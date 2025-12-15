Clair Obscur: Expedition 33 salué par Emmanuel Macron après les Game Awards

Le triomphe de Clair Obscur: Expedition 33 lors des Game Awards 2025 a attiré l'attention de tous, y compris au sein de l'Élysée. Le président de la République d'ailleurs partagé un mot sur ses réseaux sociaux pour féliciter les équipes de Sandfall Interactive.
Acclamé et récompensé à 9 reprises lors des Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33
est devenu le jeu de l'année et le titre ayant obtenu le plus de prix lors de la célèbre cérémonie
de fin d'année. Le titre contant l'épopée de Maëlle, Gustave, Sciel et Lune a fait rayonner la France au niveau international, que ce soit dans le cœur des joueurs mais également dans tout le milieu vidéoludique.
Cet exploit a d'ailleurs été relayé jusque dans les couloirs de l'Élysée. Le 12 décembre 2025, Emmanuel Macron a partagé sur Instagram
et sur X/Twitter où il déclare être fier de l'exploit accompli par le studio montpelliérain.
Clair Obscur: Expedition 33, une « grande fierté pour Montpellier et pour la France »
Dans son message, le président de la République a déclaré que le trophée du jeu de l'année était une « Grande fierté pour Montpellier et pour la France »
. Il a également félicité les membres de Sandfall Interactive pour leur travail en concluant son message par un souhait pour les créateurs de demain.
Clair Obscur: Expedition 33 vient d'être sacré jeu de l'année à Los Angeles. Une première historique pour un titre français ! Grande fierté pour Montpellier et pour la France. Bravo aux équipes de Sandfall Interactive. Pour les générations à venir et celles qui viendront après !
Rapidement, les internautes ont réagi en multipliant les commentaires sous la publication en question. Certains saluent à la fois la victoire de la petite équipe basée à Montpellier et la fameuse « French Touch »
souvent plébiscitée à l'échelle internationale.
Mais d'autres pointent du doigt le fait que le jeu vidéo est souvent considéré par le Gouvernement comme un média toxique
pour les jeunes.
Un exploit relayé par les médias du monde entier
Si les réactions provoquées par les mots du président de la République divisent, Clair Obscur: Expedition 33 a capté tous les regards tout au long du week-end. De nombreux médias français et internationaux ont relayé le véritable tour de force accompli par le titre. Mais ils rappellent notamment que dans sa musique, son scénario ou ses graphismes, le RPG développé par Sandfall Interactive reste avant tout un jeu imaginé par une équipe de passionnés.
Comme l'a précisé Guillaume Broche (le directeur du jeu) pendant la cérémonie, « C'est un projet passion dans lequel on a mis toute notre âme et tout notre cœur. Etre récompensé comme ça, c'est trop beau ! On espère que ça pourra inspirer d'autres studios à faire des œuvres qui viennent du cœur. Vous avez changé nos vies et celle de notre studio, et c'est vraiment merveilleux ».
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