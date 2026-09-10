Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 septembre 2026, patch notes et détails

La Nintendo Switch 2 a accueilli, le 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Découvrez le patch notes complet et en français.

Nintendo a déployé, le jeudi 10 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, remarquons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.0.0. Cette nouvelle mise à jour introduit quelques changements et nouveautés sur la dernière-née de Nintendo.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 23.0.0, déployée le 10 septembre 2026, sur Nintendo Switch 2.