Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 septembre 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2026 à 11h33
La Nintendo Switch 2 a accueilli, le 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Découvrez le patch notes complet et en français.
Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 septembre 2026, patch notes et détails

Nintendo a déployé, le jeudi 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, remarquons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.0.0. Cette nouvelle mise à jour introduit quelques changements et nouveautés sur la dernière-née de Nintendo.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 23.0.0, déployée le 10 septembre 2026, sur Nintendo Switch 2.

Patch notes de la mise à jour système 23.0.0 de la Nintendo Switch 2

  • Les changements suivants ont été apportés à GameChat :
    • La liste de chats que vous pouvez rejoindre indique désormais les chats que vous avez rejoints par le passé.
    • Lorsque vous créez un nouveau chat, vous pouvez désormais y entrer sans inviter d'amis.
    • Une option permettant de modifier la taille de l'écran a été ajoutée au menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton C dans un chat.
  • Ajout de l'option Paramètres dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.
    • Elle permet notamment de voir et sélectionner les consoles pouvant utiliser des cartes de jeu virtuelles.
  • Le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) est désormais pris en charge en mode téléviseur.
    • Si le logiciel et le téléviseur sont compatibles, la fréquence de rafraîchissement de la sortie sera ajustée en fonction des performances du jeu.
    • Une mise à jour de la station d'accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.
  • Il est désormais possible de réaliser un transfert des données entre deux consoles Nintendo Switch 2.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console :
    • Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion du texte en parole.
    • Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion de la parole en texte dans GameChat.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Son des paramètres de la console :
    • Les paramètres peuvent désormais être sauvegardés séparément pour chaque téléviseur connecté.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Affichage des paramètres de la console :
    • L'option « Informations relatives aux sorties de la station » a été remplacée par « Informations relatives aux sorties vidéo », qui indique des détails concernant la sortie sur les différents téléviseurs connectés.
    • Des paramètres ont été ajoutés pour le VRR.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Mii des paramètres de la console :
    • Une fonctionnalité permettant de créer un QR Code pour un Mii et de le partager avec d'autres utilisateurs a été ajoutée.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Mode repos des paramètres de la console :
    • Désormais, lorsque vous ajustez le volume de l'option Jouer le son de sortie du mode repos en mode téléviseur, l'effet sonore se déclenche immédiatement afin que vous puissiez vérifier le volume.
  • Il est désormais possible d'activer ou désactiver l'amélioration du mode portable depuis le paramétrage rapide.
  • L'option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console.
  • Lorsque vous démarrez un logiciel, si la carte de jeu virtuelle ne peut pas être éjectée d'une autre console car celle-ci est éteinte ou non connectée à Internet, il vous sera proposé d'utiliser une licence en ligne à la place.
    • Seul l'utilisateur ayant acheté le logiciel peut y jouer avec une licence en ligne.
  • Vous pouvez désormais écouter de la musique lorsque vous créez ou modifiez un Mii.
    • Vous pouvez changer de piste ou arrêter la musique à l'aide de l'option Choix de la musique , située en haut de l'écran.
  • Quand l'amélioration du mode portable est activée, il est désormais possible d'utiliser d'autres manettes lorsque les manettes Joy-Con 2 sont attachées à la console.
  • L'historique de jeu, accessible depuis la section Profil de votre page d'utilisateur, regroupe désormais les temps de jeu pour un même logiciel sur plusieurs consoles.
    • Les temps de jeu combinés seront affichés à mesure que vous utilisez les logiciels après la mise à jour.
  • Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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