WoW sera t-il un jour jouable sur console ? La prochaine Xbox pourrait permettre ce portage



le 28 octobre 2025 à 14h01 Publié par Amandine Paccou le 28 octobre 2025 à 14h01

La prochaine Xbox pourra faire tourner Windows, ce qui interroge la communauté de WoW : et si le MMORPG était porté sur console ?