WoW : Vers une respécialisation possible des métiers avec le patch 12.0.5 ?

Une bonne nouvelle attend peut-être les joueurs de WoW Midnight concernant leurs professions avec le patch 12.0.5 : la réinitialisation des spécialisations.
Sur WoW
Midnight, les points de connaissance des métiers
sont une ressource précieuse, puisqu'ils permettent de se spécialiser dans une branche de chaque profession. Le bémol de ce système est que chaque point est dépensé de manière définitive, si bien que si vous vous trompez, il n'est pas possible de faire marche arrière. Selon des données dataminées à la fin du mois de mars 2026 sur le PTR du patch 12.0.5, il se pourrait qu'une solution de respécialisation des métiers
sera disponible.
Des données dataminées indiquent l'ajout d'une monnaie servant à changer de spécialisation pour son métier sur WoW Midnight
Depuis la mise à jour du système des métiers de WoW
Dragonflight, les joueurs se doivent de bien réfléchir avant d'attribuer des points de connaissance à une spécialisation. L'erreur n'est en effet pas permise, car aucune option de changement de spécialisation n'existe à l'heure actuelle, et ce, même en tentant de contourner le système, par exemple en oubliant la profession concernée. Pour rattraper un mauvais choix, il faut ainsi se montrer rigoureux pendant de longs mois, en récoltant chaque semaine les précieux points de connaissance.
La mise à jour 12.0.5 de Midnight
pourrait bien apporter une solution à ce problème, régulièrement pointé du doigt par les joueurs. Nos confrères de Wowhead ont partagé des données issues d'opérations de dataminage le 27 mars 2026 selon lesquelles une nouvelle monnaie
ferait son entrée. Elle servirait à réinitialiser la spécialisation de chaque métier, étant donné qu'une entrée a été repérée pour chaque profession.
NEW Tailoring Specialization Reset
Category: Hidden
Total Cap: 0
Weekly Cap: 0
Warband Transfer: 0%
La mention « Weekly Cap »
suggère d'ailleurs que cette opération pourra être effectuée régulièrement, ce qui vous permettrait d'opter pour la spécialisation la plus rentable ou la plus utile à un moment précis de l'extension. Bien entendu, nous ne pouvons affirmer avec certitude que la réinitialisation des spécialisations des métiers
sera à coup sûr d'actualité avec le patch 12.0.5 de WoW Midnight
. De telles informations sont néanmoins souvent avérées, alors l'espoir de corriger d'éventuelles erreurs commises en début d'extension est bel et bien permis.
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