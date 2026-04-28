Spiders (GreedFall, Steelrising) va fermer ses portes

Coup dur pour l'industrie vidéoludique française. Le studio Spiders, créateur de GreedFall et Steelrising, s'apprête à fermer ses portes. Faute de repreneur, la filiale de Nacon se dirige vers une liquidation judiciaire imminente, laissant de nombreux développeurs sur le carreau et l'avenir de ses licences en suspens.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période sombre et la France n'est malheureusement pas épargnée. Selon les informations récentes partagées par le média Origami, le studio parisien Spiders vit actuellement ses toutes dernières heures. Connu pour des jeux de rôle ambitieux tels que GreedFall et sa suite GreedFall 2, ou encore Steelrising, le développeur n'a pas réussi à trouver un acheteur capable de le sauver du naufrage. La décision de liquidation judiciaire devrait être officiellement demandée dès ce mercredi par l'administrateur désigné par le tribunal, scellant ainsi le sort de dizaines d'employés talentueux.

Le naufrage financier de Nacon en toile de fond

Cette fermeture s'inscrit dans un contexte économique globalement désastreux pour l'éditeur Nacon. La maison mère subit de plein fouet les difficultés financières de son actionnaire principal, BigBen. Le mois dernier, trois studios majeurs de l'éditeur, à savoir Spiders, Kylotonn et Cyanide, ont été placés en redressement judiciaire. Si la justice avait initialement accordé un délai de 18 mois pour restructurer les dettes et tenter de redresser la barre, la réalité a rattrapé Spiders beaucoup plus vite que prévu. Les branches Nacon Tech et Spiders avaient été mises en vente dans l'espoir d'attirer des investisseurs externes, mais aucun repreneur ne s'est manifesté.

Des mois de turbulences en interne

La chute de Spiders n'est cependant pas qu'une simple question de conjoncture économique. Le développement de l'accès anticipé de GreedFall 2 The Dying World a été particulièrement chaotique. Le studio a notamment souffert du départ de sa réalisatrice historique, Jehanne Rousseau, qui incarnait l'âme des productions Spiders. En parallèle, les équipes de développement ont dénoncé à plusieurs reprises des conditions de travail dégradées.

Ces tensions internes, combinées à l'instabilité financière de l'éditeur, ont créé un climat délétère. Avant même l'annonce de l'insolvabilité, le studio travaillait sur un projet inédit répondant au nom de code « Dark », qui a finalement été annulé en début d'année. Les équipes se concentraient donc sur la production et la recherche de financements pour assurer l'avenir de la licence GreedFall, un effort qui semble aujourd'hui vain.

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La demande de liquidation qui sera déposée par l'administrateur judiciaire devrait entraîner des licenciements massifs dans les quinze jours suivant la décision du tribunal. Les développeurs vivent donc des heures particulièrement angoissantes. Ce drame social soulève également de vives inquiétudes pour les autres entités du groupe Nacon. Kylotonn, responsable de la série Test Drive Unlimited, et Cyanide, connu pour Styx ou Blood Bowl, se trouvent dans une situation tout aussi précaire.



Quant aux licences créées par Spiders, leur avenir est totalement opaque. Personne ne sait aujourd'hui si la marque GreedFall pourra rebondir chez quelqu'un d'autre, ou si elle disparaîtra purement et simplement avec ses créateurs. Le milieu vidéoludique français perd ici un acteur historique qui tentait, avec passion et malgré des moyens limités, de proposer des expériences de jeu de rôle authentiques face aux géants de l'industrie.