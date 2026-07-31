Sony ne reviendra pas sur sa décision concernant l'arrêt de la production des jeux PlayStation en physique

Sony ne compte pas changer d'avis à propos de sa décision d'arrêter la production des jeux PlayStation au format physique.

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production des jeux PlayStation en version physique à partir de l'année 2028, de nombreux joueurs et joueuses ont fait part de leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux. Et si Sony a bien entendu tous ces retours, la firme n'a pas prévu de faire marche arrière.

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Sony ne change pas sa décision à propos des jeux PlayStation en physique

En effet, au cours d'une récente session Q&A, qui a notamment été reportée par Kotaku, le directrice financière de Sony, Lin Tao, est revenue sur l'annonce au sujet de la fin de la production des jeux PlayStation en physique en 2028. Lin Tao a ainsi expliqué que cette décision a été prise après une évaluation du marché actuel :

Nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons, et la principale est que la numérisation du contenu a globalement progressé : c'est le facteur déterminant. Il ne s'agit pas que de PlayStation, mais tous les types de contenu : la numérisation progresse. Et donc lorsque nous envisageons l'avenir - et nous l'avons fait patiemment, en analysant avec prudence - nous sommes arrivés à cette conclusion et comptons avancer avec prudence.

La directrice financière de Sony a, ensuite, indiqué que les retours des joueurs ont été entendus, tout en laissant entendre que la firme ne reviendra pas sur sa décision, d'autant plus que Lin Tao parle bien de « futur écosystème numérique » :

Et au sujet de cette décision, nous avons reçu des opinions variées avec des personnes ayant des points de vue tranchés, et nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux vidéo sont appréciés par beaucoup de personnes. C'est une forme de divertissement que les personnes adorent, et qui bien souvent leur ont créé de précieux souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière d'impliquer les joueurs est un point que nous voulons continuer à explorer.

Sony has broken its silence on fan protests over ending PlayStation discs during the Q&A portion of its latest earnings call. Despite the backlash, the company said it plans to move forward with the decision "cautiously."



"We put in a lot of thought and time, and we cautiously… — Kotaku (@Kotaku) July 31, 2026

De ce fait, et malgré les retours de la communauté, Sony compte bien s'en tenir à son plan et ne changera pas d'avis concernant l'arrêt de la production des jeux PlayStation en physique en 2028.