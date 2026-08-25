PlayStation rappelle les conditions d'utilisation de ses jeux et cela agace la communauté

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 août 2026 à 14h42
Alors que la colère des joueurs PlayStation n'est pas retombée suite à l'annonce de l'arrêt des jeux physiques, la firme japonaise insiste en rappelant une règle importante liée aux jeux dématérialisés. Mais les joueurs ont décidé de répliquer.
PlayStation rappelle les conditions d'utilisation de ses jeux et cela agace la communauté

Acteur mythique de l'industrie vidéoludique, PlayStation est dans la tourmente depuis quelques semaines. L'annonce de l'arrêt des jeux physiques à partir de janvier 2028 a provoqué l'effet d'une bombe au sein de la communauté. Même si la firme rappelle cette mesure sur les cartons de ses consoles, de nombreux joueurs y sont farouchement opposés. 

À lire également

Sony a annoncé un changement majeur pour la production des disques physiques

Sony a annoncé un changement majeur pour la production des disques physiques

Malgré les contestations sur les réseaux sociaux, Sony et PlayStation ne comptent pas faire machine arrière. Les achats dématérialisés sont devenus le nouveau cheval de bataille des deux géants. Cependant, PlayStation insiste en rappelant un détail souvent oublié par les joueurs : les achats numériques ne leur appartiennent pas. 

Un jeu PlayStation acheté en version dématérialisée est « concédé sous licence, et non vendu »

ps-store-logo

Depuis quelques jours, certains utilisateurs PlayStation ont reçu dans leur boîte mail un message rappelant les règlements de ses consoles et les conditions d'utilisation des jeux. Toutefois, trois phrases ont rapidement retenu l'attention des joueurs. Le message explique que tous les achats faits en version dématérialisée ne sont pas de vrais achats. Il s'agit davantage d'une location de longue durée, les joueurs et joueuses achetant le fait de pouvoir utiliser une licence dans un cadre privé. 

Le logiciel vous est concédé sous licence, et non vendu. Une licence limitée, non exclusive, incessible et personnelle vous est accordée pour jouer au logiciel ou l'utiliser à des fins privées et non commerciales, sur le système ou l'appareil pour lequel il a été conçu. Cette licence ne prend effet qu'à compter de la date indiquée de sortie du logiciel, de son accès anticipé ou de sa version bêta. 

Ce message n'est pas sans rappeler le scandale provoqué par Ubisoft suite à l'affaire The Crew. Mais la pilule a du mal à passer auprès des joueurs. Suite à ce nouveau rebondissement, certains ont décidé d'agir en entamant une grève du jeu

Une grève du jeu lancée en réponse à ce message

ps-30th-anniversary-manette

Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour boycotter PlayStation avec le hashtag #PSBlackout. Des joueurs partagent des photos de leurs collections de consoles accompagnées d'un message d'adieu à la firme. D'autres ont décidé de ne pas allumer leur console jusqu'au 30 août prochain en signe de protestation. Mais cette date est un minimum recommandé par les instigateurs du mouvement. 

Via cette action, ses créateurs invitent les joueurs à suivre ces consignes simples : « Déconnectez-vous, ne jouez pas, n'achetez rien, résiliez vos abonnements, devenez des fantômes jusqu'à ce que Sony se rende compte de son erreur ». Malgré tout, PlayStation risque de ne pas réagir à ces revendications. Il faut désormais surveiller les réseaux et voir si le mouvement prend de l'ampleur.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Dice Dreams 25 août 2026

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 25 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Travel Town 25 août 2026

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)