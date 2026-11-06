Call of Duty: Modern Warfare 4 : Mise à jour de la Saison 1, patch notes du 6 novembre 2026

Deux semaines après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision et Infinity Ward viennent de lancer la première saison, laquelle, en plus de corriger des problèmes, vient ajouter du contenu pour continuer à séduire les joueurs. Nombreux depuis la sortie, ces derniers seront ravis de découvrir de nouvelles armes ou des cartes inédites, entre autres;.

Quoi qu'il en soit, cette Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible, dès maintenant, sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver le patch notes traduit en français ci-dessous.

MULTIJOUEUR

Gameplay

Réduction de la santé maximale dans les modes Hardcore de 30 à 22.

Correction d'un exploit qui permettait aux joueurs de fixer des mines de proximité sur les drones chercheurs.

Correction d'un exploit de sortie de carte au Wolves Stadium dans Combat Outpost.

Correction d'un problème où la Cronen Osprey équipée de l'accessoire Apex Helix MK. II pouvait traverser le joueur pendant les exécutions.

Progression

Correction d'un problème où Boksu Prime ne se déverrouillait pas après avoir terminé la voie Prestige Classique 10.

Correction d'un problème où le camouflage de maîtrise d'arme multijoueur Mercurial Drift restait verrouillé une fois les conditions de déblocage remplies.

Interface utilisateur et expérience (UI/UX)

Ajout d'une option Sélectionner/Désélectionner tout dans le menu de modification des modes de partie rapide dans les salons multijoueurs.

Correction d'un problème dans Kill Block 24/7 où le menu de sélection d'équipement pouvait chevaucher l'aperçu de la carte.

Correction d'un problème d'animation avec la transition de reconfiguration sur Kill Block.

Correction d'un problème où l'affichage des dégâts infligés après la mort ne s'affichait pas correctement en partie privée.

Correction d'un problème où le second joueur en écran séparé ne pouvait pas accéder à l'onglet Afficher les cartes.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lorsque le second joueur en écran séparé tentait de générer une arme à l'aide de Gunny.

Correction d'un problème où l'invite Équiper apparaissait lors du survol d'armes verrouillées dans la section Déblocages de niveau multijoueur du menu Progression.

Correction d'un problème dans Inflation où la notification "Argent déposé" n'apparaissait pas lorsque les joueurs étaient éliminés.

Correction d'un problème dans Inflation où le compteur d'argent personnel pouvait doubler de manière incorrecte au lieu de refléter le montant collecté.

DMZ

Gameplay

Correction de divers exploits de duplication.

Mise à jour des vendeurs de la base avancée, des recettes et des exigences d'assemblage pour refléter les derniers objets et règles de fabrication disponibles.

Correction d'un problème où le pistolet Apex .50 GS Magna pouvait disparaître du sac à dos d'un joueur lors du déploiement dans Hajin.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas utiliser l'inhalateur sédatif tout en tenant un couteau.

Correction d'un problème où le trait Préparation gratuite fournissait uniquement des bloqueurs de radiations au lieu d'un consommable aléatoire.

Correction d'un problème où l'acide chlorhydrique, un matériau de fabrication inutilisé, pouvait apparaître sous forme de butin.

Correction d'un problème où l'IA ennemie infligeait des dégâts au corps à corps incorrects en fonction de l'arme équipée.

Correction d'un problème avec l'apparition de Colossus à la base militaire avant l'ouverture de l'armurerie.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient voir un compte à rebours d'extraction incorrect lors de l'embarquement dans un hélicoptère d'extraction appelé par un autre joueur.

Correction d'un problème où les bateaux RHIB pouvaient occasionnellement apparaître les uns sur les autres le long du littoral de Hajin.

Correction d'un problème où une invite non fonctionnelle pour utiliser le perforateur de porte apparaissait sur les doubles portes à l'intérieur du bunker du Leader Suprême.

Correction d'un problème où les joueurs recevaient involontairement des détections de drone lorsque des drones ennemis étaient actifs.

Correction d'un problème où les chars pouvaient rebondir de manière inattendue dans les airs en roulant sur des fils de fer barbelés.

Correction d'un problème où les caisses de munitions pouvaient rester coincées à l'intérieur des portes de véhicules lorsqu'elles étaient lancées contre elles.

Correction d'un problème où l'IA ennemie équipée de boucliers antiémeute pouvait rencontrer des chevauchements visuels lors de l'utilisation de tablettes de reconnaissance.

Réduction du taux d'apparition des batteries dans les banques.

Correction d'un problème où le trait Possum ne restauraient parfois pas complètement la santé d'un opérateur après avoir été réanimé.

Progression

Correction d'un problème où la progression vers le défi de carte de visite Escorte haute valeur ne se suivait pas correctement.

Correction d'un problème où certaines plaques d'identification de lieutenant DMZ ne comptaient pas dans la progression du défi de camouflage.

Interface utilisateur et expérience (UI/UX)

Mise à jour du classement des primes DMZ pour afficher les propres classements des joueurs dans l'onglet Amis.

Mise à jour du étui à plaques d'identification pour afficher les plaques d'identification les plus récemment acquises en premier.

Correction d'un problème où les cibles de lieutenants DMZ pouvaient apparaître plusieurs fois sur le tableau des boss, même après avoir été éliminées.

Correction d'un problème dans l'armurier DMZ où les joueurs pouvaient essayer de rééquiper des accessoires qu'ils ne possédaient plus.

Correction d'un problème où l'amélioration de la réserve d'armes 1 en DMZ restait disponible après l'avoir terminée, permettant aux joueurs d'essayer de l'acheter à nouveau.

Mise à jour de l'interface utilisateur de sélection des missions de la base militaire DMZ pour recommander le gilet pare-balles à 3 plaques prévu.

Correction d'un problème où les ordres terminés affichaient une coche en basse résolution dans le rapport de fin de partie.

Correction d'un problème où l'invite Équiper apparaissait lors du survol d'apparences d'opérateur verrouillées dans la section Déblocages de niveau DMZ du menu Progression.

GLOBAL

Interface utilisateur et expérience (UI/UX)

Correction d'un problème où le réticule de l'optique Bruen Field-OP ne correspondait pas à son aperçu lorsqu'il était équipé sur des pistolets.

Correction d'un problème où l'invite du menu des jetons de double EXP ne s'affichait pas en surbrillance lors du survol.

Ajout d'un avertissement dans l'armurier lors du changement de carcasse pour informer les joueurs que la modification peut affecter l'apparence ou les fonctionnalités de l'arme.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas sélectionner d'option lorsqu'ils étaient invités à retirer les accessoires verrouillés d'une variante d'arme.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas naviguer parmi les accessoires dans l'armurier en cours de partie après avoir sélectionné un accessoire verrouillé.

Correction d'un problème où l'équipement d'un accessoire Apex et d'un canon sur la Cronen Osprey faisait disparaître le compensateur horizontal des accessoires de bouche disponibles.

Correction d'un problème où une balle manquait sur la bande de munitions de l'Apoc-338 lors de la prévisualisation des accessoires de munitions avec l'accessoire Praetor Apex équipé.

Correction d'un problème où le bouton Retirer la sélection dans l'onglet Personnaliser de la carrière ne jouait pas de son de confirmation.

Correction d'un problème où la réinitialisation de l'onglet des paramètres audio affichait de manière incorrecte la description du mix audio.

Correction d'un problème où la sélection de Remplissage par défaut lors de l'ajout d'une carte de visite à la vitrine ne fonctionnait pas correctement.

Correction d'un problème où les bulles d'aide Déployer et Jouer affichaient des informations incorrectes dans QuickNav.

La Saison 1 apporte de nouveaux contenus, des mises à jour de gameplay et des améliorations sur Modern Warfare 4, avec des changements d'ergonomie et des mises à jour d'équilibrage à venir en multijoueur et en DMZ. En multijoueur, quatre cartes rejoignent la rotation, incluant le retour de Shoot House, aux côtés de nouveaux modes, armes et accessoires. La Saison 1 introduit également un nouveau Passe de combat linéaire à 100 niveaux et une série d'événements en jeu, avec du contenu supplémentaire prévu tout au long de la saison. DMZ s'agrandit avec l'arrivée d'une nouvelle zone d'exclusion, X01. Explorez une installation souterraine de GRANIT Arms sous Hajin. Les joueurs peuvent découvrir de nouvelles zones, effectuer des ordres DMZ supplémentaires et affronter de nouvelles menaces et équipements au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans les profondeurs. D'autres notes de mise à jour ? Nous partagerons plus de mises à jour avant le lancement de la Saison 1 plus tard aujourd'hui. C'est parti.

GLOBAL

Stabilité

Nous avons ouvert le "Mode Performance (120Hz)" pour tous les joueurs PlayStation 5 et XBOX Series X|S possédant des écrans 120Hz, indépendamment de la prise en charge du VRR. Pour une expérience optimale, le VRR reste recommandé.

Logiciels tiers non autorisés

Warzone Agent est une application tiers payante et non autorisée qui permet le "magasinage de salon", permettant aux joueurs d'évaluer le niveau de compétence d'un salon pendant l'échauffement d'avant-partie et d'éviter les matchs plus compétitifs au profit de parties plus faciles. Bien que Warzone Agent ne fournisse pas de fonctionnalités de triche traditionnelles telles que des aimbots ou des wallhacks, il crée un avantage injuste, porte atteinte à l'intégrité compétitive et viole nos conditions d'utilisation. À compter de la Saison 1, nous appliquons les mesures d'exécution suivantes :

Détection du logiciel : Les joueurs tentant de lancer ou d'accéder à Warzone tout en exécutant Warzone Agent recevront une notification leur ordonnant de fermer le logiciel non autorisé.

Les joueurs tentant de lancer ou d'accéder à Warzone tout en exécutant Warzone Agent recevront une notification leur ordonnant de fermer le logiciel non autorisé. Restrictions d'accès : Les joueurs qui ne ferment pas Warzone Agent se verront refuser l'accès aux modes multijoueurs. L'accès à la campagne restera inchangé.

Les joueurs qui ne ferment pas Warzone Agent se verront refuser l'accès aux modes multijoueurs. L'accès à la campagne restera inchangé. Sanctions : Les joueurs qui tentent de contourner ces restrictions et continuent d'utiliser le logiciel s'exposent à des bannissements temporaires ou permanents de leur compte et/ou de leur matériel.

Maintenir un environnement équitable et compétitif est une priorité pour nous. Bien que les outils non autorisés ne ressemblent pas toujours à des triches traditionnelles, tout logiciel offrant un avantage injuste nuit à l'expérience des autres joueurs. Nous continuerons d'agir contre les outils et comportements qui compromettent l'intégrité de Warzone.

Événements

Briefing sur la menace : Char de combat Détruisez les menaces de chars de combat en DMZ. Pillez et extrayez des fragments d'armure pour gagner des récompenses.

Match à paris (Bientôt disponible) Battez-vous pour la première place lors de l'événement Match à paris, où les trophées servent de monnaie et où en accumuler davantage permet de gagner de précieuses récompenses, notamment plusieurs accessoires d'armes. Entrez dans la sélection d'affrontements 1v1 Gauntlet en multijoueur, ainsi que dans d'autres défis en DMZ et dans Call of Duty: Warzone.



Restez à l'affût des prochaines informations, car d'autres événements (y compris des événements de camouflages, des événements DMZ et bien plus) arriveront tout au long de la Saison 1 et de la Saison 1 Rechargée.

Passe de combat

La Saison 1 introduit un Passe de combat linéaire et simplifié de 100 niveaux. Le Passe de combat de Modern Warfare 4 se lance avec un nouveau système qui rattrape automatiquement les joueurs jusqu'à la récompense correspondant au jour actuel de la saison, jusqu'au jour 50. Les propriétaires du Passe de combat qui terminent les 100 niveaux auront également l'opportunité de gagner des récompenses bonus supplémentaires plus tard dans la saison. Le contenu du Passe de combat de la Saison 1 comprend :

Deux nouvelles armes de base

Apparences d'opérateur

Plans d'armes

Exécutions

Cartes de visite

Porte-bonheur d'armes

Réticules

Jetons de double EXP

Points COD

Kits de survie DMZ

Récompenses cosmétiques supplémentaires

MULTIJOUEUR

Cartes

Quatre cartes rejoignent la rotation avec la Saison 1. Backstab déplace le combat dans une ville couverte de neige, tandis que Canyon mêle des espaces ouverts avec un terrain naturel et du relief. Shoot House revient avec son aménagement familier à trois lignes dans un nouveau décor, et Kill Block: Crash apporte une nouvelle combinaison à l'honneur pour le gameplay en 6v6. Attendez-vous à des cartes supplémentaires plus tard dans la saison.

NOUVEAU : Backstab (6v6)

Backstab (6v6) NOUVEAU : Canyon (6v6)

Canyon (6v6) Shoot House (6v6)

Kill Block: Crash (Combinaison à l'honneur 6v6)

Modes

La Saison 1 réintroduit le mode Cartouches, où les joueurs ramassent et déposent des plaques d'identification pour marquer des points, aux côtés de Zone de largage, qui donne aux équipes le contrôle d'un objectif rotatif pour obtenir des largages de séries d'éliminations.

Cartouches

Zone de largage

Modes 6v6 sur Kill Block

Gauntlet 1v1 (Bientôt disponible) Vous vous sentez en confiance ? Lancez-vous dans l'affrontement ultime avec l'arrivée du combat d'armes en 1v1, accessible via l'événement Match à paris. Pariez vos trophées et éliminez l'ennemi pour assurer la victoire. Le joueur gagnant reste pour affronter un autre adversaire. D'autres modes arriveront à mi-saison.



Nouvelles armes

Cronen Osprey (Fusil d'assaut) : Conçu avec précision pour des performances implacables, ce fusil en 5.56 offre la meilleure cadence de tir de sa catégorie sans sacrifier le contrôle, la précision ou la mobilité.

Conçu avec précision pour des performances implacables, ce fusil en 5.56 offre la meilleure cadence de tir de sa catégorie sans sacrifier le contrôle, la précision ou la mobilité. CSG-35 (Pistolet-mitrailleur) : Utilisez deux pistolets-mitrailleurs CSG-35 en akimbo et troquez la précision contre une vague de chaos à distance.

Deux armes supplémentaires et plusieurs nouveaux accessoires rejoindront votre armurerie au cours de la Saison 1.

Ajustements des fusils d'assaut

Axion

Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 34,8 m à 38,61 m .

. Vitesse des projectiles augmentée de 415 à 470 m/s.

Han 86

Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,25x à 1,3x.

Hyeon Burst

Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 24 à 25.

Kastov 762

Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 24 à 25 .

. Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 40,13 m à 42,16 m .

. Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,33x à 1,35x .

. Multiplicateur de dégâts au cou augmenté de 1,08x à 1,1x .

. Multiplicateur de dégâts au haut du torse augmenté de 1,08x à 1,1x.

M4

Portée des dégâts maximum augmentée de 25,91 m à 27,94 m .

. Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,25x à 1,3x.

Patriot XMR

Portée des dégâts maximum augmentée de 31,24 m à 33,53 m .

. Vitesse de déplacement en visant (ADS) augmentée de 2,22 à 2,26 m/s.

Ajustements des pistolets-mitrailleurs

ISO Nightshade

Portée des dégâts maximum augmentée de 10,54 m à 11,68 m .

. Dégâts minimum augmentés de 13 à 14.

PPSh-41

Dégâts intermédiaires 2 augmentés de 13 à 14 .

. Dégâts minimum augmentés de 12 à 13.

VEL 46

Portée des dégâts maximum réduite de 10,13 m à 9,65 m .

. Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 17,27 m à 16,51 m .

. Portée des dégâts intermédiaires 2 réduite de 25,15 m à 24,13 m .

. Dégâts minimum augmentés de 13 à 14.

Wz.55 Striga

Dégâts maximum augmentés de 26 à 27 .

. Dégâts intermédiaires 2 supprimés.

Portée des dégâts intermédiaires 2 supprimée.

Dégâts minimum augmentés de 17 à 19 .

. Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,3x à 1,4x.

X-58 Nyx

Dégâts intermédiaires 2 augmentés de 15 à 16 .

. Dégâts minimum augmentés de 13 à 14.

Ajustements des mitrailleuses légères

APOC-338

Dégâts minimum réduits de 33 à 32 .

. Multiplicateur de dégâts à la tête réduit de 1,35x à 1,3x.

Type 73

Portée des dégâts maximum augmentée de 24,89 m à 25,53 m .

. Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,25x à 1,3x.

Ajustements des fusils à pompe

Rezi 12

Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 4,57 m à 4,95 m .

. Portée des dégâts intermédiaires 2 augmentée de 6,35 m à 6,86 m .

. Portée des dégâts intermédiaires 3 augmentée de 8,76 m à 10,29 m .

. Dégâts minimum augmentés de 14 à 16.

Ajustements des fusils tactiques

Mosin-Nagant

Portée des dégâts maximum augmentée de 36,83 m à 40,13 m.

Oris 8.6

Portée des dégâts maximum augmentée de 19,05 m à 22,61 m .

. Dégâts minimum augmentés de 58 à 63.

Ajustements des pistolets

Krait P68

Portée des dégâts maximum augmentée de 8,89 m à 9,4 m .

. Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 20,32 m à 21,08 m .

. Multiplicateur de dégâts au bas du torse augmenté de 1x à 1,1x.

Ajustements

Argonaut Augmentation des points de vie de 800 à 1 200.

Crossfire Ajout d'une protection au réapparition. Réduction du rayon des balles de 25 %. Réduction des dégâts des balles de 50 %. Réduction des secousses de la caméra pendant le vol.

Mine de proximité Réduction du temps d'armement de la mine de proximité de 1,5 à 0,75 seconde.

Claymore Réduction du temps d'armement de la claymore de 1 à 0,75 seconde. Augmentation de la portée de déclenchement frontale de la claymore de 2,29 à 3,18 mètres. Augmentation de l'angle de détection de 60 à 80 degrés.



Corrections de bugs

Général

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'ouvrir les matchs récents ou entraînant un affichage incorrect des informations des matchs.

Correction de plusieurs problèmes liés à la relecture des matchs dans le mode Théâtre.

Stabilité

Correction de plusieurs problèmes de stabilité et de plantages afin d'améliorer l'expérience dans tous les modes.

Correction de plusieurs problèmes de stabilité en écran partagé.

Correction de plusieurs problèmes survenant lors de la mise en veille et de la reprise du jeu.

Campagne

Correction de divers problèmes de performances dans la campagne.

Armes

Correction d'un problème empêchant l'équipement de certaines optiques Reflex avec des combinaisons spécifiques d'armes et d'accessoires.

Correction d'un problème empêchant le balancement des armes de fonctionner correctement lors de rotations continues.

Correction d'un problème permettant à la libération d'une détente binaire d'annuler un rechargement.

Correction d'un problème empêchant le paramètre « Le sprint annule la visée » de fonctionner correctement avec les optiques à zoom variable.

Correction d'un problème empêchant le lancer de grenade par-dessous en mode bascule de fonctionner lorsque l'activation de l'arme de mêlée dédiée était réglée sur « Appuyer sur Mêlée ».

Correction d'un problème permettant à certaines munitions explosives Apex de traverser des surfaces qu'elles n'étaient pas censées pénétrer.

Correction d'un problème empêchant les munitions incendiaires Inferno du Signal 50 de réagir correctement à la fumée.

Correction d'un problème pouvant entraîner un délai lors du rechargement d'un chargeur tambour vide avec certains fusils d'assaut.

Correction d'un problème d'affichage des réticules thermiques sur les fusils de précision lors de l'utilisation des filtres daltoniens.

Correction de problèmes entraînant un mauvais alignement de certains accessoires d'armes lors de la visée.

Correction d'un problème entraînant un léger mauvais alignement du réticule de tir à la hanche avec les munitions à balle unique.

Correction d'un problème pouvant rendre certaines optiques floues ou excessivement sombres dans les aperçus de l'atelier d'armurerie ou lors de la visée.

Correction d'un problème entraînant l'affichage d'informations incorrectes dans les statistiques des armes lors de la première ouverture de la sélection des armes.

Correction d'un problème entraînant l'absence des avantages, des inconvénients ou des descriptions de certains accessoires d'armes.

Correction d'un problème entraînant l'absence des avertissements de conflit d'accessoires pour certains canons du Mosin-Nagant, du PPSH-41 et du Kastov 762.

Correction d'un problème lié à la description de l'accessoire Apex automatique Mar-9, qui ne reflétait pas fidèlement son comportement en jeu.

Cartes

Correction de plusieurs problèmes pouvant coincer les joueurs dans certaines zones.

Correction d'un problème sur Sentry permettant aux lumières extérieures de rester visibles à travers les grenades fumigènes et les murs de fumée.

Correction d'un problème sur Shipment affectant la sélection de l'équipement avant le début d'une partie.

Modes de jeu

Correction d'un problème pouvant empêcher la progression de la capture des points stratégiques d'être prise en compte lorsque les joueurs se trouvaient dans la zone.

Correction d'un problème dans Recherche et destruction permettant aux joueurs de désamorcer la bombe depuis une distance non prévue.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de poser le pic Hijack lorsqu'ils étaient en plein vol.

Correction d'un problème pouvant laisser les joueurs en attente de réapparition dans Hijack après la fin du délai de réapparition.

Correction de plusieurs problèmes supplémentaires dans Hijack concernant les réapparitions, la pose et la réinitialisation du pic, les emplacements d'apparition des équipes et le suivi incorrect de la statistique « Données téléversées ».

Correction d'un problème entraînant la fin trop rapide du compte à rebours de la deuxième manche dans Fusillade.

Correction d'un problème pouvant laisser l'écran noir jusqu'à la réapparition après avoir passé une caméra de mort dans Kill Block.

Correction de plusieurs problèmes dans les parties privées concernant la personnalisation des opérateurs, les informations du salon, les règles de jeu, les modes disponibles, les équipements ennemis et l'affichage des camouflages d'armes.

Correction d'un problème pouvant empêcher les menus de fonctionner correctement dans les parties de Combat Outpost.

Atouts

Correction d'un problème entraînant la modification du paramètre de rotation de la mini-carte des joueurs par l'atout Birdseye.

Correction d'un problème permettant à l'atout Battle Hardened de conférer une immunité totale aux bâtons électriques au lieu d'en réduire les effets.

Équipement

Correction d'un exploit permettant aux drones d'atteindre des zones hors limites sur certaines cartes.

Équipements tactiques

Correction d'un problème d'animation concernant certains opérateurs tenant une grenade fumigène.

Améliorations de combat

Correction d'un problème empêchant le radar portatif de fonctionner en Chacun pour soi.

Correction d'un problème retardant l'apparition de la fumée lors du déploiement du mur de fumée sur certaines plateformes.

Correction d'un problème empêchant les explosions de créer des ouvertures dans le mur de fumée.

Correction d'un problème pouvant entraîner un affichage incorrect de l'éclairage de la carte lors du déploiement du premier drone de reconnaissance.

Séries d'éliminations

Correction de plusieurs problèmes concernant le Wheelson.

Correction d'un problème empêchant l'annonce du score de s'afficher pour les assistances avec le drone de contre-mesure.

Correction d'un problème entraînant l'affichage en basse résolution de l'indicateur de ciblage de la balise d'artillerie.

Correction d'un problème limitant la zone de ciblage des séries d'éliminations contrôlées par tablette dans Combat Outpost.

Correction d'un problème pouvant assombrir l'écran lors du déploiement de Deathstalker.

Correction d'un problème permettant aux commandes de ciblage des séries d'éliminations de répondre avant l'apparition de la carte de ciblage.

Correction d'un problème entraînant l'affichage d'une icône incorrecte pour les éliminations avec Argonaut dans le flux des éliminations.

Correction d'un problème entraînant l'affichage d'une icône incorrecte pour les éliminations avec Crossfire dans le flux des éliminations.

Véhicules

Correction d'un problème entraînant des saccades des véhicules pendant les caméras de mort.

Correction d'un problème pouvant entraîner la disparition inattendue des effets de destruction des véhicules.

Audio

Ajustement du volume sonore de la séquence d'infiltration sur Transit 213.

Correction d'un problème entraînant la lecture d'une mauvaise réplique vocale lors du déploiement d'un drone de contre-mesure.

Correction d'un problème donnant l'impression que certains tirs étaient éloignés lorsqu'ils étaient effectués près d'un mur ou en direction de celui-ci.

Correction de problèmes entraînant l'absence de sons d'impact ou de destruction pour certains éléments de l'environnement.

Correction d'un problème pouvant entraîner la lecture des moteurs de certains véhicules à plein volume, quelle que soit leur vitesse.

Correction d'un problème pouvant interrompre les sons des moteurs des véhicules blindés après une longue période de conduite.

Interface et expérience utilisateur

Correction d'un problème pouvant entraîner un affichage incorrect de l'arrière-plan du salon Multijoueur après un retour au menu.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'apparition de sous-titres pendant les animations des opérateurs, même lorsque les sous-titres étaient désactivés.

Correction d'un problème empêchant les préréglages de réduction du mal des transports et d'assistance visuelle de désactiver correctement le flou de mouvement du monde lors de la configuration rapide.

Correction d'un problème entraînant le réglage incorrect du champ de vision à la troisième personne sur 95 au lieu de 90 après sa réinitialisation.

Correction d'un problème pouvant provoquer des erreurs lors de l'accès au menu des réticules dans l'atelier d'armurerie.

Accessibilité

Correction d'un problème empêchant les commandes Cephable de fonctionner dans le parcours d'entraînement.

Divers

Correction d'un problème empêchant les sprays de fonctionner lorsque le JOKR était tenu en main.

Correction d'un problème rendant les sprays invisibles avec les paramètres graphiques minimums.

Correction d'un problème pouvant entraîner des déplacements imprévisibles des joueurs pendant les animations d'exécution.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'affichage des images d'un mauvais joueur dans la séquence Meilleure action si le joueur qui l'avait obtenue quittait la partie prématurément.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'affichage de niveaux, de rangs Prestige ou de couleurs de rang incorrects dans la séquence Meilleure action.

DMZ

Cartes

La saison 1 emmène le DMZ encore plus profondément sous terre avec X01, un site secret de GRANIT Arms récemment découvert et accessible via Hajin. Préparez-vous à découvrir un nouvel environnement à explorer, des ordres supplémentaires, de nouvelles menaces et de nouveaux équipements, des mises à jour du FOB ainsi que des événements tout au long de la saison.

NOUVEAU : X01 Ajout de X01, un nouvel emplacement du DMZ pouvant être découvert dans Hajin. Explorez l'installation souterraine pour découvrir de nouvelles zones, menaces et équipements. Ajout de nouveaux ordres DMZ liés à X01. Imprimante 3D intégrée à l'environnement. D'autres informations concernant X01 restent [CLASSIFIÉES].

Mise à jour générale du FOB Mise à jour des renseignements du tableau des boss, avec notamment de nouvelles informations sur les lieutenants et les commandants. Mise à jour des vendeurs : accès à des armes et équipements supplémentaires achetables avec de l'argent DMZ pour les détenteurs de BlackCell de la saison 1.



Corrections de bugs

Correction d'un problème empêchant certaines variantes d'opérateurs d'afficher les signatures thermiques.

Correction d'un problème permettant aux lieutenants et aux commandants de s'éloigner au lieu d'exécuter les joueurs à terre.

Correction d'un problème empêchant les mines hurlantes d'Iskra (lieutenante) d'aveugler les joueurs comme prévu.

Correction d'un problème pouvant entraîner la perte des plaques de blindage équipées lors du passage d'un gilet pare-balles de rareté supérieure à un autre de rareté inférieure.

Correction d'un problème permettant au ramassage automatique des plaques de blindage de remplir des emplacements vides de l'étui sécurisé.

Correction d'un problème entraînant la lecture d'animations de brûlure incorrectes pour les lieutenants touchés par des cocktails Molotov, des grenades collantes ou des charges de forage.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de se déployer après avoir consulté les ordres DMZ depuis l'écran de déploiement.

Correction d'un problème pouvant empêcher l'avion d'exfiltration finale d'apparaître.

Correction d'un problème pouvant maintenir les joueurs utilisant Possum suspendus dans les airs après leur mort à l'intérieur d'un hélicoptère d'exfiltration.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'apparition d'un écran noir pendant la réanimation d'un joueur.

Correction d'un problème pouvant entraîner la disparition des hélicoptères d'exfiltration.

Correction d'un problème pouvant retarder la progression de l'indicateur de menace ou empêcher son enregistrement de manière cohérente.

Armes

Correction de plusieurs problèmes survenant lors de la consultation des réticules dans l'atelier d'armurerie du DMZ.

Correction d'un problème dans le DMZ permettant à l'accessoire Apex X-58 Void d'infliger plus de dégâts que prévu aux IA ennemies.

Correction d'un problème empêchant l'accessoire Apex Warlord Lumen de fonctionner de manière cohérente contre les IA ennemies.

Véhicules

Correction d'un problème pouvant empêcher les joueurs de conduire, de tirer avec leurs armes ou de sprinter après avoir tenté d'entrer dans un véhicule.

Correction d'un problème pouvant empêcher les joueurs d'entrer dans un véhicule après avoir éliminé son conducteur.

Correction d'un problème pouvant entraîner un retard des commandes des véhicules ainsi qu'un mauvais fonctionnement de leurs sons ou de leurs effets.

Progression

Réduction de l'XP d'arme obtenue en éliminant des IA ennemies avec des véhicules.

Remarque : l'XP obtenue en éliminant des opérateurs reste inchangée.

l'XP obtenue en éliminant des opérateurs reste inchangée. Correction d'un problème pouvant faire apparaître la mission scénarisée de la base aérienne de Chang-san comme inachevée sur la carte des missions scénarisées après son accomplissement.

Correction d'un problème empêchant les récompenses de progression de carrière d'apparaître après le niveau 70.

Correction d'un problème empêchant les plaques d'identification des lieutenants de contribuer à la progression des défis de camouflage.

Correction d'un problème empêchant les unités K9 (chiens robots) neutralisées par un DDoS de compter pour l'ordre Batterie déchargée.

Plaques d'identification

Correction d'un problème empêchant l'enregistrement correct de certaines informations sur les plaques d'identification des joueurs.

Missions

Correction d'un problème empêchant le chasseur de lieutenants de s'activer lorsqu'un autre membre de l'escouade interagissait avec une tour de lieutenant.

Correction d'un problème pouvant empêcher les joueurs de se déplacer après avoir utilisé une station de vidéosurveillance.

Correction d'un problème pouvant obliger les joueurs à déverrouiller à nouveau la porte du laboratoire dans la mission Piratage des achats alors qu'ils y avaient déjà accès.

Correction d'un problème pouvant empêcher le lancement de l'opération dynamique Cache d'un mort à Daesong Ridge.

Correction d'un problème pouvant faire apparaître les pièces de bombe nécessaires dans des endroits inaccessibles, empêchant ainsi les joueurs de terminer certaines opérations dynamiques.

Correction d'un problème pouvant empêcher les joueurs de récupérer un otage pendant les opérations dynamiques après avoir rejoint une autre escouade.

Correction d'un problème pouvant coincer dans le sol l'hélicoptère d'exfiltration de l'opération dynamique Décompte viral.

Correction d'un problème pouvant compliquer l'embarquement dans l'hélicoptère d'exfiltration pour les joueurs transportant des sacs de sport remplis d'argent pendant l'opération Registre silencieux.

Traits

Lors d'une précédente mise à jour, nous avions limité l'utilisation du trait Possum afin d'empêcher les joueurs de se réanimer si l'escouade qui les avait tués se trouvait encore à proximité. Cette mise à jour renforce encore cette restriction en multipliant par 2,5 le rayon de blocage.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'affichage d'indicateurs ennemis sur la boussole par les drones de surveillance Overwatch UAV, même en l'absence de joueurs.

Le trait Livraisons approvisionnées s'applique désormais aux caisses des opérations dynamiques.

Augmentation de 25 à 50 % des chances que le trait Livraisons approvisionnées fournisse un conteneur supplémentaire.

L'escouade ennemie qui vous a tué doit désormais se trouver 2,5 fois plus loin avant que vous puissiez activer Possum.

Allongement supplémentaire du délai de sécurité d'activation de Possum, qui passe de 4 à 5 minutes.

Butin et réserve

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'ouvrir ou de récupérer les colis de ravitaillement.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de récupérer une deuxième caisse de récompense lorsque plusieurs caisses atterrissaient dans la même zone.

Correction d'un problème pouvant entraîner la perte des couvre-chefs lorsqu'ils étaient déplacés hors de leur emplacement d'équipement.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de vendre les lunettes de vision nocturne défectueuses ou les lunettes de vision nocturne depuis leur réserve.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de gérer leur inventaire lorsqu'ils récupéraient une carte d'accès d'évacuation d'urgence avec un sac à dos plein.

Correction de plusieurs problèmes pouvant entraîner l'apparition de certains objets de butin à l'intérieur d'éléments du décor, leur flottement au-dessus du sol ou l'impossibilité de les récupérer.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'affichage des icônes d'armes sous forme de silhouettes blanches dans la réserve, l'équipement et le sac à dos.

Correction d'un problème dans le DMZ empêchant la plaque d'identification d'un joueur de lui être automatiquement restituée lorsque l'opérateur qui la transportait rejoignait son escouade.

Correction d'un problème dans le DMZ empêchant les enregistrements vocaux cryptés d'apparaître de manière cohérente.

FOB

Correction d'un problème entraînant l'affichage d'instructions de déverrouillage incorrectes pour la recette des lunettes de vision nocturne dans l'imprimante 3D.

Correction d'un problème empêchant le JOKR de tirer dans le stand de tir du FOB.

Correction d'un problème entraînant un affichage différent de la lunette de l'Astaroth .57 Infiltrator dans le stand de tir du FOB par rapport aux parties.

Améliorations de combat

Correction d'un problème empêchant le DDoS de détruire les mines hurlantes déjà placées.

Équipements létaux

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'utiliser un autre équipement létal après avoir placé du C4 sans l'avoir fait exploser.

Séries d'éliminations

Augmentation des dégâts de Crossfire contre les véhicules, avec une hausse plus importante contre les chars ennemis.

Correction d'un problème pouvant faire manquer aux frappes de Crossfire la zone ciblée.

Réduction de la portée des marqueurs de ciblage du planeur bombardier afin d'empêcher les opérateurs ennemis d'être repérés à une distance supérieure à celle prévue.

Audio

Correction d'un problème pouvant entraîner la diffusion prématurée des annonces d'avertissement d'exfiltration.

Correction d'un problème pouvant interrompre les sons de la mèche des grenades lancées par les IA avant leur explosion.

Correction d'un problème pouvant amener Price à identifier à tort un hélicoptère d'exfiltration allié comme un ennemi lorsqu'il était signalé.

Correction d'un problème pouvant amener Valeria à signaler à tort une seringue de réanimation lorsque les joueurs signalaient une trousse médicale.

Correction d'un problème empêchant les effets audio du chat de proximité de fonctionner correctement.

Interface et expérience utilisateur

Ajout de notifications dans le flux des éliminations lorsque des joueurs sont mis à terre.

Correction d'un problème pouvant faire disparaître les emplacements épinglés derrière les bords de la carte tactique.

Correction d'un problème entraînant l'affichage des statistiques du Multijoueur à la place de celles du DMZ dans le menu Carrière.

Correction d'un problème empêchant certains joueurs d'accéder au menu des configurations d'armes.

Correction d'un problème empêchant certaines notifications de s'afficher correctement.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de couper le son des autres joueurs via le menu social.

Correction d'un problème empêchant l'affichage correct des surnoms attribués aux joueurs dans les invitations de groupe et le chat textuel.

Modification du canal de chat textuel par défaut, désormais réglé sur Équipe/Escouade en Multijoueur et en DMZ.

Défis