Près de la moitié des joueuses ne se sentent pas acceptées par les communautés du jeu vidéo

Un sondage révèle que 48 % des joueuses sur consoles et PC n'ont pas l'impression d'être bien accueillies ou représentées dans le monde du jeu vidéo, malgré une part plus importante de joueuses chaque année.

Si le jeu vidéo est un loisir destiné à tous sans distinction, les femmes ont longtemps été stigmatisées si elles jouaient à des titres « destinés aux garçons ». Pendant de nombreuses années, beaucoup se limitaient à des titres cosy ou à des simulations de vie comme Les Sims et Animal Crossing.

Mais aujourd'hui, jouer à Fortnite, FC, League of Legends ou Counter-Strike 2 réunit aussi bien les femmes, les hommes et les personnes non binaires. Malgré tout, les joueuses ne se sentent pas forcément accueillies ou représentées dans ces communautés, surtout si elles incluent une dimension compétitive.

Le sentiment de ne pas être acceptées par certaines communautés, notamment les plus compétitives

C'est ce qui ressort d'une enquête menée par YouGov pour GamesRadar. Réalisé en juillet 2026, le sondage demandait à 1149 participants adultes de répondre à des questions sur l'inclusivité dans le jeu vidéo. Or, les résultats révèlent que 48 % des femmes interrogées qui jouent sur PC ou console déclarent ne pas se sentir accueillies ou représentées par la communauté. Cependant, il faut préciser que ces résultats concernent uniquement les États-Unis et le Royaume-Uni.

Mais ce sentiment est amplifié chez les joueuses amatrices de jeux de tir compétitif. Le sondage indique que 56 % des femmes qui jouent à ces titres ne se sentent pas acceptées par les communautés en question.

Toutefois, l'enquête met en avant un autre point troublant. En effet, certaines questions portaient sur l'exposition en ligne et sur les choix faits par les joueurs pour protéger leur identité. Là encore, les joueuses ne se sentent pas à l'aise et limitent leur exposition. Cependant, les joueurs masculins sont aussi de plus en plus nombreux à éviter certains détails.

Cacher son identité et ne pas utiliser le chat vocal : des pratiques courantes pour se protéger

L'un des exemples les plus cités est le chat vocal. S'il est censé faciliter la communication entre les équipiers et la mise en place de stratégies, il est souvent le théâtre d'insultes, de discrimination, voire de harcèlement. Le sondage indique que 19 % des personnes interrogées évitent d'utiliser le chat vocal à cause de ces comportements. Il est précisé que 22 % des participants utilisent le chat vocal uniquement avec des groupes d'amis ou avec des joueurs auxquels ils font confiance.

Même si les femmes aiment jouer aux jeux vidéo, la toxicité des autres utilisateurs et le manque d'acceptation sont autant de facteurs qui contribuent à développer un sentiment d'insécurité. Cela va parfois si loin que 19 % des personnes interrogées utilisent des avatars neutres pour éviter ce sentiment. Il reste donc de grands progrès à faire pour que le jeu vidéo devienne un loisir où chacun se sente accueilli, représenté et en sécurité.