WoW : Récompenses de la saison 2 en donjon, raid et PvP, les détails

Découvrez les récompenses associées à la saison 2 de WoW Midnight, par l'intermédiaire des donjons mythiques, du raid de l'abîme Venimeux et du mode JcJ.

Chaque saison de WoW permet aux joueurs les plus investis en donjon mythique, en raid ou en PvP de valider des hauts-faits pour débloquer des butins prestigieux, notamment des montures. Afin de vous motiver à vous dépasser après le déploiement de la malédiction d'Ula'tek, nous vous présentons ici les récompenses notables à décrocher en saison 2 de Midnight.

Quelles sont les récompenses majeures à obtenir en saison 2 de WoW Midnight ?

Donjons mythiques

En saison 2 de WoW Midnight, vous aurez pour objectif de faire grimper votre RIO pour valider des hauts-faits, et obtenir des montures et titres.

Haut-fait Récompense Objectif Conquête mythique de Midnight : saison 2 (tour de force) Titre : le Venimeux ou la Venimeuse Obtenir une cote mythique + d'au moins ??? lors de la saison 2 de Midnight. Maîtrise mythique de Midnight : saison 2 (tour de force) Monture : souffle de chancre Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 000 lors de la saison 2 de Midnight. Légende mythique de Midnight : saison 2 (tour de force) Monture : souffle de ruine Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 000 lors de la saison 2 de Midnight Saga mythique de Midnight : saison 2 Titre : le belligérant venimeux ou la belligérante venimeuse Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 400 lors de la saison 2 de Midnight. Championnat venimeux : saison 2 de Midnight (tour de force) À venir Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 1 % de votre région. Héroïsme venimeux : Midnight saison 2 Titre : le héros venimeux ou l'héroïne venimeuse Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 0,1 % de votre région.

Abîme Venimeux

Après les Cendres de Belo'ren en éliminant en mode mythique L'ura en saison 1, vous devrez parvenir à vaincre le boss final Uta'lek de l'abîme Venimeux pour obtenir la monture Firmani primitif, un majestueux oiseau-dragon à deux têtes. Chaque groupe recevra 3 exemplaires sur ce boss en mode mythique à chaque élimination, et la première vous décernera le titre « célèbre tueuse ou tueur d'Ula'tek », si vous faites partie des 200 premières guildes à réussir cette prouesse.

En plus de cela, vous pourrez revêtir votre ensemble de la saison 2, par le biais du raid ou du Catalyseur.

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PvP

Le mode JcJ aura aussi beaucoup offrir en matière de hauts-faits, titres et montures.

Haut-fait Récompense Objectif Combattant/combattante I : saison 2 de Midnight Cape de la saison 2 de JcJ

Titre : combattant ou combattante Obtenir le rang de combattant ou combattante I lors de la saison 2 de Midnight. Combattant/combattante II : saison 2 de Midnight Jambières et brassards de la saison 2 de JcJ Obtenir le rang de combattant ou combattante II lors de la saison 2 de Midnight. Compétiteur/compétitrice I : saison 2 de Midnight Gants et bottes de la saison 2 de JcJ

Titre : compétiteur ou compétitrice Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice I lors de la saison 2 de Midnight. Compétiteur/compétitrice II : saison 2 de Midnight Plastron et ceinture de la saison 2 de JcJ Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice II lors de la saison 2 de Midnight. Rival/rivale I : saison 2 de Midnight Épaulières et casque de la saison 2 de JcJ

Titre : rival ou rivale Obtenir le rang de rival ou rivale I lors de la saison 2 de Midnigh Rival/rivale II : saison 2 de Midnight Illusion d'arme Enroulement venimeux Obtenir le rang de rival ou rivale II lors de la saison 2 de Midnight. Duelliste : saison 2 de Midnight Cape de prestige du gladiateur de la saison 2 de JcJ

Titre : duelliste Obtenir le rang de duelliste lors de la saison 2 de Midnight. Élite : saison 2 de Midnight Tabard de gladiateur de la saison 2 de JcJ

Titre : élite Obtenir le rang Élite lors de la saison 2 de Midnight. Gladiateur/gladiatrice : saison 2 de Midnight Monture Drake-sang du gladiateur venimeux Gagner 50 matchs en 3c3 au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight. Gladiateur venimeux/gladiatrice venimeuse : saison 2 de Midnight Titre : gladiateur venimeux ou gladiatrice venimeuse Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % du classement d'arène en 3c3 (nécessite 150 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight). Armes de la conquête venimeuses Jeton d'arme du gladiateur venimeux (×2) agner 2 500 points de conquête avec ce personnage pendant la saison 2 de Midnight. Soins de bataille : saison 2 de Midnight Titre saisonnier : soigneur ou soigneuse de bataille Gagner 50 manches de Brassage solo au rang Rival I ou supérieur pendant la saison 2 de Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse. Médecine du Brassage solo : Midnight Jouet Pennon de légende noctechute Gagner 100 manches de Brassage solo comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant Midnight. Légende : saison 2 de Midnight Jouet Pennon de légende venimeux

Titre saisonnier : légende Gagner 100 manches de Brassage solo coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight Légende venimeuse : saison 2 de Midnight Titre : légende venimeuse Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou dans le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement d'arène en Brassage solo (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight). Médecine des champs de bataille Blitz : Midnight Jouet Pennon de stratège noctechute Gagner 50 manches de matchs de champ de bataille Blitz au rang Rival I ou supérieur dans Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse. Stratège : saison 2 de Midnight Jouet Pennon de légende venimeux

Titre saisonnier : stratège Gagner 25 matchs en champ de bataille Blitz coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight. Seigneur de guerre venimeux/maréchal venimeux : saison 2 de Midnight Titre : maréchal venimeux ou maréchale venimeuse (Alliance) / seigneur de guerre venimeux ou dame de guerre venimeuse (Horde) Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement des champs de bataille Blitz cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight). Héroïsme de l'Alliance : venimeux ou Héroïsme de la Horde : venimeux Titre : héros ou héroïne de l'Alliance ou héros ou héroïne de la Horde Terminer la saison 2 de JcJ Midnight dans les premiers 0,5 % du classement des champs de bataille cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight). Combattant venimeux/combattante venimeuse Selle vicieuse à échanger contre la monture Sanglier luméclat vicieux Gagner des matchs de JcJ cotés lors de la saison 1 en ayant une cote de 1 000 ou plus. Ces montures ont une version pour l'Alliance et une pour la Horde. La couleur de leur armure s'adapte à la faction du personnage-joueur.





Enfin, l'activité de la Traque introduira un nouveau parcours de récompenses, et les Gouffres auront des butins supplémentaires à vous offrir. La saison 2 de WoW Midnight sera lancée en août prochain, consultez le calendrier de sortie pour en savoir plus.