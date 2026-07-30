WoW : Les boss hors instance de la saison 2 : fonctionnement et table des loots de Nymrissa

Blizzard a partagé des informations au sujet des boss hors instance, des ennemis redoutables qui arriveront en saison 2 de WoW Midnight. Le premier à venir sera la sorcière naga Nymrissa, sa table des loots est connue.

La saison 2 de WoW Midnight va commencer en août 2026, et amènera plusieurs nouveautés. Certaines coulent de source, par exemple l'ajout d'un raid inédit, l'abîme Venimeux, ou encore une nouvelle rotation des donjons mythiques. D'autres au contraire sont plus inattendues, et c'est le cas des boss hors instance. Blizzard a partagé un aperçu de ce qui vous attend avec cette activité, ainsi que les récompenses à récupérer.

Que sont les boss hors instance sur WoW Midnight ?

Avec la saison 2 de WoW Midnight, vous pourrez vous rendre dans des repaires pour vous mesurer à des boss hors instance. Bien entendu, ils ne pourront être vaincus que si vous constituez d'abord un groupe compris entre 5 et 40 joueurs. Cependant, la formation des groupes se fera comme en LFR si vous jouez en solo ; il vous suffira de sélectionner le mode monde et d'attendre.

Ces combats pourront être menés suivant une difficulté adaptative : monde, normal, héroïque et mythique (15 à 25 joueurs dans ce cas). De la même manière que les gouffres, les repaires de ces boss se trouveront dans des endroits spécifiques d'une zone, et une pierre de rencontre sera disponible.

La grotte des Marées : le repaire disponible au lancement

Lors du lancement de la saison 2, seul un boss hors instance sera disponible : la sorcière naga Nymrissa Mande-vagues, localisée dans la grotte des Marées, dans les profondeurs de l'île Annelée. Le mode normal sera accessible dès le 12 août, jour du déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek, et les modes héroïque et mythique arriveront la semaine suivante avec la saison, le 19 août.

Quelles récompenses obtenir en éliminant Nymrissa ?

Le trésor de la grotte des Marées sera plus attractif si la difficulté est élevée, mais chaque mode de difficulté vous accordera une pièce d'équipement (iLvl variable). Notez que Nymrissa pourra être vaincue en mode mythique dès le début de la saison, puisqu'un iLvl de 272 seulement sera recommandé.

Mode Niveau d'objet recommandé iLvl du butin Type d'écu Monde 230 279 (Vétéran 1/6) Écu de brume de vétéran Normal 243 292 (Champion 1/6) Écu de brume de champion Héroïque 259 305 (Héros 1/6) Écu de brume héroïque Mythique 272 318 (Mythique 1/6) Écu de brume mythique

Voici la table des loots de Nymrissa concernant l'équipement :

Nymrissa sera pour certaines spécialisations un passage obligatoire au regard de la qualité de certains butins, alors préparez-vous à relever ce défi dès le 19 août prochain, date de sortie de la saison 2 de WoW Midnight.