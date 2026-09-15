Le boycott lancé par les joueurs contre PlayStation se solde par un échec

Afin de protester contre l'arrêt des jeux physiques, de nombreux joueurs ont boycotté les consoles et services de PlayStation pendant une semaine. Mais cette action ne semble avoir eu d'impact significatif.

L'annonce de l'arrêt des jeux physiques chez PlayStation a été l'une des bombes vidéoludiques de l'été 2026. Depuis cette annonce, de nombreux joueurs ont partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Mais cela n'a pas empêché Sony de maintenir sa position, au point d'ajouter cette information sur le carton d'emballage de la PlayStation 5.

À lire également PlayStation rappelle les conditions d'utilisation de ses jeux et cela agace la communauté

Pour montrer que les joueurs sont opposés à cette décision, un mouvement invitait les utilisateurs à ne pas utiliser les services de PlayStation ou à utiliser leurs consoles pendant une semaine. L'action en question, surnommée Blackout, a eu lieu du 23 au 30 août dernier.

Un boycott qui n'a eu aucun impact sur l'activité de PlayStation

Désireux de connaître l'impact du boycott sur l'activité de PlayStation, le cabinet d'analyses Circana a étudié les chiffres de connexion sur cette période. Mais la conclusion partagée par Mat Piscatella, analyste au sein de ce cabinet, risque de décevoir les joueurs engagés. D'après les données collectées, il n'y a eu « aucun changement significatif » concernant le nombre de joueurs ou leur niveau d'engagement pendant le Blackout.

No. There was no significant change at all in player count or engagement in our tracking. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 14 septembre 2026 à 16:28

Même si cela peut être frustrant, deux raisons sont évoquées pour expliquer le faible impact de cette action commune. Le premier serait la durée du boycott, jugée trop courte pour véritablement influencer les chiffres. Une action sur la durée aurait permis aux médias de communiquer sur le sujet, de sensibiliser davantage les joueurs et de pousser d'autres utilisateurs à rejoindre le mouvement.

Une réussite pour l'organisation DoesItPlay

La deuxième raison évoquée est un mauvais choix de date. Même si la plupart des joueurs étaient rentrés de vacances, la tenue de la gamescom 2026 lors de la semaine de boycott, beaucoup auraient profité de l'occasion pour tester les démos proposées ou pour s'absenter. Néanmoins, l'organisation DoesItPlay (qui était à l'origine du mouvement) estime que le minimum fixé pour considérer l'opération comme réussie avait été atteint.

Elle compte d'ailleurs organiser d'autres actions de ce type dans le futur. Cependant, il est presque impossible que Sony et PlayStation fassent machine arrière concernant la fin du support physique.