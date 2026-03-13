WoW : Un aperçu de la mise à jour 12.0.5 a déjà été partagé, nouvelles activités et retour des jets bonus sont au programme

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
Aperçu du patch 12.0.5 de WoW MidnightAu cours de la prochaine mise à jour de contenu de Midnight, vous pourrez participer à de nouvelles activités, poursuivre l'histoire et obtenir de nouveaux butins, tandis que les efforts pour repousser le Vide s'intensifient. Surmontez de nouveaux assauts du Vide, perturbez de puissants sites rituels, renforcez-vous grâce à la forge du Vide, unissez-vous pour les duels de décoration, et bien plus encore !
Assauts du Vide imminents
Les forces du Vide rivalisent pour s'imposer et prendre le contrôle dans une quête effrénée de pouvoir. Alors que chaque occasion est exploitée, le bois des Chants éternels et Zul'Aman deviennent le théâtre de nouvelles attaques.
Frappe du Vide
Incursion du Vide
- Les frappes du Vide alternent chaque semaine entre le bois des Chants éternels et Zul'Aman. Une nouvelle frappe commence dans une autre section de la région dès que la précédente prend fin, et cette rotation se poursuit à travers les régions.
- Ces scénarios de plus grande ampleur se déclenchent lorsqu'un nombre suffisant de frappes du Vide ont eu lieu à travers les régions. L'ardeur d'un grand nombre de braves d'Azeroth sera nécessaire pour en venir à bout.
Sites rituels
Les rituels destinés à assouvir les ambitions de Nagas avides de pouvoir et d'adeptes de la Lame du Crépuscule doivent prendre fin ! Enrayez-les dans de petites instances pouvant accueillir de 1 à 5 personnes. Plus vous relèverez des défis importants, plus vous recevrez des récompenses généreuses.
Les sites rituels vous permettront de choisir certains des défis à surmonter au fur et à mesure que vous progresserez dans leurs niveaux. Vous pourrez également débloquer des récompenses dans la grande chambre forte, puisque les sites rituels font partie des activités, au même titre que les Gouffres ou la Traque.
Les assauts du Vide et les sites rituels vous permettront de remporter des décorations de terrain, échangeables contre de l'équipement de champion et héroïque ainsi que d'autres récompenses.
Prenez une longueur d'avance avec la forge du Vide
La forge du Vide offre de nouvelles opportunités aux personnes qui veulent aller plus loin dans Midnight. Aidez le Domanaar Décimus à bâtir une forge du Vide afin d'entamer la transmutation des noyaux du Vide nébuleux, que vous pourrez transformer en équipement puissant en terrassant des adversaires redoutables dans les raids de la saison 1 de Midnight ou en terminant des donjons mythiques +, des Gouffres abondants et des traques en mode Cauchemar.
Une fois la forge du Vide débloquée, Décimus fera de nouveau appel à votre aide afin de fabriquer le marteau du Vide ascendant, qui permettra à vos armes et bijoux d'atteindre de nouveaux sommets une fois améliorés grâce aux noyaux du Vide ascendants.
Duels de décoration
Face aux dangers qui pèsent sur Azeroth, il est important de savoir se divertir un peu. Grâce à l'outil Recherche de groupe (onglet JcJ), rejoignez un jeu de cache-cache par équipe inédit dans les rues de Lune-d'Argent. Transformez-vous en divers éléments de décoration pour vous cacher ou partez à la recherche des leurres. Lors de ce mini-évènement, vous pourrez obtenir de nouvelles récompenses, parmi lesquelles une monture, des jouets et des éléments de décoration pour votre logis.
Nouvelle activité : pêche des abysses
Plongez dans les eaux étincelantes au large de la côte escarpée de Zul'Aman, où les bancs de poissons exotiques abondent juste sous la surface grâce à un nouvel évènement répétable : la pêche des abysses. Faites équipe pour en embrocher autant que possible afin de cumuler des points vous permettant de débloquer des récompenses de pêche et des améliorations pour votre équipement de plongée. Vous pourrez ainsi vous aventurer plus profondément dans l'abysse où vous attendent des trésors bien plus précieux.
Allez voir le plongeur Je'ju et équipez-vous pour plonger dans les profondeurs. Filez au travers des tourbillons, harponnez des créatures et découvrez les trésors enfouis au cœur des geysers aquatiques.
Si vous prouvez votre maîtrise, vous pourriez bien remporter des améliorations pour votre équipement de plongée et des objets ornementaux.
Découvrez la mise à jour de contenu 12.0.5 sur le RPT. Retrouvez tous les détails des fonctionnalités de la mise à jour de contenu 12.0.5 dans les notes de mise à jour.
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