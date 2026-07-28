WoW : Quelles apparences auront les ensembles de classe de la saison 2 de Midnight ?
le 28 juillet 2026 à 21h41
La saison 2 de WoW Midnight va sortir en août 2026, et vous invitera à vous mesurer aux boss du raid inédit de l'abîme Venimeux, tout en voyant votre cote mythique être réinitialisée. Une nouvelle rotation des donjons sera disponible, et le meilleur moyen d'optimiser rapidement son personnage sera, pour beaucoup, en récupérant son 4 parts. Néanmoins, ces gains de puissance vont de pair avec des nouveaux visuels, celui des ensembles de la saison 2, que nous vous présentons ci-dessous.
À quoi ressemblent les ensembles de classe de la saison 2 de WoW Midnight ?
Bien que les bonus des sets de la saison 2 de WoW Midnight soient connus grâce au PTR (mais sujets à quelques ajustements d'ici la sortie de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek), Blizzard n'a pas dévoilé d'aperçu officiel. Le développeur a toutefois partagé les apparences de ces ensembles convoités, et vous aurez peut-être ainsi de nouvelles inspirations de transmogrification.
- Chasseur/chasseuse : embuscade de la vipère en maraude
- Prêtre/prêtresse : grande tenue de la pénitence cosmique
- Druide/druidesse : écorce de garde-rêve énigmatique
- Guerrier/guerrière : domaine du seigneur de guerre de jade
- Paladin/paladine : radiance de la flamme consacrée
- Mage : costume de garde tellurique primordiale
- Chaman/chamane : prophétie d'oracle ophidien
- Chevalier/chevalière de la mort : creuset de chevalier de la tombe sinistre
- Voleur/voleuse : trame-sort de l'occision d'élite
- Évocateur/évocatrice : écho de calamité
- Démoniste : entraves brisées de nécrolyte damnée
- Moine/moniale : fourberie du roi-singe
- Chasseur/chasseuse de démons : poursuite de traque funeste abyssale
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