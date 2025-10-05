WoW Midnight : L'emblématique addon WeakAuras ne sera pas de la partie

Les développeurs de WeakAuras ont indiqué en octobre 2025, à la suite de la sortie de l'Alpha de WoW Midnight, que l'addon ne sera pas disponible sur la prochaine extension.
Chaque joueur de WoW a déjà entendu parler de WeakAuras, un addon offrant des possibilités quasi illimitées en matière d'indications en combat, ou pour la création d'interfaces personnalisées. Les usagers se comptent aujourd'hui par milliers, mais les choses vont changer prochainement. Blizzard a engagé un combat pour réduire l'utilisation de ce type d'aide, et va ainsi proposer des améliorations en jeu à travers des outils directement intégrés sur Midnight.
WeakAuras ne proposera pas de version pour WoW Midnight
Si vous avez pris l'habitude faire appel à WeakAuras sur WoW, vous allez bientôt devoir y renoncer. En effet, à la suite la sortie de l'Alpha de Midnight, les développeurs de cet addon d'exception ont annoncé la fin de son développement pour les versions modernes du MMORPG. La raison de cette décision repose sur l'évaluation des nouveaux outils de la prochaine extension, visant à supprimer tous les addons liés au combat dans le contenu de haut niveau.
Blizzard a récemment publié les détails techniques concernant les restrictions prévues de l'API, nous a donné accès à l'alpha pour les tester, et a développé sa philosophie de conception. Cela nous a permis d'évaluer l'impact de ces changements sur WeakAuras. Malheureusement, ils sont bien plus importants que prévu.
Il est important de noter que ces changements ne sont pas définitifs et évolueront au fil de l'alpha. Cependant, étant donné la philosophie annoncée par Blizzard, il paraît très improbable que les restrictions fondamentales soient réellement annulées.
En l'état, nous ne prévoyons pas de publier une version de WeakAuras pour Midnight.
Nous continuerons de supporter WeakAuras pour Classic.
Les restrictions sont si sévères que des fonctionnalités élémentaires, telles que l'ajout de conditions ou de déclencheurs, ne seront plus possibles. Il est donc apparu inutile aux développeurs de WeakAuras de persister dans leur travail, même s'ils continueront de mettre à jour l'addon pour les versions Classic de WoW. Toutefois, il a été précisé que WeakAuras pourrait demeurer en place pour la transmission d'informations liées à des informations de combat personnelles.
Jusqu'à cette semaine, nous pensions que l'état de combat personnel (vos propres buffs, temps de recharge, ressources, etc.) resterait accessible, et que WeakAuras évoluerait vers quelque chose comme un gestionnaire de cooldowns hyper-personnalisable. Nous pensons que cela demeure encore envisageable, et même si ce serait une réduction sévère de nos capacités par rapport à avant Midnight, nous serions tout de même prêts à maintenir l'addon dans ce cas.
D'autres addons pourraient disparaître
Bien évidemment, puisque Blizzard ajoute des fonctionnalités variées sur Midnight, par exemple le compteur de dégâts ou des nameplates améliorés, d'autres addons suivront WeakAuras. Vous pouvez donc vous attendre à ne plus télécharger Plater, Details, Recount, mais aussi une multitude d'autres addons proposant la même chose.
En l'état actuel de l'Alpha, ceux liés à la construction d'une interface personnalisée, en particulier concernant l'organisation des frames, pourraient aussi disparaître, si bien que beaucoup se demandent ce que deviendront des titres comme Elvui, qui permet notamment de disposer sans effort de la même interface sur toutes les versions de WoW. Blizzard avait pourtant indiqué en avril 2025 que les restrictions n'affecteraient « pas la plupart des addons », mais le déploiement de l'Alpha montre le contraire, étant donné que quelques-unes se réfèrent à des fonctionnalités surprenantes, comme le chat.
Blizzard prend la parole
Pour rassurer la communauté, Blizzard s'est exprimé, en reprécisant ses objectifs. Les blocages relatifs à des fonctionnalités comme le chat ne sont pas intentionnels. Le développeur va donc y remédier et faire en sort que seuls les addons apportant des informations trop pointues en combat de raid ou en Mythique + soient évincés.
Dès ce premier jour de test, nous avons vu des retours indiquant qu'il y a actuellement un blocage total empêchant les addons d'analyser le chat et les canaux de communication entre addons lorsqu'on est en instance. Nous constatons que cela casse des addons qui prennent en charge les loot councils, des timers, ainsi que d'autres communications bénignes (par exemple le partage de notes de raid ou d'informations sur les pierres mythiques+).
Nous reconnaissons que cela commence de manière excessivement large, et nous allons modifier les choses pour que la nouvelle logique ne s'applique que lorsqu'une rencontre de raid ou une clé M+ est en cours. Notre objectif est de faire en sorte que les outils qui facilitent le partage d'informations avant ou après le combat ne soient pas impactés.
Et nous mettrons à jour nos notes de développement Alpha lorsque ce changement aura été implémenté.
Autrement dit, WeakAuras est la principale « cible » de Blizzard, car cet addon comblait des manques en combat. Les autres ont de bonnes chances de survie, même si ceux proposant des fonctionnalités qui seront déjà intégrées au jeu perdront tout de même de leur intérêt. WoW Midnight sortira cet hiver, alors préparez-vous à réapprendre à mieux analyser les combats par vous-même, car vous serez bientôt démuni de WeakAuras.
commentaires (3)
merci à weakauras pour toutes ces années, je ne continuerai pas WoW sans cet addon
Et beh ^^' ils veulent vraiment que les gens désinstal le jeu enfaite x)
Mais que fait Blizzard.... Ils s'en foutent des joueurs on dirait