrai, il impacterait de manière directe le prix de vente de la console.

Cependant, d'autres experts pensent que le coût de production de la nouvelle console de Sony pourrait encore augmenter dans les mois à venir. D'après leurs estimations, celui-ci devrait même dépasser les 1 000 dollars. Même si elle est repoussée, cela suggère que la PlayStation 6 pourrait avoir un prix de lancement extrêmement élevé.

Une console à plus de 1 000 euros à son lancement ?

Même s'il s'agit de rumeurs, cette réalité est plus que plausible au regard de la situation qui touche les consoles actuelles ou plus récemment la Steam Machine. De fait, voir la PlayStation 6 être proposée à plus de 1 000 dollars (soit 900 euros ou plus) à son lancement est un scénario envisageable. Cependant, dépenser une telle somme dans une console sera un vrai frein si cela se produit et la PS6 pourrait devenir un produit de luxe.

À l'heure actuelle, aucune date ni aucun prix n'ont été évoqués par Sony. Il faut donc faire preuve de patience, mais la hausse des prix dans le monde du jeu vidéo est bien réelle et il sera difficile de revenir aux prix que la plupart des joueurs ont connus.