PlayStation rappelle les conditions d'utilisation de ses jeux et cela agace la communauté

Alors que la colère des joueurs PlayStation n'est pas retombée suite à l'annonce de l'arrêt des jeux physiques, la firme japonaise insiste en rappelant une règle importante liée aux jeux dématérialisés. Mais les joueurs ont décidé de répliquer.

Acteur mythique de l'industrie vidéoludique, PlayStation est dans la tourmente depuis quelques semaines. L'annonce de l'arrêt des jeux physiques à partir de janvier 2028 a provoqué l'effet d'une bombe au sein de la communauté. Même si la firme rappelle cette mesure sur les cartons de ses consoles, de nombreux joueurs y sont farouchement opposés.

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Malgré les contestations sur les réseaux sociaux, Sony et PlayStation ne comptent pas faire machine arrière. Les achats dématérialisés sont devenus le nouveau cheval de bataille des deux géants. Cependant, PlayStation insiste en rappelant un détail souvent oublié par les joueurs : les achats numériques ne leur appartiennent pas.

Un jeu PlayStation acheté en version dématérialisée est « concédé sous licence, et non vendu »

Depuis quelques jours, certains utilisateurs PlayStation ont reçu dans leur boîte mail un message rappelant les règlements de ses consoles et les conditions d'utilisation des jeux. Toutefois, trois phrases ont rapidement retenu l'attention des joueurs. Le message explique que tous les achats faits en version dématérialisée ne sont pas de vrais achats. Il s'agit davantage d'une location de longue durée, les joueurs et joueuses achetant le fait de pouvoir utiliser une licence dans un cadre privé.

Le logiciel vous est concédé sous licence, et non vendu. Une licence limitée, non exclusive, incessible et personnelle vous est accordée pour jouer au logiciel ou l'utiliser à des fins privées et non commerciales, sur le système ou l'appareil pour lequel il a été conçu. Cette licence ne prend effet qu'à compter de la date indiquée de sortie du logiciel, de son accès anticipé ou de sa version bêta.

Ce message n'est pas sans rappeler le scandale provoqué par Ubisoft suite à l'affaire The Crew. Mais la pilule a du mal à passer auprès des joueurs. Suite à ce nouveau rebondissement, certains ont décidé d'agir en entamant une grève du jeu.

Une grève du jeu lancée en réponse à ce message

Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour boycotter PlayStation avec le hashtag #PSBlackout. Des joueurs partagent des photos de leurs collections de consoles accompagnées d'un message d'adieu à la firme. D'autres ont décidé de ne pas allumer leur console jusqu'au 30 août prochain en signe de protestation. Mais cette date est un minimum recommandé par les instigateurs du mouvement.

ONE WEEK WARNING for the #PSBlackout!



August 23-30. No logins, no playing, no purchasing on PlayStation.



This 1 week is the minimum requirement. If you can, start early, go longer. Let Sony know how important physical media is. Don't accept all-digital without customer rights! pic.twitter.com/bu7ZYBEh4u — Does it play? (@DoesItPlay1) August 16, 2026

Via cette action, ses créateurs invitent les joueurs à suivre ces consignes simples : « Déconnectez-vous, ne jouez pas, n'achetez rien, résiliez vos abonnements, devenez des fantômes jusqu'à ce que Sony se rende compte de son erreur ». Malgré tout, PlayStation risque de ne pas réagir à ces revendications. Il faut désormais surveiller les réseaux et voir si le mouvement prend de l'ampleur.