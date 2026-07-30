WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois d'août 2026.

Offres du Comptoir de WoW d'août 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En août 2026, 3 montures sont disponibles via le Comptoir :

Cyclobraise forgé par la haine → 500 deniers

Busard des terres Ingrates → 550 deniers

Échiquier royal de grand maître → 700 deniers







Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût Ceinture de minuit en tissedune Taille 30 deniers Ceinture neigeuse en tissedune Taille 30 deniers Gilet de minuit en tissedune Torse 35 deniers Jupe neigeuse en tissedune Jambes 35 deniers Jupe de minuit en tissedune Jambes 35 deniers Gilet neigeux en tissedune Torse 35 deniers Bottes montantes de minuit de banditisme Pieds 40 deniers Bottes montantes neigeuses de banditisme Pieds 40 deniers Couvre-œil de minuit neigeux Tête 50 deniers Couvre-œil de minuit classique Tête 50 deniers Toque d'hiver enneigée Tête 50 deniers Toque d'hiver de minuit Tête 50 deniers Chapeau de minuit de pistolero Tête 50 deniers Chapeau carotte de pistolero Tête 50 deniers Chapeau neigeux de pistolero Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps neigeuses Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps de minuit Tête 50 deniers Masque de minuit de justicière Tête 50 deniers Masque neigeux de justicière Tête 50 deniers Cape d'épaules neigeuse de rôdeur Épaules 75 deniers Cape d'épaules de minuit de rôdeur Épaules 75 deniers Ensemble : couvre-chef de minuit de rôdeur Tête x2 100 deniers Ensemble : tenue de sport de minuit Torse et jambes 100 deniers Ensemble : tenue de sport neigeuse Torse et jambes 100 deniers Ensemble : atours neigeux de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Ensemble : atours de minuit de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Ensemble : munitions de tireuse d'élite Giberne/Dos et dos/carquois 200 deniers Ensemble : costume de grand maître royal Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains et dos/cape 550 deniers Ensemble : justice des terres Ingrates Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2 675 deniers Ensemble : justice intègre Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2 675 deniers



















Transmogrifications d'armes

Transmogrification< Type< Coût Rempart royal de grand maître Bouclier 100 deniers Hache royale de grand maître Hache à une main 150 deniers Masse de grand maître royal Masse à deux mains 175 deniers Bâton royal de grand maître Bâton 175 deniers Couteau de justice intègre Dague 200 deniers Couteau de justice des terres Ingrates Dague 200 deniers Canon à main de justice des terres Ingrates Arme à feu 200 deniers Canon à main de justice intègre Arme à feu 200 deniers Marque de justice des terres Ingrates Hache à une main 225 deniers Marque de justice intègre Hache à une main 225 deniers













Récompense supplémentaire du Comptoir d'août 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Hors-la-loi-de-minuit au Comptoir d'août 2026.

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir d'août 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.