La Nintendo Switch 2 sur le point d'accueillir les jeux Nintendo DS avec un accessoire inédit ?

Avec Nintendo Classics, les joueurs Nintendo Switch 2 peuvent profiter des jeux de la NES, de la Nintendo 64 ou encore de la GameCube. Mais une console culte pour toute une génération pourrait rejoindre la liste d'après cette rumeur.

Un brevet en lien avec la Nintendo DS déposé pour la Nintendo Switch 2

Here we go! Nintendo JUST Updated AGAIN what I believe is the Nintendo Switch 2 second screen accessory for NSO DS, 3DS and maybe Wii U. Patent published on Sep 4th (busy with Silksong hype) This is def. happening. (I am a blind creator and finding these are not easy. A credit… pic.twitter.com/yoyR7SJ3q9 — Mike Odyssey (@MikeOdysseyYT) September 8, 2025

Pas de Nintendo Classics DS avant plusieurs années ?

est l'occasion pour les curieux et les joueurs de la première heure de rejouer à leurs titres préférés sans devoir posséder une ancienne console. Grâce à cette option disponible via le Nintendo Switch Online, un immense catalogue est à la disposition des abonnés incluant ceux des premières consoles de la firme nippone, de la NES à la GameCube.Les consoles portables n'ont pas été oubliées dans la collection Nintendo Classics. Si vos cartouches de Game Boy et de Game Boy Advance vous manquent, vous pouvez y rejouer à nouveau via ce service. Mais une rumeur sous-entend que celle qui a succédé à la Game Boy Advance seraitMikeOdysseyYT, un célèbre insider a partagé sur X/Twitter un brevet déposé par Nintendo. Ce dernier a été récemment mis à jour et de nombreux fans pensent qu'il montre un accessoire pour Nintendo Switch 2. D'après les images partagées, il permettrait d'utiliser un deuxième écran rabattable pour émuler les jeux de la Nintendo DS.En effet, la console possède deux écrans dont un tactile.Développer un tel accessoire semble donc parfaitement logique, même s'il est peu probable qu'il soit commercialisé dans les mois qui viennent.En temps normal,Sachant que la GameCube a rejoint le catalogue au lancement de la Nintendo Switch 2, la Nintendo DS n'arriverait pas (et son potentiel accessoire annexe) ne seraient pas disponibles avant 2027 au minimum en suivant cette logique. Mais cela reste à confirmer car il ne s'agit que de rumeurs.Lancée en 2005 en France, la Nintendo DS a marqué les esprits. Que ce soit avec des titres comme Animal Crossing: Wild World, Nintendogs, WarioWare Touched ou l'entrainement cérébral du Dr Kawashima, son catalogue a profondément marqué petits en grands. Alors qu'elle fête ses 20 ans en 2025, l'intégrer à la collection Nintendo Classics ne serait pas surprenant. Mais pour cela, il va falloir être patient…