Don't Nod toujours dans la tourmente, le studio annonce un « projet de transformation »

En juin dernier, un rapport évoquait de graves problèmes financiers chez le studio Don't Nod (notamment connu pour les jeux Life is Strange). Aujourd'hui, la structure est menacée et elle a annoncé un plan de restructuration.

Malgré la sortie d'Aphelion en avril 2026, le studio Don't Nod est confronté à une situation critique. Il y a quelques semaines, un rapport spécial des commissaires aux comptes indiquait de graves soucis de trésorerie chez les créateurs de Life is Strange. Mais Tencent (actionnaire à hauteur de 42 %) ne souhaite pas redresser les comptes du studio ou investir davantage dans ce dernier.

Afin de maintenir son activité, Don't Nod a été obligé de prendre des mesures radicales. Dans un communiqué de presse envoyé le 1er septembre 2026, le studio français a donc annoncé « faire évoluer son modèle opérationnel » et « s'engager dans un projet de transformation ».

Des licenciements en approche chez les créateurs de Life is Strange ?

Le 3 septembre, la direction va convoquer les membres du personnel dans le cadre d'une réunion et discuter d'une procédure d'information-consultation. Si cela peut sembler rassurant en apparence, cette réunion est en réalité la première étape d'un plan de restructuration. Or, cela suggère que des licenciements pourraient avoir lieu dans quelques semaines, voire dans quelques jours.

Cette situation n'est pas sans rappeler les nombreux cas similaires survenus depuis le début de l'année 2026. Le contexte économique difficile pourrait être l'une des raisons derrière les problèmes rencontrés par Don't Nod. Mais le communiqué précise que ce facteur n'est pas la seule raison.

Le document mentionne notamment une « dégradation des principaux indicateurs économiques du Groupe ». Cela signifie que moins d'argent est accordé au développement de nouveaux jeux ou de nouvelles franchises, les investisseurs privilégiant la sécurité et la rentabilité de noms bien installés. Là encore, plusieurs acteurs majeurs ont été confrontés à un cas similaire et ont perdu des studios annexes pour des questions financières.

Le verdict final rendu le 3 septembre, après la fermeture de la Bourse de Paris

La situation est donc encore très incertaine pour le studio français et il faut encore patienter quelques heures avant de connaître son destin. Le projet de transformation en question sera présenté plus en détail le 3 septembre, après la fermeture de la Bourse de Paris pour ne pas effrayer les actionnaires. Toutefois, ce n'est pas la première fois que Don't Nod fait face à une situation critique.

En 2024, le studio était parvenu à limiter les licenciements après des semaines de grève. Mais il est possible qu'une telle solution ne permette pas de sauver à nouveau les emplois menacés.