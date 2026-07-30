WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails
le 30 juillet 2026 à 22h49
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois d'août 2026.
Offres du Comptoir de WoW d'août 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En août 2026, 3 montures sont disponibles via le Comptoir :
- Cyclobraise forgé par la haine → 500 deniers
- Busard des terres Ingrates → 550 deniers
- Échiquier royal de grand maître → 700 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture de minuit en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Ceinture neigeuse en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Gilet de minuit en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Jupe neigeuse en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Jupe de minuit en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet neigeux en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Bottes montantes de minuit de banditisme
|Pieds
|40 deniers
|Bottes montantes neigeuses de banditisme
|Pieds
|40 deniers
|Couvre-œil de minuit neigeux
|Tête
|50 deniers
|Couvre-œil de minuit classique
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver enneigée
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver de minuit
|Tête
|50 deniers
|Chapeau de minuit de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Chapeau carotte de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Chapeau neigeux de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps neigeuses
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps de minuit
|Tête
|50 deniers
|Masque de minuit de justicière
|Tête
|50 deniers
|Masque neigeux de justicière
|Tête
|50 deniers
|Cape d'épaules neigeuse de rôdeur
|Épaules
|75 deniers
|Cape d'épaules de minuit de rôdeur
|Épaules
|75 deniers
|Ensemble : couvre-chef de minuit de rôdeur
|Tête x2
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport de minuit
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport neigeuse
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : atours neigeux de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Ensemble : atours de minuit de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Ensemble : munitions de tireuse d'élite
|Giberne/Dos et dos/carquois
|200 deniers
|Ensemble : costume de grand maître royal
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains et dos/cape
|550 deniers
|Ensemble : justice des terres Ingrates
|Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2
|675 deniers
|Ensemble : justice intègre
|Tête ×2, torse, chemise, épaules ×2, cape/dos, taille, mains, jambes ×2, pieds ×2
|675 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification<
|Type<
|Coût
|
Rempart royal de grand maître
|Bouclier
|100 deniers
|Hache royale de grand maître
|Hache à une main
|150 deniers
|Masse de grand maître royal
|Masse à deux mains
|175 deniers
|Bâton royal de grand maître
|Bâton
|175 deniers
|Couteau de justice intègre
|Dague
|200 deniers
|Couteau de justice des terres Ingrates
|Dague
|200 deniers
|Canon à main de justice des terres Ingrates
|Arme à feu
|200 deniers
|Canon à main de justice intègre
|Arme à feu
|200 deniers
|Marque de justice des terres Ingrates
|Hache à une main
|225 deniers
|Marque de justice intègre
|Hache à une main
|225 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir d'août 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Hors-la-loi-de-minuit au Comptoir d'août 2026.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir d'août 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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