WoW : Les boss hors instance de la saison 2 : fonctionnement et table des loots de Nymrissa
le 30 juillet 2026 à 21h56
La saison 2 de WoW Midnight va commencer en août 2026, et amènera plusieurs nouveautés. Certaines coulent de source, par exemple l'ajout d'un raid inédit, l'abîme Venimeux, ou encore une nouvelle rotation des donjons mythiques. D'autres au contraire sont plus inattendues, et c'est le cas des boss hors instance. Blizzard a partagé un aperçu de ce qui vous attend avec cette activité, ainsi que les récompenses à récupérer.
Que sont les boss hors instance sur WoW Midnight ?
Avec la saison 2 de WoW Midnight, vous pourrez vous rendre dans des repaires pour vous mesurer à des boss hors instance. Bien entendu, ils ne pourront être vaincus que si vous constituez d'abord un groupe compris entre 5 et 40 joueurs. Cependant, la formation des groupes se fera comme en LFR si vous jouez en solo ; il vous suffira de sélectionner le mode monde et d'attendre.
Ces combats pourront être menés suivant une difficulté adaptative : monde, normal, héroïque et mythique (15 à 25 joueurs dans ce cas). De la même manière que les gouffres, les repaires de ces boss se trouveront dans des endroits spécifiques d'une zone, et une pierre de rencontre sera disponible.
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La grotte des Marées : le repaire disponible au lancement
Lors du lancement de la saison 2, seul un boss hors instance sera disponible : la sorcière naga Nymrissa Mande-vagues, localisée dans la grotte des Marées, dans les profondeurs de l'île Annelée. Le mode normal sera accessible dès le 12 août, jour du déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek, et les modes héroïque et mythique arriveront la semaine suivante avec la saison, le 19 août.
Quelles récompenses obtenir en éliminant Nymrissa ?
Le trésor de la grotte des Marées sera plus attractif si la difficulté est élevée, mais chaque mode de difficulté vous accordera une pièce d'équipement (iLvl variable). Notez que Nymrissa pourra être vaincue en mode mythique dès le début de la saison, puisqu'un iLvl de 272 seulement sera recommandé.
|Mode
|Niveau d'objet recommandé
|iLvl du butin
|Type d'écu
|Monde
|230
|279 (Vétéran 1/6)
|Écu de brume de vétéran
|Normal
|243
|292 (Champion 1/6)
|Écu de brume de champion
|Héroïque
|259
|305 (Héros 1/6)
|Écu de brume héroïque
|Mythique
|272
|318 (Mythique 1/6)
|Écu de brume mythique
Voici la table des loots de Nymrissa concernant l'équipement :
- Alluring Bubbleband (Bague à bulles attrayante)
- Grips of Swirling Fury (Poignes de fureur tourbillonnante)
- Breakwater Boots (Bottes des brisants)
- Rising Tide Wristguards (Garde-poignets de marée montante)
- Bubblefin Splash Guard (Anti-plouf bulle-nageoire)
- Swelling Sea Spaulders (Spallières de mer agitée)
- Cincture of the Abyssal Grotto (Cordelette de la grotte abyssale)
- Tidepiercer's Bubble Popper (Explose-bulles de percemarée)
- Coiled Hex Legguards (Garde-jambes maléficieux torsadés)
- Tidebound Sorcereress's Robes (Robe de l'ensorceleuse liée par les flots)
- Forgotten Grotto Girdle (Ceinturon de la grotte oubliée)
- Wavecaller's Seastone (Pierre marine de Mande-vagues)
- Frostscale's Mystic Frond (Fronde mystique d'écaille-de-givre)
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Nymrissa sera pour certaines spécialisations un passage obligatoire au regard de la qualité de certains butins, alors préparez-vous à relever ce défi dès le 19 août prochain, date de sortie de la saison 2 de WoW Midnight.
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