WoW sera t-il un jour jouable sur console ? La prochaine Xbox pourrait permettre ce portage

La prochaine Xbox pourra faire tourner Windows, ce qui interroge la communauté de WoW : et si le MMORPG était porté sur console ?
Pour les joueurs les plus aguerris de WoW, évoluer sur le MMORPG de Blizzard sur un autre support que le PC serait une hérésie, puisqu'il paraît inconcevable de jouer correctement à l'aide d'une simple manette. Depuis le rachat d'Activision Blizzard en 2022, des rumeurs circulent à propos de cette possibilité, et il apparaît en octobre 2025 que la prochaine génération d'Xbox permettra peut-être cela.
La prochaine Xbox permettra de faire tourner Windows
Dans un rapport publié par Windows Central en octobre 2025, un article décrivant les fonctionnalités de la future console Xbox révèle qu'elle sera capable de faire fonctionner Battle.net, ainsi que World of Warcraft. En effet, la console sera en mesure de faire tourner Windows, ce qui implique que tous les jeux PC, quelle que soit leur plateforme d'origine, pourront être lancés de cette façon. L'interface Windows pourra ainsi faire fonctionner des boutiques telles que Steam, le client Riot Games, et bien sûr, Battle.net.
Les spéculations relatives à un portage de WoW sur console allaient déjà bon train depuis le rachat d'Activision Blizzard 2022, et le fait que Blizzard prévoit de mettre à mal certains addons sur Midnight va dans ce sens. WeakAuras et Elvui par exemple ne seront pas disponibles sur la prochaine extension de WoW, ce qui laisse penser que le MMORPG s'émancipe de contraintes en vue de devenir jouable sur console. Cependant, l'article ne confirme pas cette information, mais précise uniquement que certains jeux PC fonctionneront sur la prochaine Xbox.
WoW perdra t-il son identité ?
Si WoW devenait accessible sur Xbox, cela ne signifie pas que vous jouerez nécessairement avec une manette. Il est tout à fait possible de brancher une souris et un clavier, et en ce sens, cela permettrait de rendre le jeu plus accessible à la majorité, sans devoir investir dans un PC hors de prix. Néanmoins, même si cela devrait rassurer la communauté, cette possibilité la pousse à s'interroger. Puisque certains addons vont disparaître, et que les rotations de sorts vont devenir plus simples sur Midnight, par exemple parce que les healers ne pourront plus interrompre, le doute quant à l'avenir du MMORPG s'installe. Et si à long terme WoW finissait par devenir comme Diablo, c'est-à-dire en proposant une rotation composée de peu de compétences ? Le charme du MMORPG est en partie lié au fait qu'il se doit d'être complexe, et qu'une connaissance approfondie de sa classe est requise pour bien performer. Par ailleurs, le potentiel portage de WoW sur Xbox risque tout de même d'en inciter certains à jouer avec une manette, ce qui creuserait surtout un fossé en Mythique+ avec eux et les autres.
WoW sur Xbox (et dans le Game Pass) n'a pas été annoncé pour l'instant, et il faudra sans doute attendre encore pour que cette théorie ne devienne réalité. Peut-être que The Last Titan, le dernier titre de la saga de l'Âme-Monde, marquera les débuts du MMORPG sur console, mais seul Blizzard saura confirmer ou non cela.
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