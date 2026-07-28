WoW : Quelles apparences auront les ensembles de classe de la saison 2 de Midnight ?

Découvrez de quoi votre personnage aura l'air en saison 2 de WoW Midnight s'il portait son ensemble de classe.

La saison 2 de WoW Midnight va sortir en août 2026, et vous invitera à vous mesurer aux boss du raid inédit de l'abîme Venimeux, tout en voyant votre cote mythique être réinitialisée. Une nouvelle rotation des donjons sera disponible, et le meilleur moyen d'optimiser rapidement son personnage sera, pour beaucoup, en récupérant son 4 parts. Néanmoins, ces gains de puissance vont de pair avec des nouveaux visuels, celui des ensembles de la saison 2, que nous vous présentons ci-dessous.

À quoi ressemblent les ensembles de classe de la saison 2 de WoW Midnight ?

Bien que les bonus des sets de la saison 2 de WoW Midnight soient connus grâce au PTR (mais sujets à quelques ajustements d'ici la sortie de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek), Blizzard n'a pas dévoilé d'aperçu officiel. Le développeur a toutefois partagé les apparences de ces ensembles convoités, et vous aurez peut-être ainsi de nouvelles inspirations de transmogrification.

Chasseur/chasseuse : embuscade de la vipère en maraude Prêtre/prêtresse : grande tenue de la pénitence cosmique Druide/druidesse : écorce de garde-rêve énigmatique

Guerrier/guerrière : domaine du seigneur de guerre de jade Paladin/paladine : radiance de la flamme consacrée Mage : costume de garde tellurique primordiale

Chaman/chamane : prophétie d'oracle ophidien Chevalier/chevalière de la mort : creuset de chevalier de la tombe sinistre Voleur/voleuse : trame-sort de l'occision d'élite Évocateur/évocatrice : écho de calamité

Démoniste : entraves brisées de nécrolyte damnée Moine/moniale : fourberie du roi-singe Chasseur/chasseuse de démons : poursuite de traque funeste abyssale

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Les identités de classe sont respectées, et notre coup de cœur va pour cette saison à l'ensemble du paladin. Et vous, lequel préférez-vous ?