WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 juillet 2026 à 22h49
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois d'août 2026.

Offres du Comptoir de WoW d'août 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En août 2026, 3 montures sont disponibles via le Comptoir :

  • Cyclobraise forgé par la haine → 500 deniers
  • Busard des terres Ingrates → 550 deniers
  • Échiquier royal de grand maître → 700 deniers

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Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût
Ceinture de minuit en tissedune Taille 30 deniers
Ceinture neigeuse en tissedune Taille 30 deniers
Gilet de minuit en tissedune Torse 35 deniers
Jupe neigeuse en tissedune Jambes 35 deniers
Jupe de minuit en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet neigeux en tissedune Torse 35 deniers
Bottes montantes de minuit de banditisme Pieds 40 deniers
Bottes montantes neigeuses de banditisme Pieds 40 deniers
Couvre-œil de minuit neigeux Tête 50 deniers
Couvre-œil de minuit classique Tête 50 deniers
Toque d'hiver enneigée Tête 50 deniers
Toque d'hiver de minuit Tête 50 deniers
Chapeau de minuit de pistolero Tête 50 deniers
Chapeau carotte de pistolero Tête 50 deniers
Chapeau neigeux de pistolero Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps neigeuses Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps de minuit Tête 50 deniers
Masque de minuit de justicière Tête 50 deniers
Masque neigeux de justicière Tête 50 deniers
Cape d'épaules neigeuse de rôdeur Épaules 75 deniers
Cape d'épaules de minuit de rôdeur Épaules 75 deniers
Ensemble : couvre-chef de minuit de rôdeur Tête x2 100 deniers
Ensemble : tenue de sport de minuit Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : tenue de sport neigeuse Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : atours neigeux de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Ensemble : atours de minuit de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Ensemble : munitions de tireuse d'élite Giberne/Dos et dos/carquois 200 deniers
Ensemble : costume de grand maître royal Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains et dos/cape 550 deniers
Ensemble : justice des terres Ingrates Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2 675 deniers
Ensemble : justice intègre Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2 675 deniers

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Transmogrifications d'armes

Transmogrification<
 Type< Coût

Rempart royal de grand maître

 Bouclier 100 deniers
Hache royale de grand maître Hache à une main 150 deniers
Masse de grand maître royal Masse à deux mains 175 deniers
Bâton royal de grand maître Bâton 175 deniers
Couteau de justice intègre Dague 200 deniers
Couteau de justice des terres Ingrates Dague 200 deniers
Canon à main de justice des terres Ingrates Arme à feu 200 deniers
Canon à main de justice intègre Arme à feu 200 deniers
Marque de justice des terres Ingrates Hache à une main 225 deniers
Marque de justice intègre Hache à une main 225 deniers

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Récompense supplémentaire du Comptoir d'août 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Hors-la-loi-de-minuit au Comptoir d'août 2026.

recompense-bonus-comptoir-aout-2026

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir d'août 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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