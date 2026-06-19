La PS6 pourrait se faire attendre plus longtemps que prévu

La prochaine génération de consoles pourrait se faire attendre, alors que la PS5 et la Xbox Series vont fêter leur six ans. Selon de récentes rumeurs, Sony envisagerait de repousser la sortie de la PS6 face à l'explosion des coûts liés aux composants pour l'intelligence artificielle.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période de turbulences économiques et matérielles qui pourrait bien bouleverser le calendrier des constructeurs. Si beaucoup s'attendaient à voir débarquer la prochaine console de Sony vers la fin de l'année 2027, pour avoir un cycle de vie similaire à la génération précédente, les plans initiaux semblent compromis. La faute à une conjoncture technologique complexe où la demande frénétique pour les composants liés à l'intelligence artificielle fait flamber les prix de production. Dans ce contexte tendu, la firme japonaise serait en pleine réflexion quant au lancement de sa future machine.

Un report envisagé jusqu'à la fin de la décennie

Les premiers bruits de couloir pointaient vers une sortie de la PS6 aux alentours de 2027, respectant ainsi le cycle de vie habituel d'une génération de consoles. Toutefois, le dernier rapport annuel de l'éditeur Embracer Group est venu semer le doute sur ce calendrier. Le document suggère que les acteurs majeurs de l'industrie revoient actuellement leurs prévisions à la baisse en matière de renouvellement matériel.

Certains analystes estiment que Sony envisage désormais de repousser les débuts de sa prochaine console PlayStation de 2027 à 2028, voire 2029.

Cette rumeur gagne en crédibilité lorsque l'on observe la situation économique globale. Les chaînes d'approvisionnement sont sous pression et les usines de semi-conducteurs privilégient les puces destinées à l'intelligence artificielle, bien plus lucratives. Fabriquer une console surpuissante coûte aujourd'hui beaucoup plus cher qu'il y a cinq ans, un casse-tête majeur pour les ingénieurs et les financiers de la marque nippone.

Le spectre d'un prix de vente prohibitif

L'une des craintes principales de Sony réside dans l'acceptation du public face à une inévitable hausse des tarifs. Les joueurs ont déjà manifesté leur mécontentement suite aux récentes augmentations de prix des accessoires et des consoles actuelles. Proposer une PS6 à un tarif exorbitant dès son lancement risquerait de freiner drastiquement son adoption. Le constructeur préférerait ainsi temporiser, espérant une stabilisation du marché des composants d'ici quelques années afin de proposer un prix de vente plus digeste pour le grand public.

Si cette perspective d'un report peut décevoir les amateurs de nouvelles technologies, elle apporte également une nouvelle rassurante pour les possesseurs du matériel actuel. La PS5 classique et sa déclinaison Pro vont bénéficier d'une durée de vie prolongée. Les développeurs auront davantage de temps pour maîtriser et exploiter pleinement l'architecture de ces machines, garantissant encore de nombreuses expériences vidéoludiques de haute volée. Par ailleurs, cette situation ne touche pas uniquement Sony, puisque Valve, qui travaille sur sa Steam Machine, est également concerné.