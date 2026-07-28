WoW : Récompenses de la saison 2 en donjon, raid et PvP, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juillet 2026 à 22h10
Découvrez les récompenses associées à la saison 2 de WoW Midnight, par l'intermédiaire des donjons mythiques, du raid de l'abîme Venimeux et du mode JcJ.
WoW : Récompenses de la saison 2 en donjon, raid et PvP, les détails

Chaque saison de WoW permet aux joueurs les plus investis en donjon mythique, en raid ou en PvP de valider des hauts-faits pour débloquer des butins prestigieux, notamment des montures. Afin de vous motiver à vous dépasser après le déploiement de la malédiction d'Ula'tek, nous vous présentons ici les récompenses notables à décrocher en saison 2 de Midnight.

Quelles sont les récompenses majeures à obtenir en saison 2 de WoW Midnight ?

Donjons mythiques

En saison 2 de WoW Midnight, vous aurez pour objectif de faire grimper votre RIO pour valider des hauts-faits, et obtenir des montures et titres.

Haut-fait Récompense Objectif
Conquête mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
  • Titre : le Venimeux ou la Venimeuse
 Obtenir une cote mythique + d'au moins ??? lors de la saison 2 de Midnight.
Maîtrise mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
  • Monture : souffle de chancre
 Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 000 lors de la saison 2 de Midnight.
Légende mythique de Midnight : saison 2 (tour de force)
  • Monture : souffle de ruine
 Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 000 lors de la saison 2 de Midnight
Saga mythique de Midnight : saison 2
  • Titre : le belligérant venimeux ou la belligérante venimeuse
 Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 400 lors de la saison 2 de Midnight.
Championnat venimeux : saison 2 de Midnight (tour de force)
  • À venir
 Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 1 % de votre région.
Héroïsme venimeux : Midnight saison 2
  • Titre : le héros venimeux ou l'héroïne venimeuse
 Terminer la saison 2 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 0,1 % de votre région.

montures-s2

Abîme Venimeux

Après les Cendres de Belo'ren en éliminant en mode mythique L'ura en saison 1, vous devrez parvenir à vaincre le boss final Uta'lek de l'abîme Venimeux pour obtenir la monture Firmani primitif, un majestueux oiseau-dragon à deux têtes. Chaque groupe recevra 3 exemplaires sur ce boss en mode mythique à chaque élimination, et la première vous décernera le titre « célèbre tueuse ou tueur d'Ula'tek », si vous faites partie des 200 premières guildes à réussir cette prouesse.

En plus de cela, vous pourrez revêtir votre ensemble de la saison 2, par le biais du raid ou du Catalyseur.

firmani-primitif

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PvP

Le mode JcJ aura aussi beaucoup offrir en matière de hauts-faits, titres et montures.

Haut-fait Récompense Objectif
Combattant/combattante I : saison 2 de Midnight
  • Cape de la saison 2 de JcJ
  • Titre : combattant ou combattante
 Obtenir le rang de combattant ou combattante I lors de la saison 2 de Midnight.
Combattant/combattante II : saison 2 de Midnight
  • Jambières et brassards de la saison 2 de JcJ
 Obtenir le rang de combattant ou combattante II lors de la saison 2 de Midnight.
Compétiteur/compétitrice I : saison 2 de Midnight
  • Gants et bottes de la saison 2 de JcJ
  • Titre : compétiteur ou compétitrice
 Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice I lors de la saison 2 de Midnight.
Compétiteur/compétitrice II : saison 2 de Midnight
  • Plastron et ceinture de la saison 2 de JcJ
 Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice II lors de la saison 2 de Midnight.
Rival/rivale I : saison 2 de Midnight
  • Épaulières et casque de la saison 2 de JcJ
  • Titre : rival ou rivale
 Obtenir le rang de rival ou rivale I lors de la saison 2 de Midnigh
Rival/rivale II : saison 2 de Midnight
  • Illusion d'arme Enroulement venimeux
 Obtenir le rang de rival ou rivale II lors de la saison 2 de Midnight.
Duelliste : saison 2 de Midnight
  • Cape de prestige du gladiateur de la saison 2 de JcJ
  • Titre : duelliste
 Obtenir le rang de duelliste lors de la saison 2 de Midnight.
Élite : saison 2 de Midnight
  • Tabard de gladiateur de la saison 2 de JcJ
  • Titre : élite
 Obtenir le rang Élite lors de la saison 2 de Midnight.
Gladiateur/gladiatrice : saison 2 de Midnight
  • Monture Drake-sang du gladiateur venimeux
 Gagner 50 matchs en 3c3 au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight.
Gladiateur venimeux/gladiatrice venimeuse : saison 2 de Midnight
  • Titre : gladiateur venimeux ou gladiatrice venimeuse
 Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % du classement d'arène en 3c3 (nécessite 150 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
Armes de la conquête venimeuses
  • Jeton d'arme du gladiateur venimeux (×2)
 agner 2 500 points de conquête avec ce personnage pendant la saison 2 de Midnight.
Soins de bataille : saison 2 de Midnight
  • Titre saisonnier : soigneur ou soigneuse de bataille
 Gagner 50 manches de Brassage solo au rang Rival I ou supérieur pendant la saison 2 de Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse.
Médecine du Brassage solo : Midnight
  • Jouet Pennon de légende noctechute
 Gagner 100 manches de Brassage solo comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant Midnight.
Légende : saison 2 de Midnight
  • Jouet Pennon de légende venimeux
  • Titre saisonnier : légende
 Gagner 100 manches de Brassage solo coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight
Légende venimeuse : saison 2 de Midnight
  • Titre : légende venimeuse
 Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou dans le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement d'arène en Brassage solo (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
Médecine des champs de bataille Blitz : Midnight
  • Jouet Pennon de stratège noctechute
 Gagner 50 manches de matchs de champ de bataille Blitz au rang Rival I ou supérieur dans Midnight avec un rôle de soigneur ou soigneuse.
Stratège : saison 2 de Midnight
  • Jouet Pennon de légende venimeux
  • Titre saisonnier : stratège
 Gagner 25 matchs en champ de bataille Blitz coté au rang Élite pendant la saison 2 de Midnight.
Seigneur de guerre venimeux/maréchal venimeux : saison 2 de Midnight
  • Titre : maréchal venimeux ou maréchale venimeuse (Alliance) / seigneur de guerre venimeux ou dame de guerre venimeuse (Horde)
 Terminer la saison 2 de Midnight dans les premiers 0,1 % ou le top 8 (selon le classement le plus élevé) du classement des champs de bataille Blitz cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
Héroïsme de l'Alliance : venimeux ou Héroïsme de la Horde : venimeux
  • Titre : héros ou héroïne de l'Alliance ou héros ou héroïne de la Horde
 Terminer la saison 2 de JcJ Midnight dans les premiers 0,5 % du classement des champs de bataille cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 2 de Midnight).
Combattant venimeux/combattante venimeuse
  • Selle vicieuse à échanger contre la monture Sanglier luméclat vicieux 
 Gagner des matchs de JcJ cotés lors de la saison 1 en ayant une cote de 1 000 ou plus. Ces montures ont une version pour l'Alliance et une pour la Horde. La couleur de leur armure s'adapte à la faction du personnage-joueur.

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Enfin, l'activité de la Traque introduira un nouveau parcours de récompenses, et les Gouffres auront des butins supplémentaires à vous offrir. La saison 2 de WoW Midnight sera lancée en août prochain, consultez le calendrier de sortie pour en savoir plus.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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