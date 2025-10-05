WoW Midnight : L'emblématique addon WeakAuras ne sera pas de la partie



le 05 octobre 2025 à 14h36 Publié par Amandine Paccou le 05 octobre 2025 à 14h36

Les développeurs de WeakAuras ont indiqué en octobre 2025, à la suite de la sortie de l'Alpha de WoW Midnight, que l'addon ne sera pas disponible sur la prochaine extension.