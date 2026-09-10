Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 septembre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2026 à 11h33
le 10 septembre 2026 à 11h33
La Nintendo Switch 2 a accueilli, le 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Découvrez le patch notes complet et en français.
Nintendo a déployé, le jeudi 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, remarquons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.0.0. Cette nouvelle mise à jour introduit quelques changements et nouveautés sur la dernière-née de Nintendo.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 23.0.0, déployée le 10 septembre 2026, sur Nintendo Switch 2.
Patch notes de la mise à jour système 23.0.0 de la Nintendo Switch 2
- Les changements suivants ont été apportés à GameChat :
- La liste de chats que vous pouvez rejoindre indique désormais les chats que vous avez rejoints par le passé.
- Lorsque vous créez un nouveau chat, vous pouvez désormais y entrer sans inviter d'amis.
- Une option permettant de modifier la taille de l'écran a été ajoutée au menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton C dans un chat.
- Ajout de l'option Paramètres dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.
- Elle permet notamment de voir et sélectionner les consoles pouvant utiliser des cartes de jeu virtuelles.
- Le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) est désormais pris en charge en mode téléviseur.
- Si le logiciel et le téléviseur sont compatibles, la fréquence de rafraîchissement de la sortie sera ajustée en fonction des performances du jeu.
- Une mise à jour de la station d'accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.
- Il est désormais possible de réaliser un transfert des données entre deux consoles Nintendo Switch 2.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console :
- Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion du texte en parole.
- Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion de la parole en texte dans GameChat.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Son des paramètres de la console :
- Les paramètres peuvent désormais être sauvegardés séparément pour chaque téléviseur connecté.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Affichage des paramètres de la console :
- L'option « Informations relatives aux sorties de la station » a été remplacée par « Informations relatives aux sorties vidéo », qui indique des détails concernant la sortie sur les différents téléviseurs connectés.
- Des paramètres ont été ajoutés pour le VRR.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Mii des paramètres de la console :
- Une fonctionnalité permettant de créer un QR Code pour un Mii et de le partager avec d'autres utilisateurs a été ajoutée.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Mode repos des paramètres de la console :
- Désormais, lorsque vous ajustez le volume de l'option Jouer le son de sortie du mode repos en mode téléviseur, l'effet sonore se déclenche immédiatement afin que vous puissiez vérifier le volume.
- Il est désormais possible d'activer ou désactiver l'amélioration du mode portable depuis le paramétrage rapide.
- L'option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console.
- Lorsque vous démarrez un logiciel, si la carte de jeu virtuelle ne peut pas être éjectée d'une autre console car celle-ci est éteinte ou non connectée à Internet, il vous sera proposé d'utiliser une licence en ligne à la place.
- Seul l'utilisateur ayant acheté le logiciel peut y jouer avec une licence en ligne.
- Vous pouvez désormais écouter de la musique lorsque vous créez ou modifiez un Mii.
- Vous pouvez changer de piste ou arrêter la musique à l'aide de l'option Choix de la musique , située en haut de l'écran.
- Quand l'amélioration du mode portable est activée, il est désormais possible d'utiliser d'autres manettes lorsque les manettes Joy-Con 2 sont attachées à la console.
- L'historique de jeu, accessible depuis la section Profil de votre page d'utilisateur, regroupe désormais les temps de jeu pour un même logiciel sur plusieurs consoles.
- Les temps de jeu combinés seront affichés à mesure que vous utilisez les logiciels après la mise à jour.
- Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.
commentaire (0)