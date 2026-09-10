Ubisoft Connect ne sera plus nécessaire pour jouer à des jeux Ubisoft sur Steam

Ubisoft a annoncé un grand changement pour ses jeux sur Steam et l'obligation d'avoir Ubisoft Connect.

Depuis un moment maintenant, le launcher Ubisoft Connect est la source de frustration de certains joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui désirent profiter de jeux Ubisoft sur Steam. Jusqu'à présent, profiter de titres dudit studio sur la plateforme de Valve exigeait de lancer Ubisoft Connect. Or, cela est sur le point de changer.

Ubisoft Connect ne sera plus demandé pour jouer à des jeux Ubisoft sur Steam

Comme reporté par plusieurs internautes et médias, Ubisoft compte bien proposer un changement de taille pour les joueurs qui jouent aux jeux du studio sur Steam. Actuellement en phase de test, avec Prince of Persia: The Lost Crown pour commencer, Ubisoft travaille sur l'outil Ubisoft Connect Services Steam, qui permettra à la communauté de se passer du launcher Ubisoft Connect :

En commençant avec Prince of Persia: The Lost Crown, nous testons le nouvel outil Ubisoft Connect Services Steam qui permet de conserver les fonctionnalités des jeux Ubisoft, telles que la cross-progression, le cross-play, la sécurité des joueurs, les défis et les récompenses, entre autres, sans qu'il soit nécessaire d'installer ou de lancer le launcher Ubisoft Connect sur PC.

Ubisoft précise bien qu'il ne s'agit que d'une première version et que son objectif est de proposer « une expérience de lancement plus fluide et plus simplifiée sur Steam ». D'ailleurs, cet outil profitera d'améliorations à l'avenir et devrait s'étendre à davantage de titres :

Nous continuerons à faire évoluer et à améliorer Ubisoft Connect Services au fil du temps, dans le but de proposer les fonctionnalités et les services que les joueurs utilisent et attendent, tout en rendant l'expérience Steam aussi fluide que possible. Ubisoft Connect Services évoluera progressivement et sera déployé sur davantage de jeux Ubisoft disponibles sur Steam à l'avenir.

Bien qu'Ubisoft Connect Services n'en soit qu'à ses débuts, nul doute que cette nouvelle ravira de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC.