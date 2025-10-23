WoW Midnight : Les healers ne pourront plus effectuer une tâche habituelle pour que les combats soient moins « stressants »

L'Alpha de WoW Midnight a révélé un changement majeur pour les healers en octobre 2025.
L'Alpha de WoW
Midnight a de nouveau été mise à jour le 23 octobre 2025, et les ajustements proposés amène un changement important pour les healers.
Les healers ne pourront plus interrompre sur WoW Midnight, à part le chaman
Blizzard revoit la conception générale des combats pour se passer de WeakAuras
sur WoW Midnight, et ce changement de philosophie ne sera pas sans affecter les healers. En effet, pour que les combats soient moins stressants, le développeur a pris la décision de retirer aux soigneurs la possibilité d'interrompre des incantations (kick), à l'exception du chaman.
Le community manager, "Kaivax", a expliqué qu'en même temps, les rendements décroissants verront leurs effets augmenter, c'est-à-dire que le stade de l'immunité arrivera plus vite qu'à l'heure actuelle. En contrepartie, l'Alpha de Midnight avait déjà révélé que les durées de l'interruption seront prolongées.
Si les healers ne pourront plus kick, ce n'est pas par hasard : le but est d'alléger la charge qui pèsera sur ceux qui ont la vie de leurs coéquipiers entre les mains.
Soigner peut être un rôle stressant lorsqu'il faut gérer plusieurs éléments en même temps. [...] Nous estimons qu'il était excessif de demander aux soigneurs de surveiller les barres d'incantation des ennemis qu'ils ne ciblent pas, tout en utilisant correctement leurs interruptions.
Les soigneurs pourront ainsi se concentrer sur d'autres tâches, et verront les points de talent correspondant à des compétences d'interruption être remplacés dans une future version.
"Kaivax" a ensuite ajouté avoir conscience de la perte d'utilité que cela va engendrer, et a promis que Blizzard allait s'assurer que le contenu solo, comme les gouffres, reste accessible aux healers.
En plus de cela, les dégâts des ennemis auront moins tendance à ne cibler qu'un seul membre du groupe. Le développeur œuvre ainsi à une répartition plus équitable des dégâts, un autre élément qui devrait rendre la vie des soigneurs plus sereine sur WoW Midnight
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commentaire (1)
Si les healers pouvaient aussi éviter de dps, ça serait encore mieux mdr