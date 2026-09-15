Level cap Marvel's Wolverine : Quel est le niveau maximum ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable dans Marvel's Wolverine, vous voici au bon endroit. Nous vous apportons toutes les informations concernant le level cap du dernier titre d'Insomniac Games.

Comme sur la plupart des jeux, tout au long de votre aventure dans Marvel's Wolverine, vous obtiendrez des points d'expérience (aussi dits « points d'XP »), qui conditionnent le gain de niveau. C'est notamment en éliminant des ennemis et en détruisant certains objets que vous en obtiendrez. Une partie des joueurs et joueuses se demandent alors quel est le niveau maximum, aussi appelé level cap, sur Marvel's Wolverine, afin de savoir quand ces derniers seront bloqués par la progression.

Quel est le niveau maximum (level cap) de Marvel's Wolverine ?

Dans Marvel's Wolverine, le niveau maximum (level cap) est de 40. Comme vous vous en doutez, atteindre ce niveau exige de nombreuses heures de jeu et de bien explorer les différents niveaux que vous aurez à traverser, pour détruire les différents objets qui offrent de l'XP, comme ces caisses d'énergie bleue (voir-ci-dessus). D'ailleurs, celles et ceux qui souhaitent décrocher le Platine de Marvel's Wolverine devront tout particulièrement s'y intéresser puisque le trophée intitulé « Prédateur Ultime » demande d' « atteindre le niveau 36 », qui est presque le niveau maximum, donc.

Level cap de Marvel's Wolverine → Niveau 40.









En outre, remarquons que le niveau maximum de Marvel's Wolverine est un peu plus bas que le level cap des dernières productions d'Insomniac Games, qui était de 50 et 60 pour Marvel's Spider-Man 1 et 2.

En conclusion, rappelons que Marvel's Wolverine est disponible depuis le 15 septembre 2026, en exclusivité sur PS5. La version PC n'est, à ce jour, pas encore prévue. Vous pouvez retrouver notre test si vous hésitez à l'acheter, mais aussi nos différents guides, comme la durée de vie ou encore la présence du New Game Plus.

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