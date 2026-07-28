WoW : Récompenses de la saison 2 en donjon, raid et PvP, les détails
le 28 juillet 2026 à 22h10
Chaque saison de WoW permet aux joueurs les plus investis en donjon mythique, en raid ou en PvP de valider des hauts-faits pour débloquer des butins prestigieux, notamment des montures. Afin de vous motiver à vous dépasser après le déploiement de la malédiction d'Ula'tek, nous vous présentons ici les récompenses notables à décrocher en saison 2 de Midnight.
Quelles sont les récompenses majeures à obtenir en saison 2 de WoW Midnight ?
Donjons mythiques
En saison 2 de WoW Midnight, vous aurez pour objectif de faire grimper votre RIO pour valider des hauts-faits, et obtenir des montures et titres.
|Haut-fait
|Récompense
|Objectif
|Conquête mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
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|Obtenir une cote mythique + d'au moins ??? lors de la saison 2 de Midnight.
|Maîtrise mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
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|Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 000 lors de la saison 2 de Midnight.
|Légende mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
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|Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 000 lors de la saison 2 de Midnight
|Saga mythique de Midnight : saison 2
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|Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 400 lors de la saison 2 de Midnight.
|Championnat venimeux : saison 2 de Midnight (tour de force)
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|Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 1 % de votre région.
|Héroïsme venimeux : Midnight saison 2
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|Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 0,1 % de votre région.
Abîme Venimeux
Après les Cendres de Belo'ren en éliminant en mode mythique L'ura en saison 1, vous devrez parvenir à vaincre le boss final Uta'lek de l'abîme Venimeux pour obtenir la monture Firmani primitif, un majestueux oiseau-dragon à deux têtes. Chaque groupe recevra 3 exemplaires sur ce boss en mode mythique à chaque élimination, et la première vous décernera le titre « célèbre tueuse ou tueur d'Ula'tek », si vous faites partie des 200 premières guildes à réussir cette prouesse.
En plus de cela, vous pourrez revêtir votre ensemble de la saison 2, par le biais du raid ou du Catalyseur.
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PvP
Le mode JcJ aura aussi beaucoup offrir en matière de hauts-faits, titres et montures.
|Haut-fait
|Récompense
|Objectif
|Combattant/combattante I : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de combattant ou combattante I lors de la saison 2 de Midnight.
|Combattant/combattante II : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de combattant ou combattante II lors de la saison 2 de Midnight.
|Compétiteur/compétitrice I : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice I lors de la saison 2 de Midnight.
|Compétiteur/compétitrice II : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice II lors de la saison 2 de Midnight.
|Rival/rivale I : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de rival ou rivale I lors de la saison 2 de Midnigh
|Rival/rivale II : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de rival ou rivale II lors de la saison 2 de Midnight.
|Duelliste : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang de duelliste lors de la saison 2 de Midnight.
|Élite : saison 2 de Midnight
|
|Obtenir le rang Élite lors de la saison 2 de Midnight.
|Gladiateur/gladiatrice : saison 2 de Midnight
|
|Gagner 50 matchs en 3c3 au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight.
|Gladiateur venimeux/gladiatrice venimeuse : saison 2 de Midnight
|
|Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % du classement d'arène en 3c3 (nécessite 150 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
|Armes de la conquête venimeuses
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|agner 2 500 points de conquête avec ce personnage pendant la saison 2 de Midnight.
|Soins de bataille : saison 2 de Midnight
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|Gagner 50 manches de Brassage solo au rang Rival I ou supérieur pendant la saison 2 de Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse.
|Médecine du Brassage solo : Midnight
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|Gagner 100 manches de Brassage solo comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant Midnight.
|Légende : saison 2 de Midnight
|
|Gagner 100 manches de Brassage solo coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight
|Légende venimeuse : saison 2 de Midnight
|
|Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou dans le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement d'arène en Brassage solo (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
|Médecine des champs de bataille Blitz : Midnight
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|Gagner 50 manches de matchs de champ de bataille Blitz au rang Rival I ou supérieur dans Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse.
|Stratège : saison 2 de Midnight
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|Gagner 25 matchs en champ de bataille Blitz coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight.
|Seigneur de guerre venimeux/maréchal venimeux : saison 2 de Midnight
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|Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement des champs de bataille Blitz cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
|Héroïsme de l'Alliance : venimeux ou Héroïsme de la Horde : venimeux
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|Terminer la saison 2 de JcJ Midnight dans les premiers 0,5 % du classement des champs de bataille cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
|Combattant venimeux/combattante venimeuse
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|Gagner des matchs de JcJ cotés lors de la saison 1 en ayant une cote de 1 000 ou plus. Ces montures ont une version pour l'Alliance et une pour la Horde. La couleur de leur armure s'adapte à la faction du personnage-joueur.
Enfin, l'activité de la Traque introduira un nouveau parcours de récompenses, et les Gouffres auront des butins supplémentaires à vous offrir. La saison 2 de WoW Midnight sera lancée en août prochain, consultez le calendrier de sortie pour en savoir plus.
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